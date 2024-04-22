История рекламы - в мини-группе

Обсудить, как в Москве появились рекламные вывески и чем маркетинг цепляет нас сейчас
Где крупный город — там торговля, где торговля — там реклама. Кажется, что она была всегда. Ежедневно мы получаем столько броских предложений, что каждый из нас уже немного рекламный эксперт. Давайте поговорим об истоках маркетинга. Обсудим вклад России в мировую рекламу. Посмотрим на реставрации вывесок начала 20 века и оценим современные баннеры в центре Москвы.
5
2 отзыва
История рекламы - в мини-группе
История рекламы - в мини-группе
История рекламы - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы встретимся в районе Китай-города, пройдёмся по улицам и переулкам Ивановской горки, погуляем по Мясницкой.

Вы увидите:

  • Знаменитый дом с атлантами, принадлежавший купцам Расторгуевым
  • Рекламный фасад «Чайной на Хитровке» — один из самых масштабных торговых фасадов в Москве, сохранившийся с 1910-х годов
  • Кирпичное клеймо «М. С. Н. Х. Моссиликат» раннего советского периода
  • Вывеску «Булочная и кондитерская», на которой сохранились сразу три слоя истории

И многое другое!

Вы узнаете:

  • Как трудкоммуна «Вспомнить всё» спасает вывески от ремонтной бомбардировки
  • Какие особенности привнесла Россия в мировой рекламный опыт
  • Как долог путь от фарфоровой лавки до монополии на рынке
  • Как выглядел «визуальный шум» на улицах 200 лет назад
  • Какими уловками нас цепляет реклама

Организационные детали

  • Экскурсия возможна с детьми 14+
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в среду и субботу в 12:00, в четверг и пятницу в 18:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 12:00, в четверг и пятницу в 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ирина
22 апр 2024
Большое спасибо Алене за великолепную экскурсию. Мы прошли по чудесным московским переулкам, рассматривая бережно отреставрированные старинные вывески. За каждой из них - большая история, позволяющая по-новому посмотреть на город. Алена
читать дальше

- очень увлеченный дружелюбный гид. Чувствуется, что ей по-настоящему интересно то, о чем она рассказывает. Экскурсия ни секунды не была скучной - все было очень динамично, насыщено запоминающимися фактами и историями. Экскурсия будет интересна всем, кто хочет раскрыть Москву с новой стороны!

Наталия
22 апр 2024
Классная экскурсия выходного дня или для встречи с подружками! Познавательно, легко, отличный маршрут, много интересных фактов и деталей. Такое свидание с любимым городом, возможность рассмотреть его с новых сторон ❤️

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеНеобычные домаКитай-городПопулярные местаУлицы и переулкиЦентр МосквыСтарая МоскваМясницкаяЭкскурсии по купеческим кварталамДля студентов

Похожие экскурсии из Москвы

Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
Рассмотреть все башни легендарного комплекса и узнать об их устройстве
Начало: Вблизи метро Выставочная
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
5 850 за всё до 5 чел.
Москва Гиляровского
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Москва Гиляровского
Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора
Начало: В районе метро Сухаревская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
От Москвы до Волги. Канал им. Москвы
⛴ На теплоходе
Групповая
10 часов
2 отзыва
От Москвы до Волги. Канал им. Москвы
Начало: Метро «Алтуфьево»
Расписание: Воскресенье в 09:30
23 июня в 09:15
14 июля в 09:15
от 4 900 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
ХорошоТам