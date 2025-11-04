читать дальше

11 лет. Посетили коровник с дойным стадом, маленьких новорожденных телят и ещё один коровник. Коровы были уже сытые, морковь и капусту кушали, но всем видом показывали, что не очень им и хочется. Бабушка экскурсовод сказала, что очень любят коровы хлебушек.

Не скажу, что мы много узнали нового (породу коров, сколько их в стаде, сколько раз доят в день и пр.). Но для ребенка в любом случае интересно посмотреть на настоящую ферму в действии.

Также при ферме есть магазинчик, где можно купить молочные продукты. Купили молочные коктейли, творог, сметану и кефир.

Если бы не долгая дорога… Экскурсию к посещению с детьми рекомендую.