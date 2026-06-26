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Из Москвы в Егорьевск - к наследию текстильных королей

Открыть старообрядческий край, увидеть подмосковный Биг-Бен и заглянуть в «Малый Эрмитаж»
Приглашаем в путешествие по землям древней Гуслицкой волости — краю старообрядцев, иконописцев и знаменитого хмеля. Вы побываете в Егорьевске, где сохранилось наследие текстильных магнатов Хлудовых и Бардыгиных.

Увидите викторианские корпуса мануфактуры с собственным Биг-Беном, посетите «Малый Эрмитаж» и прогуляетесь по территории Свято-Троицкого Мариинского монастыря.

По дороге встретите необычный готический храм Владимирской иконы Божией Матери в Быкове, созданный по проекту Василия Баженова.
Из Москвы в Егорьевск - к наследию текстильных королей
Из Москвы в Егорьевск - к наследию текстильных королей
Из Москвы в Егорьевск - к наследию текстильных королей

Описание экскурсии

Путевая экскурсия по землям древней Гуслицкой волости — на родину старообрядцев и в вотчину текстильных королей Российской империи.

Баженовский храм в Быкове

Посещение великолепного храма Владимирской иконы Божией Матери, возведённого по проекту Василия Баженова.

Егорьевск

  • Обзорная экскурсия по городу. Мы прогуляемся по историческому центру, где сохранились целые кварталы застройки XIX века и роскошные купеческие особняки.
  • Осмотрим величественный комплекс бывшей Хлудовской мануфактуры с башней «Биг-Бен».
  • Увидим «Егорьевский Хогвартс» — готический квартал училищ цесаревича Алексея.
  • Посетим Свято-Троицкий Мариинский монастырь с узорчатыми башенками, сказочными Царскими воротами и храмами, напоминающими дворцы.
  • Дегустация нескольких сортов пива «Шварц Кайзер» — «Хмель — золото Гуслицкой земли» (по желанию, за дополнительную плату).
  • Экскурсия в «Малый Эрмитаж» — Егорьевский историко-художественный музей, расположенный в роскошном особняке промышленника Никитина и входящий в число лучших музеев Европы.

Вы узнаете:

  • почему Гуслицы стали одним из главных центров старообрядчества;
  • чем прославились текстильные магнаты Хлудовы и Бардыгины;
  • как Егорьевск превратился в один из самых богатых промышленных городов Подмосковья;
  • почему местный хмель называли «гусляком»;
  • как старообрядческие традиции повлияли на культуру и архитектуру региона.

Мы увидим величественные корпуса Хлудовской мануфактуры и легендарную башню егорьевского «Биг-Бена», познакомимся с историей текстильной империи Хлудовых и узнаем, как сын крепостного крестьянина стал одним из богатейших предпринимателей России.

Также поговорим о роли старообрядцев в развитии промышленности и благотворительности, увидим крупнейший старообрядческий храм Георгия Победоносца и узнаем, почему его долгое время маскировали под обычный жилой дом.

Посетим знаменитый Егорьевский историко-художественный музей, который называют «Малым Эрмитажем», и познакомимся с его необычными интерактивными экспозициями.

Завершим знакомство с городом в Свято-Троицком Мариинском монастыре — красивом архитектурном ансамбле с яблоневым садом, розарием и уютной атмосферой старой русской обители.

По дороге в Егорьевск заедем в Быково, где увидим одну из самых необычных церквей Подмосковья — храм Владимирской иконы Божией Матери. Созданный по проекту Василия Баженова, он напоминает скорее средневековый европейский замок, чем традиционный русский храм, и считается настоящей жемчужиной подмосковной архитектуры.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются обед — 980 ₽/чел. (по желанию), дегустация пива — 800 ₽/чел. (18+, по желанию)
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный3950 ₽
Новогодние праздники4600 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. Кузьминки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1171 туриста
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

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