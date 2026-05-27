Хотите узнать, какой город павлинов приютил, а какой — осетров разводит? Отправляйтесь с нами в путешествие по берегам Оки! В Серпухове вы узнаете, куда делся местный кремль, посмотрите на купеческие особняки и попробуете свежую выпечку в Музее хлеба. В Алексине познакомитесь с секретами рыбного промысла и отведаете местные деликатесы — осетрину и чёрную икру.

Описание экскурсии

Серпухов — старинный город на южных подступах к Москве, где монастыри соседствуют с купеческими особняками, а павлины давно стали неофициальным символом города. Во время обзорной прогулки вы:

подниметесь на Соборную гору, где когда-то стоял кремль князя Владимира Храброго

увидите Успенскую, Троицкую и Ильинскую церкви

пройдёте мимо купеческих усадеб 18–19 веков

узнаете, как Серпухов переживал набеги, войны и Смутное время

Введенский Владычный монастырь — место, где пернатые аристократы чувствуют себя настоящими хозяевами. Вы увидите старинный собор, шатровую церковь и трапезную палату, построенные при Борисе Годунове.

Музей хлеба расположен в бывшей усадьбе с богатой историей: до революции здесь работала пекарня Попова, позже — первый городской хлебозавод. Вы узнаете, как хлеб проходил путь «от колоска до корочки», посмотрите на старинный инвентарь, а затем отправитесь на чаепитие с местной выпечкой.

Алексин — старинный город на Оке, который когда-то первым встречал врагов на пути к Москве. Во время прогулки по историческому центру рассмотрим:

Никольский храм

Успенский собор

дом купцов Масловых

найденную на берегу Оки резную скульптуру Христа 18 века

Поговорим о купеческом прошлом города, рыбном промысле и съёмках фильма «Рождение Империи», которые здесь проходили.

Рыбоводческое хозяйство — место, где продолжают старые традиции рыбного промысла. Здесь разводят стерлядь и осетров, показывают бассейны с рыбой и рассказывают об особенностях выращивания этих пород.

В финале вас ждёт дегустация чёрной икры и копчёной осетрины. При желании — с 50 г горячительного, которое входит в стоимость.

Примерный тайминг

7:45 — сбор группы у метро «Спортивная» и выезд из Москвы

Обзорная экскурсия по Серпухову — 1,5 ч

Введенский монастырь — 30 мин

Музей хлеба и чаепитие — 1 ч

Обзорная экскурсия по Алексину — 30 мин

Рыбоводческое хозяйство и дегустация — 1 ч

Обед — 1 ч

21:00 — возвращение в Москву

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали