4 часа
Групповая
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 300₽ за человека
5 часов
Групповая
Обзорная экскурсия по Москве с прогулкой - 5 часов
Откройте для себя величие Москвы, её исторические памятники и архитектурные шедевры в компании знающего гида
Начало: Красная площадь
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1 500₽ за человека
9 часов
Групповая
до 20 чел.
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ СТ.М. «Площадь революции»
Расписание: понедельник, среда, пятница и суббота в 09-30
16 сен в 09:30
18 сен в 09:30
5 900₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Храмы и памятники Парка Победы
Познакомиться с достопримечательностями одного из крупнейших мемориальных комплексов России и мира
Начало: У станции метро Парк Победы
16 окт в 13:30
17 окт в 13:30
5 500₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 сентября 2024комфортный автобус, мне главное это кондиционер)) хороший экскурсовод Александра, нам всё очень понравилось, рекомендуем
- ММартыненко30 августа 2024Всё понравилось. Особенно прогулка по Красной площади. Гид очень интересно рассказал. Немного не понравилось, что когда выходили из автобуса, гид шла впереди и её не было слышно.
- ООксана4 мая 2024Спасибо Анне за очень познавательную экскурсию. Подача материала доступная, интересная. Время пролетело незаметно, оставив приятные впечатления.
- ССветлана28 апреля 2024Спасибо, за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного!
- ООльга11 сентября 2022Прогулка получилась очень душевная! Анна рассказала и показала много из того, что мы не знали. Экскурсия прошла на одном дыхании,
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мечеть на Поклонной горе»
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