Увидеть старинную крепость в вечернем свете и раскрыть местные тайны и легенды
Московскому Кремлю очень повезло с расположением — он находится на высоком Боровицком холме, с которого открываются невероятные виды.
А ещё здесь удивительно красивые закаты! По времени и месту проведения экскурсия спланирована таким образом, чтобы вы поймали тот самый «золотой» час. Увидели главные достопримечательности в вечерних огнях и погрузились в магическую атмосферу города.
А ещё здесь удивительно красивые закаты! По времени и месту проведения экскурсия спланирована таким образом, чтобы вы поймали тот самый «золотой» час. Увидели главные достопримечательности в вечерних огнях и погрузились в магическую атмосферу города.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Давайте обойдём Кремль на закате! В группе до 10 человек мы пройдём по набережным и мостам, увидим лучи заходящего солнца на древних стенах и куполах соборов, а в сумерках выйдем на непривычно опустевшую, потрясающе иллюминированную Красную площадь. По пути поговорим об истории каждой башни и судьбах обитателей Кремля. Рассмотрим величественные панорамы и не очень заметные, но любопытные детали. Обсудим казусы и парадоксы долгой истории сердца Москвы. Вы узнаете:
- как маленькая пограничная крепость стала символом большой страны и при чём тут «хитрая гречанка»,
- где находится «Балкон трёх королей»,
- как выглядел герб советской Москвы,
- в каких башнях были тюрьмы, а в каких церкви,
- как украшали Кремль к коронациям императоров,
- почему Большой Москворецкий мост прозвали «Шереметьево-3»,
- где на Красной площади был фонтан и почему он исчез,
- где можно пожать «руку Москвы».
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Прогулка длится около 2,5 часов, детям дошкольного возраста может быть сложно пройти весь маршрут
в четверг и субботу в 18:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Охотный ряд»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг и субботу в 18:30Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна и Флорида — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1520 туристов
Приветствуем вас, друзья! Мы команда гидов, Флора и Татьяна. Мы нежно любим Москву, особенно ее старый город. Каждый камушек прошлых веков рассказывает нам свою историю. Предлагаем вам вместе с нами послушать глас древних улочек и погрузится в прошлое. На наших экскурсиях вы узнаете не только факты об истории, но и интересные сведениями о жизни, быте и нравах жителей прошлой Московии. Наши экскурсии живые и эмоциональные, вы будете в прекрасном настроении. До встречи!Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании