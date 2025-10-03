Идём по многочисленным улочкам Таганки, где прячутся удивительные дома и святыни. Поднимемся на холм, спустимся в долину и попробуем отыскать птицу счастья. Рассмотрим сталинскую высотку на Котельнической набережной и поговорим о людях, что жили в ней.
Описание экскурсии
Начнём у Театра на Таганке — я расскажу его любопытную историю.
Увидим Храм Святителя Николая и Успенский храм с многоцветными изразцами.
Отыщем секретный домик, который вовсе и не домик.
Изучим Таганский холм, спустимся в долину реки Яузы и побываем на Швивой горке.
Рассмотрим высотку на Котельнической набережной и усадьбу железных королей, которая раскинулась на целых шесть переулков.
Я расскажу:
- почему архитектор Храма Святителя Николая ушёл в монастырь
- где жили московские мастера и чем они занимались
- откуда взялась птица счастья на Швивой горке
- какие знаменитости проживали на Котельнической набережной
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Таганская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 139 туристов
Я аккредитованный гид с историческим образованием. В Москве живу много лет. Очень люблю этот город и с огромным удовольствием покажу его вам! Открою секреты московских улочек, расскажу об удивительных людях, населявших их. Покажу и расскажу о замечательных памятниках архитектуры. Провожу авторские, индивидуальные и групповые экскурсии, детские экскурсии с игровыми квестами, пешеходные, автобусные и речные экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
3 окт 2025
Замечательная экскурсия. Мы с коллегами с удовольствием прогулялись по Москве, прикоснулись к истории. Было очень познавательно, время пролетело незаметно!
