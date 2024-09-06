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даже для детей 11,9 и 5 лет. Анна затеяла игру и увлекла детей! Рассказ об исторических событиях был объемным и разносторонним. Детали маршрута, акценты в повествовании, все это создало уникальное впечатление как для детей так и для взрослых, атмосферу патриотизма, уважения к Родине, почитание великих героев войн разных времен. Низкий поклон от всего семейства Первачевых.