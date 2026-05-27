Хлеб, чёрная икра, павлиний хвост: из Москвы - в Серпухов и Алексин

Посетить Введенский монастырь, Музей хлеба и рыбоводческое хозяйство с дегустацией
Хотите узнать, какой город павлинов приютил, а какой — осетров разводит? Отправляйтесь с нами в путешествие по берегам Оки! В Серпухове вы узнаете, куда делся местный кремль, посмотрите на купеческие особняки и попробуете свежую выпечку в Музее хлеба.

В Алексине познакомитесь с секретами рыбного промысла и отведаете местные деликатесы — осетрину и чёрную икру.
Описание экскурсии

Серпухов — старинный город на южных подступах к Москве, где монастыри соседствуют с купеческими особняками, а павлины давно стали неофициальным символом города. Во время обзорной прогулки вы:

  • подниметесь на Соборную гору, где когда-то стоял кремль князя Владимира Храброго
  • увидите Успенскую, Троицкую и Ильинскую церкви
  • пройдёте мимо купеческих усадеб 18–19 веков
  • узнаете, как Серпухов переживал набеги, войны и Смутное время

Введенский Владычный монастырь — место, где пернатые аристократы чувствуют себя настоящими хозяевами. Вы увидите старинный собор, шатровую церковь и трапезную палату, построенные при Борисе Годунове.

Музей хлеба расположен в бывшей усадьбе с богатой историей: до революции здесь работала пекарня Попова, позже — первый городской хлебозавод. Вы узнаете, как хлеб проходил путь «от колоска до корочки», посмотрите на старинный инвентарь, а затем отправитесь на чаепитие с местной выпечкой.

Алексин — старинный город на Оке, который когда-то первым встречал врагов на пути к Москве. Во время прогулки по историческому центру рассмотрим:

  • Никольский храм
  • Успенский собор
  • дом купцов Масловых
  • найденную на берегу Оки резную скульптуру Христа 18 века

Поговорим о купеческом прошлом города, рыбном промысле и съёмках фильма «Рождение Империи», которые здесь проходили.

Рыбоводческое хозяйство — место, где продолжают старые традиции рыбного промысла. Здесь разводят стерлядь и осетров, показывают бассейны с рыбой и рассказывают об особенностях выращивания этих пород.

В финале вас ждёт дегустация чёрной икры и копчёной осетрины. При желании — с 50 г горячительного, которое входит в стоимость.

Примерный тайминг

  • 7:45 — сбор группы у метро «Спортивная» и выезд из Москвы
  • Обзорная экскурсия по Серпухову — 1,5 ч
  • Введенский монастырь — 30 мин
  • Музей хлеба и чаепитие — 1 ч
  • Обзорная экскурсия по Алексину — 30 мин
  • Рыбоводческое хозяйство и дегустация — 1 ч
  • Обед — 1 ч
  • 21:00 — возвращение в Москву
    Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на туристическом автобусе, билеты в музей, дегустации и чаепитие
  • Обед в кафе оплачивается дополнительно — 800 ₽ (оплата при покупке экскурсии)
  • После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и вышлем ссылку для оплаты оставшейся части экскурсии
  • Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения локаций
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый6800 ₽
Пенсионеры6750 ₽
Дети от 6 до 16 лет6750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ уже 10 лет. Совместно с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаю вас на чашку кофе на краю
Безымянного каньона в Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра им. Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса? До встречи на маршруте!

