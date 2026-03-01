Приглашаем вас посетить довоенный бункер, большая часть которого до сих пор закрыта.
Вы окажетесь под старинным московским стадионом, осмотрите новую выставку, посвящённую строительству этого секретного объекта, увидите макет первого варианта этого сооружения, посетите запасной командный пункт Верховного Главнокомандующего, его рабочий кабинет и комнату отдыха. И конечно, услышите истории бункера, которые долгие годы были запечатаны грифом «секретно».
Вы окажетесь под старинным московским стадионом, осмотрите новую выставку, посвящённую строительству этого секретного объекта, увидите макет первого варианта этого сооружения, посетите запасной командный пункт Верховного Главнокомандующего, его рабочий кабинет и комнату отдыха. И конечно, услышите истории бункера, которые долгие годы были запечатаны грифом «секретно».
Описание экскурсии
Погружение в советскую эпоху
Наша прогулка начнётся с посещения бывшего Центрального стадиона СССР им. Сталина, который так и не был построен. Именно под ним находился секретный запасной командный пункт Верховного Главнокомандующего. Вы услышите, как был создан, подвергся забвению и, наконец, возродился военный мемориал.
А также:
- выясните почему довоенный стадион мог стать, но так и не стал крупнейшим в СССР
- посетите новую выставку, посвящённую людям, проектировавшим и строившим Центральный стадион СССР в 30-е годы прошлого века
- увидите уникальные фотографии строительства этого общероссийского секретного объекта
- узнаете, кто построил бункер, и ответите на вопрос, как спрятать в столице сверхсекретный подземный объект с автономной системой жизнеобеспечения так, чтобы долгие годы о бункере почти никто не знал
- узнаете об удивительном архитекторе, спроектировавшем этот стадион, и работы которого мы встречаем в Москве и не только
- увидите макет стадиона, воссозданный по проектным чертежам
- осмотрите торжественный зал заседаний ставки, рабочий кабинет советского вождя, известного своей любовью к аскетизму, и его комнату отдыха
- в залах музея увидите подлинные вещи сталинской эпохи
А дополнят увиденное кадры архивных кинохроник 30-х годов.
Организационные детали
- Экскурсия возможна для взрослых и детей старше 12 лет
- Билет входит в стоимость экскурсии
Бронирование экскурсии
- Билет для пенсионеров доступен по возрасту: 60+ лет для женщин, 65+ лет для мужчин
- Бесплатно поменять данные или отменить билет можно за 2 дня до начала экскурсии. Если позже — деньги за билет не возвращаются*
Как проходит экскурсия
- С вами будет один из гидов нашей команды, экскурсию по самому бункеру Сталина проводит гид музея
- Продолжительность экскурсии 3 часа
- В даты с повышенной стоимостью программа включает рассказ о любимых винах тов. Сталина и дегустация одного его любимого вина в помещении бывшей офицерской столовой (дегустация — употребление небольшого количества напитка для оценки вкуса и аромата, только для лиц старше 21 года).
Если в вашей компании больше 9 человек (например, школьная группа), то экскурсия возможна для вас только в другое время по договорённости (уточняйте в сообщении гиду). Это связано с правилами музея.
в субботу в 15:00, в воскресенье в 14:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослые (18+) - экс только на русском языке
|1950 ₽
|Пенсионеры
|1600 ₽
|Студенты (дневных отд ВЫЗов и колледжей) - экс только на русском языке
|1600 ₽
|Школьники старше 12 лет
|1600 ₽
|семейный (1 взр + 2 школьн старше 12 лет) - экс только на русском языке
|4900 ₽
|семейный (2 взр + 2 школьн старше 12 лет) - экс только на русском языке
|6800 ₽
|Участники БД и СВО, инвалиды I и II гр.
|1550 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:00, в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2695 туристов
Наша компания разрабатывает и проводит туры по городам России, Москве, Золотому Кольцу, а также главным достопримечательностям Москвы — от Кремля и Оружейной палаты до Москва-Сити и бункера Сталина в Измайлово. Разрабатываем индивидуальные программы любой сложности. Также предлагаем экскурсии и мастер-классы для школьных групп. Будем рады и иностранным гостям. Ориентируемся на качество и заботимся о наших путешественниках. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Оба экскурсовода классные и интересные. Три часа пролетели как миг. Спасибо тем, кто хранит память и рассказывает так интересно ❤️
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Была экскурсия с гидом Ириной. Понравилось! Много информации о том времени, конечно, о Сталине. Время пролетело быстро. Хоть раз, думаю, надо посетить.
Вина не было:)
Вина не было:)
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И
экскурсовод Ирина, спасибо, вы сделали наш день интересным и познавательным.
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К
Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод пунктуальна, легко удалось найти группу по схеме. Внутри аутентичная обстановке, воссоздан кабинет и спальня Сталина. Много времени в экскурсии уделено его жизни. Спустились в бывший танковый ангар. Рекомендую всем, кто интересуется историей подземных секретных сооружений
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С
Рассказчик в бункере чудесный, но хотелось более структурированного рассказа. Возможно это сложно из-за отсутствия сведений или невозможности их рассказывать посетителям. Хотелось бы карты с возможным расположения тоннелей, фотографии тоннеле, казарм
+2
Алла
Ответ организатора:
Добрый день. Спасибо за Ваш отзыв!
В отличие от музейных или музеефицированных бункеров данный объект и о сих пор является полувоенным
В отличие от музейных или музеефицированных бункеров данный объект и о сих пор является полувоенным
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Я
Добрый день! Экскурсия была очень информативной и интересной. Прикоснуться к истории было увлекательно и познавательно. Экскурсовод внутри бункера сродни актеру театра: роль Иосифа Виссарионовича игралась безупречно. Было видно, что сотрудникам музея нравится их дело и они заинтерисованы передать все свои знания желающим их получить. Однозначно рекомендуется посещению. Спасибо!
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