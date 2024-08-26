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гида. Обо все по порядку:

Вся экскурсия проходит в центре моего любимого города и заставляет посмотреть на казалось бы привычные здания под другим углом. То, где ранее были бани, театры и аптеки отныне находятся гос. организации. Вероника-чудесный гид, потрясающе владеющая информацией. Мне, как человеку, который проработал в beauty сфере много лет, даже придраться было не к чему (с точки зрения терминов, значений тех или иных ароматов и тд). На протяжении всей экскурсии Вероника предоставляет Вам образцы и пробники тех самых ароматов, послушав которые вы отчетливо понимаете о чем идет речь и незамедлительно переноситесь в те времена. Плюс, хочу отметить, что Вероника по ходу экскурсии, демонстрировала экземпляры, купленные на аукционах в разных городах, что особо ценно и захватывающе.

Спасибо огромное за экскурсию, 2 часа пролетели незаметно.

PS. Особо приятно было получить подарок в конце экскурсии - это очень мило.