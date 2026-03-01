Приглашаем вас посетить довоенный бункер, большая часть которого до сих пор закрыта. Вы окажетесь под старинным московским стадионом, осмотрите новую выставку, посвящённую строительству этого секретного объекта, увидите макет первого варианта этого сооружения, посетите запасной командный пункт Верховного Главнокомандующего, его рабочий кабинет и комнату отдыха. И конечно, услышите истории бункера, которые долгие годы были запечатаны грифом «секретно».

Описание экскурсии

Погружение в советскую эпоху

Наша прогулка начнётся с посещения бывшего Центрального стадиона СССР им. Сталина, который так и не был построен. Именно под ним находился секретный запасной командный пункт Верховного Главнокомандующего. Вы услышите, как был создан, подвергся забвению и, наконец, возродился военный мемориал.

А также:

выясните почему довоенный стадион мог стать, но так и не стал крупнейшим в СССР

посетите новую выставку, посвящённую людям, проектировавшим и строившим Центральный стадион СССР в 30-е годы прошлого века

увидите уникальные фотографии строительства этого общероссийского секретного объекта

узнаете, кто построил бункер, и ответите на вопрос, как спрятать в столице сверхсекретный подземный объект с автономной системой жизнеобеспечения так, чтобы долгие годы о бункере почти никто не знал

узнаете об удивительном архитекторе, спроектировавшем этот стадион, и работы которого мы встречаем в Москве и не только

увидите макет стадиона, воссозданный по проектным чертежам

осмотрите торжественный зал заседаний ставки, рабочий кабинет советского вождя, известного своей любовью к аскетизму, и его комнату отдыха

в залах музея увидите подлинные вещи сталинской эпохи

А дополнят увиденное кадры архивных кинохроник 30-х годов.

Организационные детали

Экскурсия возможна для взрослых и детей старше 12 лет

Билет входит в стоимость экскурсии

Бронирование экскурсии

Билет для пенсионеров доступен по возрасту: 60+ лет для женщин, 65+ лет для мужчин

Бесплатно поменять данные или отменить билет можно за 2 дня до начала экскурсии. Если позже — деньги за билет не возвращаются*

Как проходит экскурсия

С вами будет один из гидов нашей команды, экскурсию по самому бункеру Сталина проводит гид музея

Продолжительность экскурсии 3 часа

В даты с повышенной стоимостью программа включает рассказ о любимых винах тов. Сталина и дегустация одного его любимого вина в помещении бывшей офицерской столовой (дегустация — употребление небольшого количества напитка для оценки вкуса и аромата, только для лиц старше 21 года).

Если в вашей компании больше 9 человек (например, школьная группа), то экскурсия возможна для вас только в другое время по договорённости (уточняйте в сообщении гиду). Это связано с правилами музея.