Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Москва будущего: город в городе

Сделав впечатляющие фотографии башен Москва-Сити с набережной, мы отправимся исследовать лабиринты небоскребов комплекса. Вы увидите и запечатлеете башни Око, Евразия, Федерация, IQ-квартал, Город столиц, Империя, Эволюция и Меркурий, а я расскажу самое интересное о каждой из них. Обсудим, почему на этом месте изначально планировался совершенно другой проект и как вышло, что из первоначального плана построено только 2 объекта. А также рассмотрим масштабную скульптурную композицию «Древо жизни», созданную мастером Эрнстом Неизвестным, и скрытые в ней лица, фигуры и символы.

Что скрывают небоскребы

Я помогу вам разобраться во внутреннем устройстве Москва-Сити и поделюсь историей комплекса. Вы узнаете, как москвичи раньше называли небоскребы и какой из них был первым. Прогуляетесь по эпохам высотного строительства в Москве, выясните, что раньше находилось на месте Москва-Сити, что расположено в каждом из небоскребов и как они подразделяются по этажам.

В финале, если захотите, мы сможем подняться на смотровую площадку Москва-Сити, которая расположилась на 89 этаже одной из башен. Отсюда вам откроется головокружительный вид на всю столицу, который вы сможете дополнить мороженым или шоколадом: лакомиться ими можно без ограничений при посещении смотровой.