Увидите викторианские корпуса мануфактуры с собственным Биг-Беном, посетите «Малый Эрмитаж» и прогуляетесь по территории Свято-Троицкого Мариинского монастыря.
По дороге встретите необычный готический храм Владимирской иконы Божией Матери в Быкове, созданный по проекту Василия Баженова.
Описание экскурсии
Путевая экскурсия по землям древней Гуслицкой волости — на родину старообрядцев и в вотчину текстильных королей Российской империи.
Баженовский храм в Быкове
Посещение великолепного храма Владимирской иконы Божией Матери, возведённого по проекту Василия Баженова.
Егорьевск
- Обзорная экскурсия по городу. Мы прогуляемся по историческому центру, где сохранились целые кварталы застройки XIX века и роскошные купеческие особняки.
- Осмотрим величественный комплекс бывшей Хлудовской мануфактуры с башней «Биг-Бен».
- Увидим «Егорьевский Хогвартс» — готический квартал училищ цесаревича Алексея.
- Посетим Свято-Троицкий Мариинский монастырь с узорчатыми башенками, сказочными Царскими воротами и храмами, напоминающими дворцы.
- Дегустация нескольких сортов пива «Шварц Кайзер» — «Хмель — золото Гуслицкой земли» (по желанию, за дополнительную плату).
- Экскурсия в «Малый Эрмитаж» — Егорьевский историко-художественный музей, расположенный в роскошном особняке промышленника Никитина и входящий в число лучших музеев Европы.
Вы узнаете:
- почему Гуслицы стали одним из главных центров старообрядчества;
- чем прославились текстильные магнаты Хлудовы и Бардыгины;
- как Егорьевск превратился в один из самых богатых промышленных городов Подмосковья;
- почему местный хмель называли «гусляком»;
- как старообрядческие традиции повлияли на культуру и архитектуру региона.
Мы увидим величественные корпуса Хлудовской мануфактуры и легендарную башню егорьевского «Биг-Бена», познакомимся с историей текстильной империи Хлудовых и узнаем, как сын крепостного крестьянина стал одним из богатейших предпринимателей России.
Также поговорим о роли старообрядцев в развитии промышленности и благотворительности, увидим крупнейший старообрядческий храм Георгия Победоносца и узнаем, почему его долгое время маскировали под обычный жилой дом.
Посетим знаменитый Егорьевский историко-художественный музей, который называют «Малым Эрмитажем», и познакомимся с его необычными интерактивными экспозициями.
Завершим знакомство с городом в Свято-Троицком Мариинском монастыре — красивом архитектурном ансамбле с яблоневым садом, розарием и уютной атмосферой старой русской обители.
По дороге в Егорьевск заедем в Быково, где увидим одну из самых необычных церквей Подмосковья — храм Владимирской иконы Божией Матери. Созданный по проекту Василия Баженова, он напоминает скорее средневековый европейский замок, чем традиционный русский храм, и считается настоящей жемчужиной подмосковной архитектуры.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются обед — 980 ₽/чел. (по желанию), дегустация пива — 800 ₽/чел. (18+, по желанию)
- С вами будет гид из нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|3950 ₽
|Новогодние праздники
|4600 ₽