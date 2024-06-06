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🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В районе метро «Кропоткинская» 6450 5 805 ₽ за всё до 5 чел.

Групповая 1.5 часа 98 отзывов 7 чудес московского метро «Прочитать» самые впечатляющие станции и узнать историю подземного города Начало: На станции метро Площадь Революции/Театральная Расписание: в среду и пятницу в 20:00 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 36 отзывов Экскурсия по Северному речному вокзалу Изучить здание и парк - символы сталинской Москвы и новое любимое пространство Начало: У входа в парк возле Ленинградского шоссе 6 650 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 27 отзывов Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы Откройте для себя архитектурные чудеса и скрытые истории Москвы в увлекательной фото-прогулке с персональным гидом Начало: В районе метро Баррикадная 6750 6 075 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 21 отзыв Тайны Остоженки с Фаролеро Атмосферная прогулка по красивейшей улице Москвы - с фонарщиком и его загадочными историями Начало: Музей Москвы 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 41 отзыв Женские истории Москвы Погулять по улицам столицы и узнать о живших на них удивительных женщинах Начало: Метро Кузнецкий Мост, у выхода от 2 670 ₽ за всё до 6 чел.

⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 1 отзыв От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе Насладиться видами и изысканной кухней на борту теплохода-ресторана бизнес-класса Начало: Возле Парка Горького 2 290 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Индивидуальная экскурсия «Два лица Замоскворечья» в Москве Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Московского района и раскройте его секреты вместе с экспертом Начало: Напротив выхода из метро Третьковская, окончание т... 3 400 ₽ за всё до 8 чел.

⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 2 отзыва От причала «Сити-Экспо» - на дизайнерском теплоходе Полюбоваться небоскрёбами Москва-Сити с борта уютного теплохода-ресторана бизнес-класса Начало: У причала «Сити-Экспоцентр» 1 490 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 73 отзыва Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления Начало: У метро Охотный ряд 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Театры Москвы: истории из закулисья Прогуляться и услышать эксклюзивные факты из театральной жизни 19-20 веков Начало: У м. Маяковская 6 650 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка Совершить игровое путешествие в историю русской кавалерии и погрузиться в быт конюшни Начало: В посёлке Нагорное 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва На перекрёстках российского просвещения Узнать о первых храмах науки, переиграть Ломоносова в стихотворном баттле и понять Просвещение Начало: М. Пл. Революции 4 000 ₽ за всё до 3 чел.

Групповая 1.5 часа 14 отзывов Подземное наследие: московское метро Остановить мгновение и увидеть реликвии подземного музея, узнать об истории и архитектуре станций Начало: на станции метро Площадь Революции Расписание: в среду в 20:00, в субботу в 15:30 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 14 отзывов Москва-Сити: город в городе Узнать о комплексе небоскребов самое любопытное и понять, как здесь живется и работается Начало: На Кутузовском проспекте 4 750 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Секреты Варварки и Зарядья: путешествие в историю Москвы Исследуйте средневековую Москву: от древних церквей Варварки до современного парка Зарядье с эксклюзивными видами Начало: М. Китай-город 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Москва, Moscow, Mosca: столица с акцентом Прогуляться по старейшим этническим кварталам города и услышать истории их знаменитых жителей Начало: На Славянской площади 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Симонов монастырь: грозный сторож Москвы Погрузиться в прошлое святыни и подивиться её молчаливым подвигам Начало: На станции метро Автозаводская 2 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 9 отзывов Американский след в истории Москвы Городской квест «В гостях у дяди Сэма» Начало: Около памятника Ф. Энгельсу, в сквере около станци... 18 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 8 отзывов Секреты Дома на набережной Раскрыть тайны одного из самых загадочных зданий Москвы и разобраться в особенностях его архитектуры Начало: На станции метро Кропоткинская 4 650 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 15 отзывов «Красный Октябрь»: путешествие по сладкому арт-пространству Исследуйте тайны знаменитой фабрики «Красный Октябрь», где шоколадные ароматы сменяются муралами стрит-арта Начало: У метро Кропоткинская 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Индивидуальная экскурсия «Московские истории с итальянским акцентом» Погрузитесь в удивительный мир итальянского влияния на Москву, открывая истории знаменитых итальянцев и их роль в истории города Начало: В районе метро «Охотный ряд» 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов История брендов в Москве: от Apple до Starbucks Исследуйте историю знаменитых брендов Москвы и их влияние на нашу жизнь в уникальной экскурсии по стильному центру Начало: У метро Тверская 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 11 отзывов Вокруг Кремля: прогулка на закате Увидеть старинную крепость в вечернем свете и раскрыть местные тайны и легенды Начало: В районе метро «Охотный ряд» Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00 740 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Фаина Раневская и её московские истории Пройти по любимым улицам великой актрисы и проследить её творческий путь Начало: возле станции метро «Маяковская» от 5 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов От Извозной до Студенческой: авторская экскурсия по задворкам Кутузовского проспекта Пополнить копилку знаний о Москве на прогулке по району Дорогомилово Начало: В районе метро «Студенческая» 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Секретные бары Покровки Погрузиться в андеграунд Москвы и перевернуть представление о столичной барной культуре Начало: У метро Китай-город 5 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 60 отзывов Самобытное Замоскворечье Прогулка по древней Москве - стрелецкой, дворянской и купеческой Начало: В районе метро Третьяковская 2 800 ₽ за всё до 5 чел.

