Лучше один раз понюхать, чем 100 раз услышать — девиз этой прогулки.
Если для вас, как и для меня, запах — важный источник информации, нам стоит встретиться! Пройтись по центру Москвы и её культовым местам, связанным с ароматами. Продегустировать винтажные парфюмы, раскрыть стоящие за ними технологии, идеи, судьбы. И убедиться: запахи влияют на ход истории.
Если для вас, как и для меня, запах — важный источник информации, нам стоит встретиться! Пройтись по центру Москвы и её культовым местам, связанным с ароматами. Продегустировать винтажные парфюмы, раскрыть стоящие за ними технологии, идеи, судьбы. И убедиться: запахи влияют на ход истории.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы встретимся у метро «Лубянка» и погуляем в районе улиц Неглинная, Кузнецкий мост, Петровка и на Театральной площади. Выйдем на Никольскую и закончим в ГУМе. По пути заглянем в знаковые места продаж парфюмерии в Москве.
- Поговорим о запахах, с которыми ассоциируется Россия, и ароматных тенденциях прошлого.
- Разберёмся, какое отношение к парфюмерии имели баня, театр и аптека.
- Вспомним первых московских производителей духов и обсудим хитрости, к которым они прибегали в конкурентной борьбе.
- Выясним, что объединяет духи «Красная Москва» и «Chanel № 5», и сколько косметических средств нужно было для счастья советскому человеку.
- Подержим в руках подлинные образцы дореволюционной упаковки и рекламы.
- Продегустируем реконструированные исторические, винтажные и современные ароматы.
- На память о прогулке вы получите пробник одного из парфюмов, который завоевал золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1900 году.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на аудиторию 16+.
- Возможно проведение экскурсии для большего числа участников (до 15 человек) — доплата 800 ₽ за каждого.
- Во время экскурсии используются индивидуальные приёмники с наушником в комплекте. Вы можете взять с собой собственные проводные наушники.
- Важно: если у вас есть аллергия, прошу соблюдать осторожность во время дегустации ароматов и иметь при себе антигистаминный препарат!
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро "Лубянка"/"Кузнецкий мост"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 37 туристов
Аттестованный гид-переводчик, увлекаюсь изучением истории моды и межкультурных связей в Москве. Опыт сотрудничества с одним иностранным брендом побудил меня изучать не только ингредиенты и технологию парфюмерно-косметического производства, но и историю развития этой отрасли как за рубежом, так и в России. Владение иностранными языками (французский и английский) расширяет диапазон доступных мне источников. Рассказываю с удовольствием на понятном вам языке!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Д
Даниил
26 авг 2024
Были с друзьями вчера на этой экскурсии. Очень достойная прогулка. Помимо истории и мест, связанных с парфюмерией, узнали и увидели много интересного. Теперь точно знаем, где была историческая встреча Станиславского и Немировича-Данченко на которой они пробыли 18 часов и приняли решение о создании МХТ:) благодарим Веронику и компанию!
Л
Лидия
21 авг 2024
Мы чудесно провели время на экскурсии с Вероникой в компании девочек. Вероника провела нас по знаменитым местам в центре Москвы (заодно прогулялись), рассказала интересные факты из истории, связанные с ароматами.
М
Маша
21 авг 2024
Спасибо Веронике за такую приятную прогулку по Москве!
Было любопытно послушать про предпринимательство купцов и их рекламные проекты и послушать ароматы прошлой эпохи)
Было любопытно послушать про предпринимательство купцов и их рекламные проекты и послушать ароматы прошлой эпохи)
А
Анна
21 авг 2024
Экскурсия классная, особенно понравился маршрут и большое наличие доп. материалов: фотографии, пробники духов. Очень удобно, что гид использует наушники и микрофон, всё было хорошо слышно
Наталия
20 авг 2024
Классно было взглянуть на Москву под новым углом!
Вероника очень увлеченная, принесла с собой много материала, чтобы погрузить нас в соответсвующее время, ну и, конечно, ароматов. Экскурсия интересная, небанальная, узнали много нового. Особенно впечатлил первоначальный аромат Красной Москвы 😊
Вероника очень увлеченная, принесла с собой много материала, чтобы погрузить нас в соответсвующее время, ну и, конечно, ароматов. Экскурсия интересная, небанальная, узнали много нового. Особенно впечатлил первоначальный аромат Красной Москвы 😊
Е
Елизавета
20 авг 2024
Экскурсия прошла отлично. Узнали о самых разных запахах Москвы, от банного мыла до "Красной москвы". У Вероники было с собой много пробников, скляночек и даже настоящие Шанель №5. А ещё очень повезло с погодой. Большое спасибо за экскурсию!
О
Ольга
19 авг 2024
С большим удовольствием уже второй раз сходила на экскурсию "Букет московской парфюмерии". Никогда ранее я не интересовалась этой темой и поэтому экскурсия стала для меня и моих друзей открытием. И,
Елизавета
17 авг 2024
Никогда бы не подумала, что можно так связать историю города - и ароматов. Хотя больше всего меня поразили истории об оригинальных рекламных компаниях и партнерских интеграциях в прошлом, вот это
Оксана
16 авг 2024
Эта экскурсия стала настоящим открытием! 🌟 Прогулка по центру Москвы оказалась увлекательной благодаря интересной подаче материала и необычному фокусу на парфюмерии.
Очень понравилось, что можно было продегустировать винтажные и исторические ароматы,
Очень понравилось, что можно было продегустировать винтажные и исторические ароматы,
Алина
16 авг 2024
Прекрасная прогулка по центру Москвы. Узнала много нового про историю парфюмерии, смеялась над добрыми уловками хитрых маркетологов, вдыхала ароматы прошлого и немало удивлялась вкусам аристократов. Рекомендую 🫶🏻
Юлия
15 авг 2024
Какая необычная экскурсия по красивейшему центру Москвы! Было очень интересно послушать ароматы, которые пользовались в России популярностью двести лет назад, а то и больше! Ещё у Вероники есть целая коллекция
Т
Тимур
15 авг 2024
Открыл для себя новую грань в истории Москвы! Приятная прогулка, спасибо Веронике за этот вечер ❤️
Vaganov
15 авг 2024
Лучше один раз понюхать, чем 100 раз услышать — девиз этой прогулки и это правда. Вчера удалось посетить данную экскурсию и остался в полном восторге и от содержания и от
Е
Екатерина
15 авг 2024
Спасибо Веронике за насыщенную увлекательными фактами экскурсию. Мы узнали о прошлом нескольких московских зданий, связанных с парфюмерией и не только, попробовали необычные и легендарные ароматы, подержали в руках старинные флаконы
Наталья
14 авг 2024
Прекрасная экскурсия со множеством артефактов! Вероника погрузила нас в мир ароматов дореволюционной и современной России. Приятно слушать человека, который полностью погружён в тему. Однозначно всем рекомендую данную экскурсию!
Входит в следующие категории Москвы
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