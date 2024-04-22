Где крупный город — там торговля, где торговля — там реклама. Кажется, что она была всегда. Ежедневно мы получаем столько броских предложений, что каждый из нас уже немного рекламный эксперт. Давайте поговорим об истоках маркетинга. Обсудим вклад России в мировую рекламу. Посмотрим на реставрации вывесок начала 20 века и оценим современные баннеры в центре Москвы.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы встретимся в районе Китай-города, пройдёмся по улицам и переулкам Ивановской горки, погуляем по Мясницкой.
Вы увидите:
- Знаменитый дом с атлантами, принадлежавший купцам Расторгуевым
- Рекламный фасад «Чайной на Хитровке» — один из самых масштабных торговых фасадов в Москве, сохранившийся с 1910-х годов
- Кирпичное клеймо «М. С. Н. Х. Моссиликат» раннего советского периода
- Вывеску «Булочная и кондитерская», на которой сохранились сразу три слоя истории
И многое другое!
Вы узнаете:
- Как трудкоммуна «Вспомнить всё» спасает вывески от ремонтной бомбардировки
- Какие особенности привнесла Россия в мировой рекламный опыт
- Как долог путь от фарфоровой лавки до монополии на рынке
- Как выглядел «визуальный шум» на улицах 200 лет назад
- Какими уловками нас цепляет реклама
Организационные детали
- Экскурсия возможна с детьми 14+
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в среду и субботу в 12:00, в четверг и пятницу в 18:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 12:00, в четверг и пятницу в 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваша команда гидов в Москве
Люблю, когда людям очень интересно и немного смешно. Водила экскурсии по родному городу в свои студенческие годы. Приехала покорять Москву 10 лет назад. С тех пор в процессе. В МосквуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
22 апр 2024
Большое спасибо Алене за великолепную экскурсию. Мы прошли по чудесным московским переулкам, рассматривая бережно отреставрированные старинные вывески. За каждой из них - большая история, позволяющая по-новому посмотреть на город. Алена
Наталия
22 апр 2024
Классная экскурсия выходного дня или для встречи с подружками! Познавательно, легко, отличный маршрут, много интересных фактов и деталей. Такое свидание с любимым городом, возможность рассмотреть его с новых сторон ❤️
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