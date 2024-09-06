Мечеть на Поклонной горе

Найдено 4 экскурсии в категории «Мечеть на Поклонной горе» в Москве, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Москва за 4 часа: автобусная обзорная со смотровыми площадками
На автобусе
3919 отзывов
4 часа
Групповая
Москва за 4 часа: автобусная обзорная со смотровыми площадками
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 300 за человека
Обзорная экскурсия и прогулка по Красной площади
Пешая
На автобусе
623 отзыва
5 часов
Групповая
Обзорная экскурсия по Москве с прогулкой - 5 часов
Откройте для себя величие Москвы, её исторические памятники и архитектурные шедевры в компании знающего гида
Начало: Красная площадь
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1 500 за человека
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Пешая
На автобусе
12 отзывов
9 часов
Групповая
до 20 чел.
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ СТ.М. «Площадь революции»
Расписание: понедельник, среда, пятница и суббота в 09-30
16 сен в 09:30
18 сен в 09:30
5 900 за человека
Храмы и памятники Парка Победы
Пешая
6 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Храмы и памятники Парка Победы
Познакомиться с достопримечательностями одного из крупнейших мемориальных комплексов России и мира
Начало: У станции метро Парк Победы
16 окт в 13:30
17 окт в 13:30
5 500 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 сентября 2024
    Москва за 4 часа: автобусная обзорная со смотровыми площадками
    комфортный автобус, мне главное это кондиционер)) хороший экскурсовод Александра, нам всё очень понравилось, рекомендуем
  • М
    Мартыненко
    30 августа 2024
    Обзорная экскурсия и прогулка по Красной площади
    Всё понравилось. Особенно прогулка по Красной площади. Гид очень интересно рассказал. Немного не понравилось, что когда выходили из автобуса, гид шла впереди и её не было слышно.
  • О
    Оксана
    4 мая 2024
    Храмы и памятники Парка Победы
    Спасибо Анне за очень познавательную экскурсию. Подача материала доступная, интересная. Время пролетело незаметно, оставив приятные впечатления.
  • С
    Светлана
    28 апреля 2024
    Храмы и памятники Парка Победы
    Спасибо, за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного!
  • О
    Ольга
    11 сентября 2022
    Храмы и памятники Парка Победы
    Прогулка получилась очень душевная! Анна рассказала и показала много из того, что мы не знали. Экскурсия прошла на одном дыхании,
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    даже для детей 11,9 и 5 лет. Анна затеяла игру и увлекла детей! Рассказ об исторических событиях был объемным и разносторонним. Детали маршрута, акценты в повествовании, все это создало уникальное впечатление как для детей так и для взрослых, атмосферу патриотизма, уважения к Родине, почитание великих героев войн разных времен. Низкий поклон от всего семейства Первачевых.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мечеть на Поклонной горе»

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  1. Москва за 4 часа: автобусная обзорная со смотровыми площадками
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  3. «Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
  4. Храмы и памятники Парка Победы
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  3. Красная площадь
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  5. Никольская улица
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Александровский сад
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Зарядье
  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Мечеть на Поклонной горе" можно забронировать 4 экскурсии от 1 300 до 5 900. Туристы уже оставили гидам 4560 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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