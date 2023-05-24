Москва - обязательно к просмотру

Составить объёмное представление о столице за 5 часов (пешком около Кремля и сити-тур на авто)

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Вас ждёт турбо-прогулка по нескольким измерениям Москвы. Окраина Киевской Руси. Татарский Рим. Престольный град Московского царства. Город — огонь. Мировая заговорщица. Столица параллельных миров.

Соберём места-символы, расшифруем названия улиц, обсудим фейки про зодчих с выколотыми глазами и необычные факты. Уверяю, настоящая история нашей героини тот ещё блокбастер!
Москва - обязательно к просмотру
Москва - обязательно к просмотру
Москва - обязательно к просмотру
Москва - обязательно к просмотру
Москва - обязательно к просмотру
Москва - обязательно к просмотру
Москва - обязательно к просмотру
Москва - обязательно к просмотру
Москва - обязательно к просмотру
Москва - обязательно к просмотру
Москва - обязательно к просмотру
Москва - обязательно к просмотру
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Москва в мировой системе координат: сердце периферийной империи

Пара часов пешей прогулки, трёхчасовой тур на авто, и какофония отрывочных видов города сложится в прекрасную музыку.

📣 Для начала посавдовничаем в Александровском саду, вспомнив об огненном торнадо 1812 года — был ли возможен союз с Наполеоном против Великобритании?

📣 Покрасуемся на Красной площади: здесь в центре нашего внимания Мавзолей Ленина, Исторический музей, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому, храм Василия Блаженного и Кремль, конечно. На скорости промотаем политическую хронику Руси: от варягов и монголов до большевиков и чикаго-бойз.

📣 Пройдёмся по Китай-городу и заглянем на Ивановскую горку — уголок старой Москвы, чудом ещё не подвергнутый «джентрификации». Вы узнаете, где расположилось первое посольство в Москве и гости какой страны там разместились; где жили и молились богу евреи, малороссы и «немцы».

📣 Дальше отправимся на машине. Маршрут проверен временем, путевая информация — уникальна. Остановимся возле Храма Христа Спасителя, на пруду у Новодевичьего монастыря, у главного здания МГУ. Вы представите себе Дом Советов — парламент Мирового правительства, который мог находиться в Москве! В зависимости от погоды обещаю сюрприз — вид на столицу с высоты птичьего полёта (если повезёт, покружим над Кремлём на «вертолёте»).

А ещё вы узнаете:

  • Какой по счёту столицей является Москва
  • Почему в Москве нет туров по крышам, как в Питере
  • Почему «Детский мир» соседствует с ФСБ
  • О монументальной пропаганде после 1917 и 1991
  • Откуда удобнее вести артобстрел Кремля, если вы левый эсер — или если вы большевик
  • Как бывший «хозяин» Москвы Каганович на пенсии стал чемпионом квартала по домино
  • Где сегодня живут «хозяева жизни»
  • И многое другое!

Закончим экскурсию в центре или по указанному вами адресу.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для взрослых и детей школьного возраста
  • Экскурсия комбинированная: 2 часа пешком и 3 часа на моём автомобиле Suzuki SX4 (для группы от 1 до 3 чел.). Также я всегда могу предложить любой другой автомобиль VIP-класса (уточняйте в переписке).
  • Экскурсию можно продлить за доплату по договорённости
  • По запросу могу провести эту экскурсию на испанском или португальском языке

Экскурсия для большего количества человек

  • От 3 до 6 чел. на минивэне Hyundai Starex или Mercedes Viano (стоимость 17 500 руб. за экскурсию)
  • От 7 до 15 чел. на микроавтобусе Mercedes Sprinter (стоимость 20 000 руб. за экскурсию)
  • Чем больше экскурсантов, тем экономичнее получается тур из расчёта на 1 человека

Особенности достопримечательностей

  • Вы сможете самостоятельно посетить Храм Христа Спасителя (историю этого культового здания я расскажу снаружи). В храм не пускают в шортах, с голыми плечами или декольте (хотя когда-то на этом месте собирались люди в купальных костюмах!).
  • Есть небольшая вероятность, что Красная площадь будет закрыта (боль гидов, так как это всегда непредсказуемо). В этом случае мы осматриваем площадь с примыкающих улиц или из окон ГУМа. И конечно, уделяем больше времени другим объектам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Александровский сад, Библиотека Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Ночные
Летние
Религиозные
Обзорные
Монастыри, церкви, храмы
Храм Христа Спасителя
Популярные места
Воробьевы Горы
Природа и пейзажи
Храм Василия Блаженного
Красная площадь
Китай-город
Александровский сад
ГУМ
Мавзолей Ленина
Здание МГУ
Смотровая площадка на Воробьёвых горах
Улицы и переулки
Старая Москва
Кремль

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