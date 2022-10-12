Ивановская горка - настоящая симфония историй и легенд старой Москвы

Ивановская горка - настоящая симфония историй и легенд старой Москвы
Ивановская горка - настоящая симфония историй и легенд старой Москвы
Ивановская горка - настоящая симфония историй и легенд старой Москвы
Ивановская горка - настоящая симфония историй и легенд старой Москвы

Что вас ожидает 🤩

  • Хоральная синагога
  • Палаты Мазепы
  • Подвалы бывшего Соляного двора
  • Ивановский монастырь
  • Палаты 17 века и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ивановская горка - настоящая симфония историй и легенд старой Москвы.
Ивановская горка – многим этот район совсем не известен. И не только гостям столицы, но и самим москвичам. А между тем это просто уникальное место. Место, которое практически не тронуто современной застройкой. Настоящая старая Москва. Гулять здесь одно удовольствие.
Местность так была названа по Ивановскому монастырю, который сейчас называется Иоанно – Предтеченским женским монастырем. А монастырь тем самым основан еще в XIV веке и перенесен на то место, где сейчас находится в 1530 году по воле матери Ивана Грозного.
Именно в этих стенах сидела всем кстати известная «Салтычиха», именно сюда отправили Софью Тараканову. Мы посмотрим сразу три уникальных здания принадлежащие трем разным религиям. Посетим подвалы доходного дома московского купеческого общества, посмотрим, где снимались сцены из известных картин «Брат» и «Через тернии к звездам».
Сделаем лучшие фотографии с самой высокой точки Ивановской горки. Посмотрим палаты Мазепы, и особняки принадлежащие Юргенсонам. Посетим место, где прятался Иван III от пожара в 1493 году.
Приходите, будет очень интересно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: станция метро «Китай город» выход 14
Завершение: Подкопаевский пер. , 15 / 7
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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