Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

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«История возникновения и строительства Московского Метрополитена»

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Ежедневно спускаясь в Московское метро 🚇, мы большей частью ничего не знаем о его истории 📖, не догадываемся о том, что послужило предпосылкой для его строительства и как выглядел общественный транспорт Столицы ⭐️ до появления в нашем городе такого привычного и удобного для нас метрополитена.

Мы отправимся в путешествия по станциям первой очереди строительства Московской подземки, познакомиться с их необыкновенной историей и раскроем многие тайны Московского метро.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚇Метро
  • 👣Пешеходная
  • Подземная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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«История возникновения и строительства Московского Метрополитена»
«История возникновения и строительства Московского Метрополитена»
Секреты московской подземкиНа нашей экскурсии 🧭 мы подивимся тому, как одна лошадка множество людей перевозила. Узнаем, как снегопады жизнь Москвы останавливали и выясним, почему метро 🚇 в Столице не стало «верхним». Прогуливаясь по станционным залам мы на собственных ощущениях убедимся в том, что в системах нашего метрополитена отсутствуют обогрев и охлаждение воздуха, разберёмся в том, откуда тронулся первый поезд и выясним, почему на большинстве станций подземки имеется только одна платформа.
Мы узнаем, зачем замораживали грунт при строительстве вестибюлей метро. Выясним, имеется ли неподалёку от станций «Красные ворота» секретный бункер, разберёмся в том, почему Москва могла дорасти до Петербурга и установим точное место размещения отделов Генерального штаба и ПВО страны в годы Великой Отечественной войны. Важно знать• Обращаем Ваше внимание на тот факт, что экскурсия ⛳ проводится только в общедоступных помещениях Московского метрополитена, не распространяясь на помещения технического назначения;
  • Экскурсия проводится с использованием радиогидов. Для вашего комфорта мы рекомендуем иметь при себе собственные наушники.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Радиогиды
Что не входит
  • Проезд (возьмите с собой проездной или заранее купленный билет)
  • Личные расходы
Начало
🚩 У павильона станции метро «Сокольники».
Место завершения
🏁 Станция метро «Александровский сад».
«История возникновения и строительства Московского Метрополитена»
«История возникновения и строительства Московского Метрополитена»
«История возникновения и строительства Московского Метрополитена»
«История возникновения и строительства Московского Метрополитена»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лера Б.
Лера Б.
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