🛻 На квадроциклах Индивидуальная 1 час 3 отзыва На самых больших в Европе квадроциклах-амфибиях - по суше и воде Драйв. Адреналин. Крутые эмоции Начало: на турбазе «Фотон» 12 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов «Островок Парижа» в Москве и окрестности Коллекция отборных фактов о Кузнецком Мосте и прилегающих улицах - на душевной прогулке Начало: Театральная площадь 5 000 ₽ за всё до 15 чел.

⛴ На теплоходе Аудиогид 2.5 часа 2 отзыва Весь центр столицы: прогулка на теплоходе по Москве-реке За 2,5 часа увидеть главные достопримечательности города с воды (в группе) Начало: У причала «Китай-город/Устьинский» 1 200 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Аудиогид 1.5 часа Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города Отправиться на групповую водную прогулку по городу в компании аудиогида Начало: У причала «Киевский» 600 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 1 час 5 отзывов Речная прогулка от Воробьёвых гор до парка Зарядье Прокатиться на теплоходе по центру Москвы и увидеть с воды её главные достопримечательности Начало: На причале «Воробьёвы горы» 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Литературная прогулка по центру Москвы с мини-фуршетом Узнать, где жили музы русского футуризма и чем кормил гостей Маяковский Начало: На Пушкинской площади 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час Мотосказка в Москве: незабываемое путешествие на мотоцикле Захватывающее путешествие на мотоцикле с коляской по историческим местам Москвы, с фотосессией у Останкинской телебашни 8 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа На брудершафт с Москвой Побывать в аутентичных барах и узнать историю столицы через благородные напитки Начало: У метро «Трубная» 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Театральная площадь Москвы в 19-21 веках Детально познакомиться с историей и архитектурой театров на авторской экскурсии с театроведом Начало: На Театральной площади 4 800 ₽ за всё до 8 чел.

🚣 Прогулки на каяках 10% скидка Групповая 2 часа Закат на воде: вечерняя прогулка на каяках Завершить день в гармонии с природой - в расслабляющем путешествии по пойме реки Москва (в группе) Начало: В 20 минутах от метро «Щукинская» Расписание: в среду, четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 18:30 2500 2 250 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 1.5 часа По Москве-реке на теплоходе от Китай-города до Киевской (1,5 часа) Отправиться на прогулку от "Китай-города" до "Киевской" и полюбоваться столицей с нового ракурса Начало: у причала «Китай-город/Устьинский» 600 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Аудиогид 1 час Круговая речная прогулка от Нескучного сада Небольшое приятное путешествие по Москве-реке с аудиогидом Начало: у причала «Нескучный сад» 600 ₽ за человека