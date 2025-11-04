На нашей ферме живут более 600 коров, которых можно погладить, покормить и сфотографировать.
Вы получите тёплые эмоции от общения с животными и узнаете много нового — как мы ухаживаем за ними, как производим молоко и какие технологии используем. А после экскурсии вы заглянете в магазин, где можно купить свежайшие продукты, сделанные с заботой.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Коровники — просторные помещения, где вы понаблюдаете за жизнью коров.
- Доильный зал. Вы станете свидетелями того, как молоко попадает от коровы в специальные резервуары системы доения.
- Телятник — место, где содержатся маленькие телята.
- Магазин фермерских продуктов. Здесь можно купить молоко, сыр, творог, йогурты и другие продукты, сделанные на нашей ферме.
И узнаете:
- Как создавалась ферма, какие этапы развития прошла и чем гордятся её владельцы.
- Какие породы коров живут на ферме, чем мы их кормим и как ухаживаем.
- Чем натуральные продукты отличаются от магазинных.
- Какие интересные привычки есть у коров.
Организационные детали
- Коровы любят хлеб, морковь и капусту. Эти лакомства можно привезти с собой — животные будут рады угощению!
- Возле магазина фермы есть удобная парковка.
- Посещение можно организовать для школьной группы — детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведёт один из сотрудников нашей фермы.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Щёлково
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 49 туристов
Наша ферма — это семейный бизнес, которым мы занимаемся уже несколько лет, а сельским хозяйством в целом — всю жизнь. За это время мы получили множество наград и признаний за качество нашей продукции и подход к делу. Это не просто работа, а наша страсть и образ жизни. Приезжайте — и мы покажем вам мир, который вдохновляет и заряжает энергией!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
М
Мария
4 ноя 2025
Очень интересная контактная экскурсия. Коровы и телята просто прелесть. Много что узнали на экскурсии. Хлеба как у всех не хватило, хотя брали 5 батонов🤣🤣🤣
Вероника
7 июл 2025
Все очень понравилось! Настоящая ферма, много животных. Спасибо экскурсоводу Наталье Павловне))). Совет путешественникам: привозите побольше хлеба, капусты, животных много. Капустой мы угостили крольчат и кроликов. А вот 2 батона хлеба для коров оказалось маловато).
Желаем процветания вам!!!
Р
Роман
25 апр 2025
До фермы из Москвы мы добирались долго. Была суббота, ещё и перед пасхой. Поэтому ехали 3 часа. Прибыли в 16:00. Учитывайте время на дорогу при планировании экскурсии.
Были с ребенком
Входит в следующие категории Москвы
