Как часто вы слышите, что в современной жизни нет места сказке? Я легко это опровергну на прогулке по диковинным лабиринтам метрополитена.
Мы найдём там дворец, целые города — Новгород, Ярославль, Ростов, и даже настоящую Римскую империю! Поговорим, чьи мечты воплощены в декоре станций, вспомним к месту курочку Рябу и убедимся, что подземный мир Москвы — сказочный.
Мы найдём там дворец, целые города — Новгород, Ярославль, Ростов, и даже настоящую Римскую империю! Поговорим, чьи мечты воплощены в декоре станций, вспомним к месту курочку Рябу и убедимся, что подземный мир Москвы — сказочный.
Описание экскурсии
На прогулке по залам Московского метрополитена вы:
- убедитесь, что след от кофейной чашки может раскрыть перед вами целую веху в истории города
- обнаружите, что мечта одного человека превратилась в бесценный калейдоскоп из диковинного стекла
- увидите, каким образом химические опыты были увековечены в оформлении станции метро
- поймёте, куда ведёт загадочная труба, подарившая название целой площади
А ещё узнаете:
- как под Москвой появились Новгород, Ростов и Ярославль
- где в столичном метро обитают древние улитки
- благодаря какому волшебнику был создан чудесный подземный дворец
- как курочка Ряба стала жить в Париже и при чём здесь Московский метрополитен
Закончим наше путешествие на руинах настоящей Римской империи и обнаружим, что прохладу итальянских фонтанов можно отыскать и в диковинных подземельях Москвы.
Организационные детали
- Экскурсия проводится с использованием радиогида. Для вашего комфорта рекомендую взять собственные наушники
- Однократный вход в метро оплачивается отдельно — 70 ₽ за чел. Прошу вас быть подготовленными к оплате без задержек и иметь при себе проездной билет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро «Белорусская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 813 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России. Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Валерия так сумела завлечь нас экскурсией, что три часа пролетели, как три минуты! Порой нам казалось, что мы попали в прошлое и стали участниками событий, о которых вёлся рассказ! Спасибо за профессионализм и творческий подход! Мы остались в полном восторге! Всем, всем, всем обязательно рекомендуем!
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