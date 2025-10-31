Железнодорожный бум 19 века подарил нам Каланчёвскую площадь, переименованную в советское время в Комсомольскую. На ней находятся 3 вокзала, отсюда и «народное» название — площадь трёх вокзалов.
Что повлияло на их появление здесь? Как развивалось ж/д строительство в России? Обсудим интересные сюжеты из истории, осмотрим здания снаружи, зайдём в Казанский вокзал и спустимся в метро, где полюбуемся роскошными интерьерами станций.
Что повлияло на их появление здесь? Как развивалось ж/д строительство в России? Обсудим интересные сюжеты из истории, осмотрим здания снаружи, зайдём в Казанский вокзал и спустимся в метро, где полюбуемся роскошными интерьерами станций.
Описание экскурсии
Площадь трёх вокзалов
Эти 3 вокзала — Ленинградский, Казанский и Ярославский. Мы прогуляемся по площади от одного к другому, оценим архитектурный ансамбль и детали каждого здания. Найдём памятник первому министру путей сообщения П. Мельникову и поговорим о его заслугах. Зайдём в Казанский вокзал, чтобы полюбоваться его внутренним убранством, и, при желании, в другие вокзалы. А ещё спустимся в метро под площадью, потому что привокзальные станции заслуживают особого внимания.
Вы узнаете
- Как застраивалась площадь, какой вокзал появился первым, а какой — последним
- По проектам каких известных архитекторов были построены вокзалы
- Почему переименовывали и площадь, и вокзалы
- Как вообще развивалась железная дорога в России и благодаря кому
- Как здесь строили метро
- Что строят на площади сейчас и каковы отличия между её прошлым и настоящим
- И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Обратите внимание: экскурсия не проводится в часы пик
- Вход в метро включён в стоимость
- По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате, детали уточняйте в переписке
ежедневно в 12:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
|Школьники
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Ленинградского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 30525 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всё отлично, всё понравилось! Спасибо!
Прекрасная идея, как провести время, если у вас пара-тройка часов до следующего поезда или если вы приехали утром, и хочется с толком использовать время до заселения в отель.
Прекрасная идея, как провести время, если у вас пара-тройка часов до следующего поезда или если вы приехали утром, и хочется с толком использовать время до заселения в отель.
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