Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Я покажу вам уголок старой Москвы, который знают немногие. Ивановская горка — тихий и атмосферный район с невероятной историей. Здесь до сих пор стоят палаты 17 века и древний Иоанно-Предтеченский монастырь.



С Ивановской горкой связаны имена жестокой Салтычихи, Ивана Грозного и других известных личностей, о которых я обязательно расскажу на экскурсии. 5 1 отзыв

Ирина Ваш гид в Москве Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6900 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 1.5 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Подлинный облик старой Москвы Ивановская горка — многим этот район совсем не известен. И не только гостям столицы, но и самим москвичам. А между тем это просто уникальное место. Место, которое практически не тронуто современной застройкой. Настоящая старая Москва. Гулять здесь — одно удовольствие. Местность так была названа по Ивановскому монастырю, который сейчас называется Иоанно-Предтеченским женским монастырем. А монастырь тем самым основан еще в XIV веке и перенесен на то место, где сейчас находится в 1530 году по воле матери Ивана Грозного. Именно в этих стенах сидела всем кстати известная «Салтычиха», именно сюда отправили Софью Тараканову. Мы посмотрим сразу три уникальных здания принадлежащие трем разным религиям. Посетим подвалы доходного дома московского купеческого общества, посмотрим, где снимались сцены из известных картин «Брат» и «Через тернии к звездам». Сделаем лучшие фотографии с самой высокой точки Ивановской горки. Посмотрим палаты Мазепы, и особняки принадлежащие Юргенсонам. Посетим место, где прятался Иван III от пожара в 1493 году. Приходите, будет очень интересно.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Хоральная синагога

Палаты Мазепы

Подвалы бывшего Соляного двора

Ивановский монастырь

Палаты 17 века и многое другое Что включено Услуги гида Где начинаем и завершаем? Начало: Станция метро «Китай город» выход 12 Завершение: Подкопаевский пер., 15/7 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.