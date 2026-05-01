Из Москвы на озеро Селигер: к острову Преподобного Нила
Посетить «златоглавый город» на острове и оказаться у истоков Волги
Это отличная возможность одним днём побывать на Селигере, познакомиться с единственным на озере городом, древним Осташковым, и посетить легендарную русскую святыню — мужской монастырь Нилова пустынь.
Здесь хранятся чудотворные мощи преподобного Нила Столобенского — знаменитого чудотворца, который, по легенде, усмирял штормы на озере-великане.
Описание экскурсии
Дорога из Москвы в Селигер
Вы отправитесь по скоростной платной магистрали, что значительно сократит время в пути. Услышите от гида интересные истории о регионе.
Осташков — обзорная прогулка
Окажетесь в самобытном городе на берегу Селигера. В 75 км от него маленьким ручейком истекает могучая матушка-Волга. Вы пройдёте по улицам Осташкова и увидите необычные купеческие дома, соборы и панорамы озера. Узнаете, чем жил город и как разбогатели местные купцы.
Обед «Селигерский рыбник»
Попробуете селигерскую уху, жареного судака с запечённым картофелем и овощным салатом, ароматный чай и свежую сдобу. Шеф-повар может менять меню обеда по своему усмотрению.
Нило-Столобенская пустынь
В «златоглавом городе» на Селигере вы увидите пять великолепных церквей, несколько десятков каменных монастырских строений и даже гранитную набережную. Посетите монастырь на острове Столбный и услышите историю святого Нила Столобенского.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер, проезд по платной дороге и аренда радиогидов с одноразовыми наушниками
Дополнительно оплачивается обед (по желанию) — 990 ₽ за чел.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
4980 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Водный стадион»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью.
Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
