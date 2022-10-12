Ивановская горка - настоящая симфония историй и легенд старой Москвы.

Ивановская горка – многим этот район совсем не известен. И не только гостям столицы, но и самим москвичам. А между тем это просто уникальное место. Место, которое практически не тронуто современной застройкой. Настоящая старая Москва. Гулять здесь одно удовольствие.

Местность так была названа по Ивановскому монастырю, который сейчас называется Иоанно – Предтеченским женским монастырем. А монастырь тем самым основан еще в XIV веке и перенесен на то место, где сейчас находится в 1530 году по воле матери Ивана Грозного.

Именно в этих стенах сидела всем кстати известная «Салтычиха», именно сюда отправили Софью Тараканову. Мы посмотрим сразу три уникальных здания принадлежащие трем разным религиям. Посетим подвалы доходного дома московского купеческого общества, посмотрим, где снимались сцены из известных картин «Брат» и «Через тернии к звездам».

Сделаем лучшие фотографии с самой высокой точки Ивановской горки. Посмотрим палаты Мазепы, и особняки принадлежащие Юргенсонам. Посетим место, где прятался Иван III от пожара в 1493 году.

Приходите, будет очень интересно.