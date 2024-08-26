Букет московской парфюмерии

Прогулка по центру столицы со шлейфом истории
Лучше один раз понюхать, чем 100 раз услышать — девиз этой прогулки.

Если для вас, как и для меня, запах — важный источник информации, нам стоит встретиться! Пройтись по центру Москвы и её культовым местам, связанным с ароматами. Продегустировать винтажные парфюмы, раскрыть стоящие за ними технологии, идеи, судьбы. И убедиться: запахи влияют на ход истории.
5
15 отзывов
Букет московской парфюмерии
Букет московской парфюмерии
Букет московской парфюмерии
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы встретимся у метро «Лубянка» и погуляем в районе улиц Неглинная, Кузнецкий мост, Петровка и на Театральной площади. Выйдем на Никольскую и закончим в ГУМе. По пути заглянем в знаковые места продаж парфюмерии в Москве.
  • Поговорим о запахах, с которыми ассоциируется Россия, и ароматных тенденциях прошлого.
  • Разберёмся, какое отношение к парфюмерии имели баня, театр и аптека.
  • Вспомним первых московских производителей духов и обсудим хитрости, к которым они прибегали в конкурентной борьбе.
  • Выясним, что объединяет духи «Красная Москва» и «Chanel № 5», и сколько косметических средств нужно было для счастья советскому человеку.
  • Подержим в руках подлинные образцы дореволюционной упаковки и рекламы.
  • Продегустируем реконструированные исторические, винтажные и современные ароматы.
  • На память о прогулке вы получите пробник одного из парфюмов, который завоевал золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1900 году.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на аудиторию 16+.
  • Возможно проведение экскурсии для большего числа участников (до 15 человек) — доплата 800 ₽ за каждого.
  • Во время экскурсии используются индивидуальные приёмники с наушником в комплекте. Вы можете взять с собой собственные проводные наушники.
  • Важно: если у вас есть аллергия, прошу соблюдать осторожность во время дегустации ароматов и иметь при себе антигистаминный препарат!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро "Лубянка"/"Кузнецкий мост"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Букет московской парфюмерии (Даниил)Букет московской парфюмерии (Лидия)Букет московской парфюмерии (Лидия)Букет московской парфюмерии (Лидия)Букет московской парфюмерии (Маша)Букет московской парфюмерии (Маша)Букет московской парфюмерии (Маша)Букет московской парфюмерии (Елизавета)Букет московской парфюмерии (Елизавета)Букет московской парфюмерии (Елизавета)Букет московской парфюмерии (Елизавета)Букет московской парфюмерии (Елизавета)Букет московской парфюмерии (Елизавета)Букет московской парфюмерии (Елизавета)Букет московской парфюмерии (Елизавета)Букет московской парфюмерии (Елизавета)Букет московской парфюмерии (Елизавета)Букет московской парфюмерии (Елизавета)Букет московской парфюмерии (Елизавета)Букет московской парфюмерии (Vaganov)Букет московской парфюмерии (Vaganov)Букет московской парфюмерии (Vaganov)Букет московской парфюмерии (Vaganov)Букет московской парфюмерии (Vaganov)Букет московской парфюмерии (Vaganov)Букет московской парфюмерии (Vaganov)Букет московской парфюмерии (Vaganov)Букет московской парфюмерии (Екатерина)Букет московской парфюмерии (Екатерина)Букет московской парфюмерии (Екатерина)
Д
26 авг 2024
Были с друзьями вчера на этой экскурсии. Очень достойная прогулка. Помимо истории и мест, связанных с парфюмерией, узнали и увидели много интересного. Теперь точно знаем, где была историческая встреча Станиславского и Немировича-Данченко на которой они пробыли 18 часов и приняли решение о создании МХТ:) благодарим Веронику и компанию!
Были с друзьями вчера на этой экскурсии. Очень достойная прогулка. Помимо истории и мест, связанных с
Л
21 авг 2024
Мы чудесно провели время на экскурсии с Вероникой в компании девочек. Вероника провела нас по знаменитым местам в центре Москвы (заодно прогулялись), рассказала интересные факты из истории, связанные с ароматами.
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Профессиональный и чуткий гид (когда я натерла ногу, мы присаживались на скамеечки, когда слушали, а также шли неторопливым шагом). А в конце нашей встречи каждая получила приятный подарок от Вероники. В честь дня моего рождения я также получила от нее особенный подарок, очень приятно!

