В Алексине познакомитесь с секретами рыбного промысла и отведаете местные деликатесы — осетрину и чёрную икру.
Описание экскурсии
Серпухов — старинный город на южных подступах к Москве, где монастыри соседствуют с купеческими особняками, а павлины давно стали неофициальным символом города. Во время обзорной прогулки вы:
- подниметесь на Соборную гору, где когда-то стоял кремль князя Владимира Храброго
- увидите Успенскую, Троицкую и Ильинскую церкви
- пройдёте мимо купеческих усадеб 18–19 веков
- узнаете, как Серпухов переживал набеги, войны и Смутное время
Введенский Владычный монастырь — место, где пернатые аристократы чувствуют себя настоящими хозяевами. Вы увидите старинный собор, шатровую церковь и трапезную палату, построенные при Борисе Годунове.
Музей хлеба расположен в бывшей усадьбе с богатой историей: до революции здесь работала пекарня Попова, позже — первый городской хлебозавод. Вы узнаете, как хлеб проходил путь «от колоска до корочки», посмотрите на старинный инвентарь, а затем отправитесь на чаепитие с местной выпечкой.
Алексин — старинный город на Оке, который когда-то первым встречал врагов на пути к Москве. Во время прогулки по историческому центру рассмотрим:
- Никольский храм
- Успенский собор
- дом купцов Масловых
- найденную на берегу Оки резную скульптуру Христа 18 века
Поговорим о купеческом прошлом города, рыбном промысле и съёмках фильма «Рождение Империи», которые здесь проходили.
Рыбоводческое хозяйство — место, где продолжают старые традиции рыбного промысла. Здесь разводят стерлядь и осетров, показывают бассейны с рыбой и рассказывают об особенностях выращивания этих пород.
В финале вас ждёт дегустация чёрной икры и копчёной осетрины. При желании — с 50 г горячительного, которое входит в стоимость.
Примерный тайминг
- 7:45 — сбор группы у метро «Спортивная» и выезд из Москвы
- Обзорная экскурсия по Серпухову — 1,5 ч
- Введенский монастырь — 30 мин
- Музей хлеба и чаепитие — 1 ч
- Обзорная экскурсия по Алексину — 30 мин
- Рыбоводческое хозяйство и дегустация — 1 ч
- Обед — 1 ч
- 21:00 — возвращение в Москву
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на туристическом автобусе, билеты в музей, дегустации и чаепитие
- Обед в кафе оплачивается дополнительно — 800 ₽ (оплата при покупке экскурсии)
- После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и вышлем ссылку для оплаты оставшейся части экскурсии
- Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения локаций
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|6800 ₽
|Пенсионеры
|6750 ₽
|Дети от 6 до 16 лет
|6750 ₽