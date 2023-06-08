Групповая прогулка вокруг Московского Кремля на закате

Увидеть старинную крепость в вечернем свете и раскрыть местные тайны и легенды

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Московскому Кремлю очень повезло с расположением — он находится на высоком Боровицком холме, с которого открываются невероятные виды.

А ещё здесь удивительно красивые закаты! По времени и месту проведения экскурсия спланирована таким образом, чтобы вы поймали тот самый «золотой» час. Увидели главные достопримечательности в вечерних огнях и погрузились в магическую атмосферу города.
Групповая прогулка вокруг Московского Кремля на закате
Групповая прогулка вокруг Московского Кремля на закате
Групповая прогулка вокруг Московского Кремля на закате
Групповая прогулка вокруг Московского Кремля на закате
Групповая прогулка вокруг Московского Кремля на закате
Групповая прогулка вокруг Московского Кремля на закате
Групповая прогулка вокруг Московского Кремля на закате
Ближайшие даты:
8
июн
10
июн
15
июн
17
июн
22
июн
24
июн
29
июн
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Давайте обойдём Кремль на закате! В группе до 10 человек мы пройдём по набережным и мостам, увидим лучи заходящего солнца на древних стенах и куполах соборов, а в сумерках выйдем на непривычно опустевшую, потрясающе иллюминированную Красную площадь. По пути поговорим об истории каждой башни и судьбах обитателей Кремля. Рассмотрим величественные панорамы и не очень заметные, но любопытные детали. Обсудим казусы и парадоксы долгой истории сердца Москвы. Вы узнаете:

  • как маленькая пограничная крепость стала символом большой страны и при чём тут «хитрая гречанка»,
  • где находится «Балкон трёх королей»,
  • как выглядел герб советской Москвы,
  • в каких башнях были тюрьмы, а в каких церкви,
  • как украшали Кремль к коронациям императоров,
  • почему Большой Москворецкий мост прозвали «Шереметьево-3»,
  • где на Красной площади был фонтан и почему он исчез,
  • где можно пожать «руку Москвы».

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Прогулка длится около 2,5 часов, детям дошкольного возраста может быть сложно пройти весь маршрут

в четверг и субботу в 18:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 18:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Обзорные
Кремль
Популярные места
Центр Москвы
Старая Москва
Манежная площадь
После работы
Вечерние
Водные развлечения
Мифы и легенды

Похожие туры из Москвы

Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля
Открыть старинные предания на авторской прогулке в центре Москвы
у м. Библиотека имени Ленина
Сегодня
Завтра
8 июня
9 июня
43003 870 за всё до 6 чел.
Московский Кремль с гидом-историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
38 отзывов
Московский Кремль с гидом-историком
Прикоснуться к сердцу страны, проследить путь крепости и посетить соборы
в районе метро Александровский сад
Сегодня
Завтра
9 июня
10 июня
4 000 за человека
Мистический Кремль и его подземелья
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
8 отзывов
Мистический Кремль и его подземелья
Познать тайны главного символа Москвы и прочувствовать атмосферу мистики в мини-группе
на станции метро «Александровский сад»
9 июня
10 июня
11 июня
12 июня
890 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