Мы чудесно провели время на экскурсии с Вероникой в компании девочек. Вероника провела нас по знаменитымМы чудесно провели время на экскурсии с Вероникой в компании девочек. Вероника провела нас по знаменитымМы чудесно провели время на экскурсии с Вероникой в компании девочек. Вероника провела нас по знаменитым
М
21 авг 2024
Спасибо Веронике за такую приятную прогулку по Москве!
Было любопытно послушать про предпринимательство купцов и их рекламные проекты и послушать ароматы прошлой эпохи)
Спасибо Веронике за такую приятную прогулку по Москве!Спасибо Веронике за такую приятную прогулку по Москве!Спасибо Веронике за такую приятную прогулку по Москве!
А
21 авг 2024
Экскурсия классная, особенно понравился маршрут и большое наличие доп. материалов: фотографии, пробники духов. Очень удобно, что гид использует наушники и микрофон, всё было хорошо слышно
Наталия
20 авг 2024
Классно было взглянуть на Москву под новым углом!
Вероника очень увлеченная, принесла с собой много материала, чтобы погрузить нас в соответсвующее время, ну и, конечно, ароматов. Экскурсия интересная, небанальная, узнали много нового. Особенно впечатлил первоначальный аромат Красной Москвы 😊
Е
20 авг 2024
Экскурсия прошла отлично. Узнали о самых разных запахах Москвы, от банного мыла до "Красной москвы". У Вероники было с собой много пробников, скляночек и даже настоящие Шанель №5. А ещё очень повезло с погодой. Большое спасибо за экскурсию!
Экскурсия прошла отлично. Узнали о самых разных запахах Москвы, от банного мыла до "Красной москвы". УЭкскурсия прошла отлично. Узнали о самых разных запахах Москвы, от банного мыла до "Красной москвы". УЭкскурсия прошла отлично. Узнали о самых разных запахах Москвы, от банного мыла до "Красной москвы". УЭкскурсия прошла отлично. Узнали о самых разных запахах Москвы, от банного мыла до "Красной москвы". УЭкскурсия прошла отлично. Узнали о самых разных запахах Москвы, от банного мыла до "Красной москвы". УЭкскурсия прошла отлично. Узнали о самых разных запахах Москвы, от банного мыла до "Красной москвы". У
О
19 авг 2024
С большим удовольствием уже второй раз сходила на экскурсию "Букет московской парфюмерии". Никогда ранее я не интересовалась этой темой и поэтому экскурсия стала для меня и моих друзей открытием. И,
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главное, мы не только послушали интересный рассказ о людях, создававших эти ароматы и смогли побывать в тех местах, где располагались магазины с их продукцией, но и ощутили эти запахи, погрузились в пространство винтажной парфюмерии. У Вероники получилось чудесное путешествие в мир Красоты. Спасибо Экскурсоводу!

Елизавета
17 авг 2024
Никогда бы не подумала, что можно так связать историю города - и ароматов. Хотя больше всего меня поразили истории об оригинальных рекламных компаниях и партнерских интеграциях в прошлом, вот это
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креативное мышление 😄
Приятный маршрут по центру, связный рассказ, любопытные факты, а материалы для иллюстрации - просто вау! Вероника сопровождала беседу старинными снимками и портретами, а еще из своего рюкзака и сумки (с изображением Chanel №5, конечно же), как из сундучка с сокровищами, вынимала ароматы для знакомства.
Экскурсия проходит с радио-гидом, что особенно удобно на шумных улицах и для тех, кто не очень хорошо слышит)) В конце прогулки нас ждал сувенир, это очень приятно ☺️ Еще раз спасибо Веронике за прекрасную экскурсию!

Никогда бы не подумала, что можно так связать историю города - и ароматов. Хотя больше всегоНикогда бы не подумала, что можно так связать историю города - и ароматов. Хотя больше всегоНикогда бы не подумала, что можно так связать историю города - и ароматов. Хотя больше всегоНикогда бы не подумала, что можно так связать историю города - и ароматов. Хотя больше всегоНикогда бы не подумала, что можно так связать историю города - и ароматов. Хотя больше всегоНикогда бы не подумала, что можно так связать историю города - и ароматов. Хотя больше всего
Оксана
16 авг 2024
Эта экскурсия стала настоящим открытием! 🌟 Прогулка по центру Москвы оказалась увлекательной благодаря интересной подаче материала и необычному фокусу на парфюмерии.
Очень понравилось, что можно было продегустировать винтажные и исторические ароматы,
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подержать в руках самые разные флакончики и посмотреть фото из далекого прошлого — это буквально переносит во времени!
Большое спасибо Веронике за экскурсию, за ее интерес и глубокие знания по теме, которыми она с нами поделилась.

