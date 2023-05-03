Всего несколько десятков лет прошло, как рассекретили бункер-42.



Кто бы мог подумать, что рядом с Кремлем построили огромный подземный комплекс по личному приказу Сталина. Вы спуститесь на 65 метров под землю и увидите символ холодной войны. Пройдете по экспозициям музея и прочувствуете атмосферу времён противостояния СССР и США.



Экскурсия очень интерактивная, поэтому идеально подойдет для школьников, но будет интересна и взрослым.