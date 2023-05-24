Составить объёмное представление о столице за 5 часов (пешком около Кремля и сити-тур на авто)
Соберём места-символы, расшифруем названия улиц, обсудим фейки про зодчих с выколотыми глазами и необычные факты. Уверяю, настоящая история нашей героини тот ещё блокбастер!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Москва в мировой системе координат: сердце периферийной империи
Пара часов пешей прогулки, трёхчасовой тур на авто, и какофония отрывочных видов города сложится в прекрасную музыку.
📣 Для начала посавдовничаем в Александровском саду, вспомнив об огненном торнадо 1812 года — был ли возможен союз с Наполеоном против Великобритании?
📣 Покрасуемся на Красной площади: здесь в центре нашего внимания Мавзолей Ленина, Исторический музей, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому, храм Василия Блаженного и Кремль, конечно. На скорости промотаем политическую хронику Руси: от варягов и монголов до большевиков и чикаго-бойз.
📣 Пройдёмся по Китай-городу и заглянем на Ивановскую горку — уголок старой Москвы, чудом ещё не подвергнутый «джентрификации». Вы узнаете, где расположилось первое посольство в Москве и гости какой страны там разместились; где жили и молились богу евреи, малороссы и «немцы».
📣 Дальше отправимся на машине. Маршрут проверен временем, путевая информация — уникальна. Остановимся возле Храма Христа Спасителя, на пруду у Новодевичьего монастыря, у главного здания МГУ. Вы представите себе Дом Советов — парламент Мирового правительства, который мог находиться в Москве! В зависимости от погоды обещаю сюрприз — вид на столицу с высоты птичьего полёта (если повезёт, покружим над Кремлём на «вертолёте»).
А ещё вы узнаете:
- Какой по счёту столицей является Москва
- Почему в Москве нет туров по крышам, как в Питере
- Почему «Детский мир» соседствует с ФСБ
- О монументальной пропаганде после 1917 и 1991
- Откуда удобнее вести артобстрел Кремля, если вы левый эсер — или если вы большевик
- Как бывший «хозяин» Москвы Каганович на пенсии стал чемпионом квартала по домино
- Где сегодня живут «хозяева жизни»
- И многое другое!
Закончим экскурсию в центре или по указанному вами адресу.
Организационные детали
- Экскурсия подходит для взрослых и детей школьного возраста
- Экскурсия комбинированная: 2 часа пешком и 3 часа на моём автомобиле Suzuki SX4 (для группы от 1 до 3 чел.). Также я всегда могу предложить любой другой автомобиль VIP-класса (уточняйте в переписке).
- Экскурсию можно продлить за доплату по договорённости
- По запросу могу провести эту экскурсию на испанском или португальском языке
Экскурсия для большего количества человек
- От 3 до 6 чел. на минивэне Hyundai Starex или Mercedes Viano (стоимость 17 500 руб. за экскурсию)
- От 7 до 15 чел. на микроавтобусе Mercedes Sprinter (стоимость 20 000 руб. за экскурсию)
- Чем больше экскурсантов, тем экономичнее получается тур из расчёта на 1 человека
Особенности достопримечательностей
- Вы сможете самостоятельно посетить Храм Христа Спасителя (историю этого культового здания я расскажу снаружи). В храм не пускают в шортах, с голыми плечами или декольте (хотя когда-то на этом месте собирались люди в купальных костюмах!).
- Есть небольшая вероятность, что Красная площадь будет закрыта (боль гидов, так как это всегда непредсказуемо). В этом случае мы осматриваем площадь с примыкающих улиц или из окон ГУМа. И конечно, уделяем больше времени другим объектам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Александровский сад, Библиотека Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.