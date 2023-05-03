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Всего несколько десятков лет прошло, как рассекретили бункер-42.
Кто бы мог подумать, что рядом с Кремлем построили огромный подземный комплекс по личному приказу Сталина. Вы спуститесь на 65 метров под землю и увидите символ холодной войны. Пройдете по экспозициям музея и прочувствуете атмосферу времён противостояния СССР и США.
Экскурсия очень интерактивная, поэтому идеально подойдет для школьников, но будет интересна и взрослым.
Кто бы мог подумать, что рядом с Кремлем построили огромный подземный комплекс по личному приказу Сталина. Вы спуститесь на 65 метров под землю и увидите символ холодной войны. Пройдете по экспозициям музея и прочувствуете атмосферу времён противостояния СССР и США.
Экскурсия очень интерактивная, поэтому идеально подойдет для школьников, но будет интересна и взрослым.
Ближайшие даты:
13
мая
мая
14
мая
мая
15
мая
мая
16
мая
мая
17
мая
мая
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Групповая экскурсия на секретный правительственный объект— Бункер 42. Экскурсия посвящена истории ядерного противостояния двух держав — Советского Союза и Соединенных Штатов.
Почему стоит посетить эту экскурсию?
- вы побываете в некогда секретном военном объекте, который был создан для управления страной в условиях ядерной войны;
- получите возможность услышать составы метрополитена проходящие в непосредственной близости от бункера;
- именно отсюда была отправлена историческая телеграмма Хрущева с приказом о выводе советских ракет с Кубы во время Карибского Кризиса.
- Вы спуститесь в блоки бункера на глубину 65 метров. Узнаете, как конструкция бункера защищала от поражающих факторов ядерного взрыва. Увидите поразительные инженерные конструкции. Почувствуете себя частью этого масштабного объекта, поймете, как работал персонал.
- У вас будет уникальная возможность рассмотреть единственную точную копию первой советской атомной бомбы РДС-1 в натуральную величину, которая была изготовлена в начале 1950-х годов. Вам покажут фильм о периоде Холодной войны, посмотрите средства связи того времени.
Наши эксклюзивные спецэффекты позволят взглянуть на имитацию взрыва ядерной бомбы и запуск ядерной ракеты. Вы ощутите, насколько мир был близок к третьей мировой ядерной войне. Экскурсия не оставит Вас равнодушным!
К участию допускаются лица строго старше 8 лет!
Ежедневно по расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входные билеты в Бункер-42
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- 5-й Котельнический пер. , 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по расписаниюЭкскурсия длится около 1 часа 10 минут 11 секундБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- Обратите внимание! Доплату за экскурсию необходимо сделать перед экскурсией в кассе музея (экскурсовод не принимает деньги, только касса)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 818 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anna.bes
3 мая 2023
для летей неплохо
о
олег
3 мая 2023
А
Алексей
2 мая 2023
Очень интерестно. Ожидал что будет сложней спуск подъём поэтому был приятно удивлен.
А
Анна
29 апр 2023
Т
Татьяна
26 апр 2023
Н
Наталья
23 апр 2023
S
Svetlana
23 апр 2023
Очень интересная и познавательная экскурсия для школьников. Взрослому человеку будут заметны некоторые нестыковки, на которые у организаторов ответов нет) но это может только повысить вашу самооценку и уверенность в знаниях. Но главное, что дети смогут понять ужас холодной войны в доступном для них формате
А
Алена
18 апр 2023
Супруг очень любит военную тематику. Мне просто было любопытно. При условии что имею предрасположенность к клаустрофобии, и чувствую дискомфорт в замкнутых пространствах. Тут такого не было. Совершенно не осознаешь, что находишься на глубине 65 метров.
С
Сенюк
17 апр 2023
Е
Елена
16 апр 2023
Экскурсия была очень интересна и познавательна спасибо большое
М
Махач
14 апр 2023
П
Пупышева
11 апр 2023
Экскурсия началась ровно в назначенное время. Я опоздала, но мне разрешили нагнать группу. Очень атмосферно, с полным погружением не фигурально выражаясь. Рекомендую и спускаться и подниматься самостоятельно. Я нагоняла, спускалась на лифте. Поэтому думала, что всё бутафория-лифт потрясли и вышла на этаж ниже. Когда поднимаешься с -18 этажа… Ощущения меняются. Надо повторить
И
Ирина
7 апр 2023
Ходили с сыном 10 лет. Всем очень все понравилось. Организовано, четко, познавательно. Фильм про ядерную войну очень впечатлил. Не пожалели денег и пробыли в ресторане данного бункера. Очень атмосферно и можно выбрать бюджетные блюда. Борщ и блинчики очень вкусные. Фото шикарные
Н
Наталья
6 апр 2023
Е
Елена
6 апр 2023
Очень впечатляюще! Грандиозное сооружение!
Ещё 803 отзыва
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