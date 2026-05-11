Торжественный храм у Минского шоссе трудно не заметить: он почти неизбежно вызывает желание зайти внутрь. Но самостоятельно разобраться в его устройстве может быть непросто. Со знанием дела и без лишнего пафоса я помогу вам понять его замысел, расшифрую архитектурные детали. И наглядно объясню, как храм сочетает военную память, православные традиции и государственные символы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 8000 ₽ за человека

Ваш гид в Москве

Описание экскурсии

Верхний храм Воскресения Христова

Главное пространство комплекса, связанное с темой победы и обновления. Вы увидите:

центральный алтарь с монументальной фигурой Христа

мозаики с эффектом золотой волны

масштабное художественное оформление, в котором зашифрованы исторические смыслы

Нижний храм князя Владимира

Здесь центральными темами становятся крещение Руси и духовное начало. В программе осмотра:

крестильня с купелью для взрослых

символика, связанная с темой рождения в вере

Знаковые детали и артефакты

Я обращу ваше внимание на элементы, которые обычно остаются без пояснений:

складень из элементов старинного орудия

использование металла переплавленного оружия

фронтовые знамёна времён Великой Отечественной войны

Пространство вокруг храма

Мы также обойдём территорию, чтобы увидеть здание целиком и понять:

как работают архитектурные пропорции

какая символика чисел заложена в размерах

как храм вписан в пространство парка

Во время прогулки вы узнаете:

почему храм построен именно в этом месте

как его удалось возвести в сжатые сроки

какую роль играла церковь в годы Великой Отечественной войны

есть ли в архитектуре элементы советской символики

какие святые считаются покровителями разных родов войск

где проходит граница между фактом, интерпретацией и мифом

Организационные детали