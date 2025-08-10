Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе. Групповая экскурсия
Боярские усадьбы, арт-кластер Хохловка, антикварный паб и купеческие особняки на авторской экскурсии
Приглашаем на лёгкую, красивую и фотогеничную прогулку по Ивановской горке! Мы будем наслаждаться прекрасными видами Старой Москвы, гулять по уютным улицам, рассматривать интересные здания и заглядывать в тайные дворики. А также отдыхать в необычных кафе за светской беседой о столичных истории и культуре.
5
2 отзыва
Описание экскурсии
Дома разных эпох
Мы погуляем по старинной Ивановской горке, её уютным дворам, паркам и скверам. Ивановской горкой называют участок Сретенского холма, спускающийся к Москве-реке. Когда-то это было ближайшее Подмосковье, а сейчас самое сердце города. Вы увидите здесь классический столичный «архитектурный пирог»: особняки Саввы Морозова и Остерманов, палаты бояр Шуйских и гетмана Мазепы, Ивановский монастырь и церковь Святого князя Владимира в Старых Садах. Мы расскажем связанные с ними удивительные истории.
Антикварный паб-музей
Вместе мы посетим несколько кафе, расположенных в исторических зданиях: в подвалах Соляного двора и нотопечатне Юргенсона. Они настолько красочны и необычны, что в них уже сняли несколько фильмов. Например, мы зайдём в паб, ставший настоящей московской достопримечательностью. Его залы, стены и потолок можно разглядывать бесконечно. Везде фрески, зеркала, книги и занятные вещицы, купленные на международных аукционах. В этом магическом окружении можно попробовать европейскую кухню, выпить итальянское вино и английское пиво.
Арт-кластер Хохловка и кафе с культовым двориком
В 17 веке здесь были боярские палаты, сейчас — шоу-румы, офисы, апартаменты для съёмок и колоритные кафе. В одно из них мы зайдём. Его основная концепция — собирать гостей во внутреннем дворике, украшенном картинами современных художников. Уже с обеда выносят столики — и пространство заполняется людьми, среди которых часто можно встретить медийных личностей. Гости могут не только вкусно поесть, но и поваляться после еды на диванчике, посмотреть кино или потусоваться на вечеринке в компании приятных людей.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Еда и напитки оплачиваются отдельно, заказ делается только по желанию (возможно просто осмотреть кафе)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У м. Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 7801 туриста
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом читать дальше
конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и «Тайны истории» на РЕН ТВ. Автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег. Все они аккредитованные гиды.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
И
Ирина
10 авг 2025
Спасибо экскурсоводу Маргарите за интересную, познавательную, живую экскурсию.
Я
Яна
10 авг 2025
Благодарим очаровательную Маргариту за интересную прогулку и радушный прием, доброжелательное и заботливое отношение к экскурсантам! Гид обладает глубокими знаниями об истории района и готова ответить на вопросы, дать необходимые уточнения. читать дальше
При этом данную прогулку, наверное, можно рекомендовать посетить тем людям, кто пока мало знаком с этим местом и хотел бы овладеть "базовой" информацией о нем прежде, чем в будущем погружаться в детали, дворы и т. д. Отдельная просьба к организаторам изменить текст анонса прогулки, т. к. описанный блок с посещением интересных ресторанов полностью отсутствует. Еще раз благодарим гида и желаем много новых маршрутов!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе. Групповая экскурсия»