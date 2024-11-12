Мы прогуляемся от улицы Никольской до Моховой и проследим, как менялась система образования в России на протяжении нескольких веков. Пройдём мимо храмов, музеев и университетов. Погрузимся в эпоху рукописных книг и переместимся в современность. И вместе поразмышляем, лёгок ли был путь просвещения.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 17:00
Описание экскурсии
На нашем маршруте:
- Чудом сохранившиеся московские монастыри, где находились первые школы Москвы
- Роскошное здание института, на месте которого во времена Ивана Грозного был первый печатный двор, а позднее — типография
- Чудное красное лицо главного музея
- Здания Московского университета — живые памятники развития образования
- Российская государственная библиотека — крупнейшая в стране. Она славится не только печатными сокровищами, но и архитектурой зданий — от русского классицизма до постконструктивизма
Я расскажу:
- Легко ли давалась грамота ученикам первых школ допетровской Руси
- Что делали императоры и императрицы, чтобы просветить народ
- Откуда взялся Татьянин день и была ли сладкой жизнь первых студентов
- Где учился один из основателей Московского университета
- Как развивались книгопечатание и библиотечное дело в России
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна детям от 7 лет и их родителям
- Экскурсию можно провести для одной школьной группы (для группы от 6 человек — скидка на следующих участников). Детали уточняйте в переписке.
во вторник в 14:00, в пятницу в 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 14:00, в пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 6983 туристов
Я аккредитованный московский экскурсовод. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это моя работа, любимая, интересная и единственная. Я работаю с семьями, группами и людьми, которыеЗадать вопрос
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