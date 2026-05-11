Торжественный храм у Минского шоссе трудно не заметить: он почти неизбежно вызывает желание зайти внутрь. Но самостоятельно разобраться в его устройстве может быть непросто.
Со знанием дела и без лишнего пафоса я помогу вам понять его замысел, расшифрую архитектурные детали.
И наглядно объясню, как храм сочетает военную память, православные традиции и государственные символы.
Описание экскурсии
Верхний храм Воскресения Христова
Главное пространство комплекса, связанное с темой победы и обновления. Вы увидите:
- центральный алтарь с монументальной фигурой Христа
- мозаики с эффектом золотой волны
- масштабное художественное оформление, в котором зашифрованы исторические смыслы
Нижний храм князя Владимира
Здесь центральными темами становятся крещение Руси и духовное начало. В программе осмотра:
- крестильня с купелью для взрослых
- символика, связанная с темой рождения в вере
Знаковые детали и артефакты
Я обращу ваше внимание на элементы, которые обычно остаются без пояснений:
- складень из элементов старинного орудия
- использование металла переплавленного оружия
- фронтовые знамёна времён Великой Отечественной войны
Пространство вокруг храма
Мы также обойдём территорию, чтобы увидеть здание целиком и понять:
- как работают архитектурные пропорции
- какая символика чисел заложена в размерах
- как храм вписан в пространство парка
Во время прогулки вы узнаете:
- почему храм построен именно в этом месте
- как его удалось возвести в сжатые сроки
- какую роль играла церковь в годы Великой Отечественной войны
- есть ли в архитектуре элементы советской символики
- какие святые считаются покровителями разных родов войск
- где проходит граница между фактом, интерпретацией и мифом
Организационные детали
- Дополнительно в кассу администрации парка «Патриот» оплачивается экскурсионный сбор — 3500 ₽
- Не рекомендуется для детей младше 7 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке «Патриот»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я учитель истории, кандидат исторических наук. Рядом с моим посёлком открыли музейно-храмовый комплекс Вооружённых Сил. Обычно говорят — человек идёт к храму, а в моём случае храм сам пришёл туда,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Н
Здравствуйте! 10 мая мы посетили парк "Патриот" и Игорь нам провел экскурсию по Главному храму Вооружённых Сил. Нам очень понравилось! Без Игоря мы бы не обратили внимания на многие тонкости
