1 чел.
По популярности
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Секретная Москва: Китай-город с фотографом
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
9 июня в 14:00
10 июня в 12:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
Прогулка по футуристическим небоскребам Москва-Сити с профессиональным фотографом. Узнайте историю и сделайте стильные кадры на фоне современных высоток
Начало: Около Башни-2000
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
80006 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва пикантная: увлекательное путешествие по злачной истории
Погрузитесь в атмосферу пикантной Москвы конца 19 века. Злачные места, тайны и скандалы ждут вас
Начало: У метро Трубная
13 июня в 14:30
14 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
14 июня в 17:30
15 июня в 19:00
64505 805₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
7 чудес московского метро
«Прочитать» самые впечатляющие станции и узнать историю подземного города
Начало: На станции метро Площадь Революции/Театральная
Расписание: в среду и пятницу в 20:00
12 июня в 18:00
14 июня в 20:00
990₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Изучить здание и парк - символы сталинской Москвы и новое любимое пространство
Начало: У входа в парк возле Ленинградского шоссе
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 650₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Откройте для себя архитектурные чудеса и скрытые истории Москвы в увлекательной фото-прогулке с персональным гидом
Начало: В районе метро Баррикадная
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
67506 075₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны Остоженки с Фаролеро
Атмосферная прогулка по красивейшей улице Москвы - с фонарщиком и его загадочными историями
Начало: Музей Москвы
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Женские истории Москвы
Погулять по улицам столицы и узнать о живших на них удивительных женщинах
Начало: Метро Кузнецкий Мост, у выхода
Завтра в 18:30
15 июня в 18:30
от 2 670₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе
Насладиться видами и изысканной кухней на борту теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: Возле Парка Горького
Завтра в 12:10
9 июня в 12:10
2 290₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Два лица Замоскворечья» в Москве
Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Московского района и раскройте его секреты вместе с экспертом
Начало: Напротив выхода из метро Третьковская, окончание т...
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
3 400₽ за всё до 8 чел.
Групповая
3 часа
От причала «Сити-Экспо» - на дизайнерском теплоходе
Полюбоваться небоскрёбами Москва-Сити с борта уютного теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: У причала «Сити-Экспоцентр»
Завтра в 13:20
9 июня в 13:20
1 490₽ за человека
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля
Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления
Начало: У метро Охотный ряд
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Театры Москвы: истории из закулисья
Прогуляться и услышать эксклюзивные факты из театральной жизни 19-20 веков
Начало: У м. Маяковская
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
6 650₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
Совершить игровое путешествие в историю русской кавалерии и погрузиться в быт конюшни
Начало: В посёлке Нагорное
9 июня в 15:00
11 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
На перекрёстках российского просвещения
Узнать о первых храмах науки, переиграть Ломоносова в стихотворном баттле и понять Просвещение
Начало: М. Пл. Революции
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Подземное наследие: московское метро
Остановить мгновение и увидеть реликвии подземного музея, узнать об истории и архитектуре станций
Начало: на станции метро Площадь Революции
Расписание: в среду в 20:00, в субботу в 15:30
12 июня в 18:00
14 июня в 20:00
990₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Москва-Сити: город в городе
Узнать о комплексе небоскребов самое любопытное и понять, как здесь живется и работается
Начало: На Кутузовском проспекте
Завтра в 15:30
19 июня в 09:00
4 750₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Секреты Варварки и Зарядья: путешествие в историю Москвы
Исследуйте средневековую Москву: от древних церквей Варварки до современного парка Зарядье с эксклюзивными видами
Начало: М. Китай-город
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва, Moscow, Mosca: столица с акцентом
Прогуляться по старейшим этническим кварталам города и услышать истории их знаменитых жителей
Начало: На Славянской площади
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Симонов монастырь: грозный сторож Москвы
Погрузиться в прошлое святыни и подивиться её молчаливым подвигам
Начало: На станции метро Автозаводская
Завтра в 12:00
3 июля в 11:00
2 800₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Американский след в истории Москвы
Городской квест «В гостях у дяди Сэма»
Начало: Около памятника Ф. Энгельсу, в сквере около станци...