Алина
16 авг 2024
Прекрасная прогулка по центру Москвы. Узнала много нового про историю парфюмерии, смеялась над добрыми уловками хитрых маркетологов, вдыхала ароматы прошлого и немало удивлялась вкусам аристократов. Рекомендую 🫶🏻
Юлия
15 авг 2024
Какая необычная экскурсия по красивейшему центру Москвы! Было очень интересно послушать ароматы, которые пользовались в России популярностью двести лет назад, а то и больше! Ещё у Вероники есть целая коллекция
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оригинальных флакончиков из-под духов, а это отдельный вид искусства. Мы всё потрогали, понюхали, зашли в закоулки, где ещё сохранились старые фасады зданий, узнали историю всех ароматов, удивились ухищрениям “маркетологов” того времени, и всё это за 2 часа. Время пролетело незаметно! Спасибо большое Веронике! Очень порадовал подарочек в конце экскурсии!

Т
15 авг 2024
Открыл для себя новую грань в истории Москвы! Приятная прогулка, спасибо Веронике за этот вечер ❤️
Vaganov
15 авг 2024
Лучше один раз понюхать, чем 100 раз услышать — девиз этой прогулки и это правда. Вчера удалось посетить данную экскурсию и остался в полном восторге и от содержания и от
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гида. Обо все по порядку:
Вся экскурсия проходит в центре моего любимого города и заставляет посмотреть на казалось бы привычные здания под другим углом. То, где ранее были бани, театры и аптеки отныне находятся гос. организации. Вероника-чудесный гид, потрясающе владеющая информацией. Мне, как человеку, который проработал в beauty сфере много лет, даже придраться было не к чему (с точки зрения терминов, значений тех или иных ароматов и тд). На протяжении всей экскурсии Вероника предоставляет Вам образцы и пробники тех самых ароматов, послушав которые вы отчетливо понимаете о чем идет речь и незамедлительно переноситесь в те времена. Плюс, хочу отметить, что Вероника по ходу экскурсии, демонстрировала экземпляры, купленные на аукционах в разных городах, что особо ценно и захватывающе.
Спасибо огромное за экскурсию, 2 часа пролетели незаметно.
PS. Особо приятно было получить подарок в конце экскурсии - это очень мило.

Лучше один раз понюхать, чем 100 раз услышать — девиз этой прогулки и это правда. ВчераЛучше один раз понюхать, чем 100 раз услышать — девиз этой прогулки и это правда. ВчераЛучше один раз понюхать, чем 100 раз услышать — девиз этой прогулки и это правда. ВчераЛучше один раз понюхать, чем 100 раз услышать — девиз этой прогулки и это правда. ВчераЛучше один раз понюхать, чем 100 раз услышать — девиз этой прогулки и это правда. ВчераЛучше один раз понюхать, чем 100 раз услышать — девиз этой прогулки и это правда. ВчераЛучше один раз понюхать, чем 100 раз услышать — девиз этой прогулки и это правда. ВчераЛучше один раз понюхать, чем 100 раз услышать — девиз этой прогулки и это правда. Вчера
Е
15 авг 2024
Спасибо Веронике за насыщенную увлекательными фактами экскурсию. Мы узнали о прошлом нескольких московских зданий, связанных с парфюмерией и не только, попробовали необычные и легендарные ароматы, подержали в руках старинные флаконы
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духов. Послушали о банях в России, косметике, кондитерских изделиях, упаковках, рекламных хитростях и, конечно, истории людей — всего не перечислить. Особенно хочется отметить количество наглядного материала, которое было у Вероники с собой: мыло, духи, коробочки, пузырёчки, — всё это очень интересно разглядывать, и всё это ещё больше погружает в тему рассказа. Рекомендую!

Спасибо Веронике за насыщенную увлекательными фактами экскурсию. Мы узнали о прошлом нескольких московских зданий, связанных сСпасибо Веронике за насыщенную увлекательными фактами экскурсию. Мы узнали о прошлом нескольких московских зданий, связанных сСпасибо Веронике за насыщенную увлекательными фактами экскурсию. Мы узнали о прошлом нескольких московских зданий, связанных сСпасибо Веронике за насыщенную увлекательными фактами экскурсию. Мы узнали о прошлом нескольких московских зданий, связанных сСпасибо Веронике за насыщенную увлекательными фактами экскурсию. Мы узнали о прошлом нескольких московских зданий, связанных сСпасибо Веронике за насыщенную увлекательными фактами экскурсию. Мы узнали о прошлом нескольких московских зданий, связанных сСпасибо Веронике за насыщенную увлекательными фактами экскурсию. Мы узнали о прошлом нескольких московских зданий, связанных сСпасибо Веронике за насыщенную увлекательными фактами экскурсию. Мы узнали о прошлом нескольких московских зданий, связанных с
Наталья
14 авг 2024
Прекрасная экскурсия со множеством артефактов! Вероника погрузила нас в мир ароматов дореволюционной и современной России. Приятно слушать человека, который полностью погружён в тему. Однозначно всем рекомендую данную экскурсию!

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