Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

Секреты московской подземкиНа нашей экскурсии 🧭 мы подивимся тому, как одна лошадка множество людей перевозила. Узнаем, как снегопады жизнь Москвы останавливали и выясним, почему метро 🚇 в Столице не стало «верхним». Прогуливаясь по станционным залам мы на собственных ощущениях убедимся в том, что в системах нашего метрополитена отсутствуют обогрев и охлаждение воздуха, разберёмся в том, откуда тронулся первый поезд и выясним, почему на большинстве станций подземки имеется только одна платформа.

Мы узнаем, зачем замораживали грунт при строительстве вестибюлей метро. Выясним, имеется ли неподалёку от станций «Красные ворота» секретный бункер, разберёмся в том, почему Москва могла дорасти до Петербурга и установим точное место размещения отделов Генерального штаба и ПВО страны в годы Великой Отечественной войны. Важно знать• Обращаем Ваше внимание на тот факт, что экскурсия ⛳ проводится только в общедоступных помещениях Московского метрополитена, не распространяясь на помещения технического назначения;