Завтра в 12:00
9 июня в 14:00
18 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Секреты Дома на набережной
Раскрыть тайны одного из самых загадочных зданий Москвы и разобраться в особенностях его архитектуры
Начало: На станции метро Кропоткинская
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 650₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Красный Октябрь»: путешествие по сладкому арт-пространству
Исследуйте тайны знаменитой фабрики «Красный Октябрь», где шоколадные ароматы сменяются муралами стрит-арта
Начало: У метро Кропоткинская
13 июня в 14:00
14 июня в 14:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Московские истории с итальянским акцентом»
Погрузитесь в удивительный мир итальянского влияния на Москву, открывая истории знаменитых итальянцев и их роль в истории города
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
16 июня в 09:00
18 июня в 13:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
История брендов в Москве: от Apple до Starbucks
Исследуйте историю знаменитых брендов Москвы и их влияние на нашу жизнь в уникальной экскурсии по стильному центру
Начало: У метро Тверская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Вокруг Кремля: прогулка на закате
Увидеть старинную крепость в вечернем свете и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
740₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Фаина Раневская и её московские истории
Пройти по любимым улицам великой актрисы и проследить её творческий путь
Начало: возле станции метро «Маяковская»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
От Извозной до Студенческой: авторская экскурсия по задворкам Кутузовского проспекта
Пополнить копилку знаний о Москве на прогулке по району Дорогомилово
Начало: В районе метро «Студенческая»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Секретные бары Покровки
Погрузиться в андеграунд Москвы и перевернуть представление о столичной барной культуре
Начало: У метро Китай-город
9 июня в 16:30
10 июня в 16:30
5 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Самобытное Замоскворечье
Прогулка по древней Москве - стрелецкой, дворянской и купеческой
Начало: В районе метро Третьяковская
Завтра в 12:30
2 июля в 15:00
2 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
На самых больших в Европе квадроциклах-амфибиях - по суше и воде
Драйв. Адреналин. Крутые эмоции
Начало: на турбазе «Фотон»
Завтра в 13:00
9 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Островок Парижа» в Москве и окрестности
Коллекция отборных фактов о Кузнецком Мосте и прилегающих улицах - на душевной прогулке
Начало: Театральная площадь
1 сен в 10:00
2 сен в 17:30
5 000₽ за всё до 15 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Весь центр столицы: прогулка на теплоходе по Москве-реке
За 2,5 часа увидеть главные достопримечательности города с воды (в группе)
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
Завтра в 11:08
9 июня в 11:08
1 200₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города
Отправиться на групповую водную прогулку по городу в компании аудиогида
Начало: У причала «Киевский»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
600₽ за человека
Групповая
1 час
Речная прогулка от Воробьёвых гор до парка Зарядье
Прокатиться на теплоходе по центру Москвы и увидеть с воды её главные достопримечательности
Начало: На причале «Воробьёвы горы»
Завтра в 11:58
9 июня в 11:58
400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Литературная прогулка по центру Москвы с мини-фуршетом
Узнать, где жили музы русского футуризма и чем кормил гостей Маяковский
Начало: На Пушкинской площади
9 июня в 11:00
10 июня в 15:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Мотосказка в Москве: незабываемое путешествие на мотоцикле
Захватывающее путешествие на мотоцикле с коляской по историческим местам Москвы, с фотосессией у Останкинской телебашни
15 окт в 19:30
16 окт в 19:30
8 500₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
На брудершафт с Москвой
Побывать в аутентичных барах и узнать историю столицы через благородные напитки
Начало: У метро «Трубная»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Театральная площадь Москвы в 19-21 веках
Детально познакомиться с историей и архитектурой театров на авторской экскурсии с театроведом
Начало: На Театральной площади
17 июня в 18:30
18 июня в 18:30
4 800₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Закат на воде: вечерняя прогулка на каяках
Завершить день в гармонии с природой - в расслабляющем путешествии по пойме реки Москва (в группе)
Начало: В 20 минутах от метро «Щукинская»
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 18:30
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
25002 250₽ за человека
Групповая
1.5 часа
По Москве-реке на теплоходе от Китай-города до Киевской (1,5 часа)
Отправиться на прогулку от "Китай-города" до "Киевской" и полюбоваться столицей с нового ракурса
Начало: у причала «Китай-город/Устьинский»
Завтра в 11:08
9 июня в 11:08
600₽ за человека
Аудиогид
1 час
Круговая речная прогулка от Нескучного сада
Небольшое приятное путешествие по Москве-реке с аудиогидом
Начало: у причала «Нескучный сад»
10 июня в 20:04
13 июня в 20:04
600₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Неформальная прогулка по барам Москвы
Посетить нетуристические бары с аутентичной атмосферой в компании местного жителя
Начало: У метро Пушкинская
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
60005 400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Огромное спасибо, название экскурсии 100% оправдано
- ЮЮлия6 июня 2024Супер экскурсия!!! Очень познавательно. Гиду Ольге огромная благодарность за интересные факты из истории, лёгкий и удобный маршрут, отличное настроение, яркие впечатления. Нашей семье очень понравилось. Спасибо!!!
- ЧЧадамба6 июня 2024Детям экскурсия очень понравилась, хорошо провели время
- ИИрина5 июня 2024Отличная экскурсия! Всем рекомендую.
- ЕЕлена3 июня 2024Благодарю за грамотную речь, широкий кругозор, интересный рассказ и терпение! Обсуждаем услышанное уже второй день.
- ННаталья3 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, нам всем очень понравилось, буду Вас рекомендовать друзьям, и сами еще обязательно покатаемся.
- ННикита2 июня 2024Интересная экскурсия, информативна. Татьяна приятный, интересный гид, который рассказывает об исторических событиях легко с глубоким погружением в материал.
- ЕЕкатерина2 июня 2024Были с мужем и дочкой 17 лет. Всем очень понравилось! Подача материала живая, узнали много "спрятанных" мест, время прошло не заметно. Ну и конечно же на память остались прекрасные фотографии) 👍
- ССергей2 июня 2024Хорошая круговая прогулка. Причем можно купить билет и сесть на промежуточной остановке Киевская
- ЮЮлия1 июня 2024Прогулка очень понравилась. Красивый кораблик, уютно, удобно. Очень понравилось обслуживание, порадовала кухня. Обязательно повторим.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «После работы»
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