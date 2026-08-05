В Гранатном переулке скрыт необычный особняк: с остроконечной кровлей, резными деталями и закруглёнными окнами. Здесь сошлись три архитектурных стиля и три эпохи: дореволюционная, советская и современная. Вы полюбуетесь роскошными гостиными, парадной лестницей и антикварной мебелью. Узнаете, как сложилась судьба владельцев дома и для чего его использовали в разные периоды.
Описание экскурсии
- Посетим Центральный Дом архитектура — здание сочетает элементы неоготики, стиля Тюдоров и модерна. Его характерный облик формируют остроконечные кровли, щипцовые фронтоны и нарядная кирпичная кладка с белым камнем.
- Увидим великолепную парадную деревянную лестницу и белую гостиную — самое торжественное помещение особняка с камином и роскошной лепниной.
- Посетим синюю гостиную со стрельчатыми готическими окнами.
- Полюбуемся красной гостиной, украшенной антикварной мебелью и картинами.
- Заглянем в разные комплексы: сталинского периода с огромным зрительным залом и рестораном и постсоветского времени с садом на крыше и скульптурами во дворе.
- Вы узнаете, как появился особняк, как сложилась судьба его владельцев и в чём особенности архитектуры и внутреннего убранства.
Организационные детали
- Билеты в особняк включены в стоимость.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Гранатном переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
«Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый — так, будто никаких чудес не бывает. Второй — так, будто всё на свете является чудом», — сказал Альберт Эйнштейн. Наша миссия —
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