Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити

Рассмотреть все башни легендарного комплекса, узнать об их устройстве и взглянуть на город с высоты

Ольга
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Ольга – ваш гид
Эта экскурсия ⛳ откроет для вас Москву 21 века — с головокружительными небоскребами, стеклянными лабиринтами и революционными архитектурными решениями.

Чтобы совершить путешествие в будущее, мы рассмотрим все башни комплекса Москва-Сити, обсудим их устройство и функции, а после сможем полюбоваться столицей с невероятной высоты 89-го этажа.

2500 за экскурсию

Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити

Что вас ожидает

Москва будущего: город в городе
Сделав впечатляющие фотографии башен Москва-Сити с набережной, мы отправимся исследовать лабиринты небоскребов комплекса. Вы увидите и запечатлеете башни Око, Евразия, Федерация, IQ-квартал, Город столиц, Империя, Эволюция и Меркурий, а я расскажу самое интересное о каждой из них. Обсудим, почему на этом месте изначально планировался совершенно другой проект и как вышло, что из первоначального плана построено только 2 объекта. А также рассмотрим масштабную скульптурную композицию «Древо жизни», созданную мастером Эрнстом Неизвестным, и скрытые в ней лица, фигуры и символы.

Что скрывают небоскребы
Я помогу вам разобраться во внутреннем устройстве Москва-Сити и поделюсь историей комплекса. Вы узнаете, как москвичи раньше называли небоскребы и какой из них был первым. Прогуляетесь по эпохам высотного строительства в Москве, выясните, что раньше находилось на месте Москва-Сити, что расположено в каждом из небоскребов и как они подразделяются по этажам.

В финале, если захотите, мы сможем подняться на смотровую площадку Москва-Сити, которая расположилась на 89 этаже одной из башен. Отсюда вам откроется головокружительный вид на всю столицу, который вы сможете дополнить мороженым или шоколадом: лакомиться ими можно без ограничений при посещении смотровой.

Организационные детали

Билеты на смотровую площадку оплачиваются дополнительно (по желанию): 1400 руб. для взрослых и 1000 руб. для детей.

Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Выставочная.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Москва — это город, сочетающий в себе несочетаемые на первый взгляд элементы: неторопливость бульваров, суету автомобильных дорог, тишину старинных улочек. Это смешение архитектурных стилей и религий, разнообразие парков и садов. Москва уникальна своей многоликостью. И только в руках умелого сопровождающего она сможет открыть тайны: улиц, домов, храмов, людей. Она как истинная старушка любит внимание и бережное к ней отношение. Как профессиональный гид я покажу вам город моими глазами, через его истории, события, легенды, жителей и предания.
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