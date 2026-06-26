Приглашаем в путешествие по землям древней Гуслицкой волости — краю старообрядцев, иконописцев и знаменитого хмеля. Вы побываете в Егорьевске, где сохранилось наследие текстильных магнатов Хлудовых и Бардыгиных. Увидите викторианские корпуса мануфактуры с собственным Биг-Беном, посетите «Малый Эрмитаж» и прогуляетесь по территории Свято-Троицкого Мариинского монастыря. По дороге встретите необычный готический храм Владимирской иконы Божией Матери в Быкове, созданный по проекту Василия Баженова.

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Описание экскурсии

Путевая экскурсия по землям древней Гуслицкой волости — на родину старообрядцев и в вотчину текстильных королей Российской империи.

Баженовский храм в Быкове

Посещение великолепного храма Владимирской иконы Божией Матери, возведённого по проекту Василия Баженова.

Егорьевск

Обзорная экскурсия по городу. Мы прогуляемся по историческому центру, где сохранились целые кварталы застройки XIX века и роскошные купеческие особняки.

Осмотрим величественный комплекс бывшей Хлудовской мануфактуры с башней «Биг-Бен».

Увидим «Егорьевский Хогвартс» — готический квартал училищ цесаревича Алексея.

Посетим Свято-Троицкий Мариинский монастырь с узорчатыми башенками, сказочными Царскими воротами и храмами, напоминающими дворцы.

Дегустация нескольких сортов пива «Шварц Кайзер» — «Хмель — золото Гуслицкой земли» (по желанию, за дополнительную плату).

Экскурсия в «Малый Эрмитаж» — Егорьевский историко-художественный музей, расположенный в роскошном особняке промышленника Никитина и входящий в число лучших музеев Европы.

Вы узнаете:

почему Гуслицы стали одним из главных центров старообрядчества;

чем прославились текстильные магнаты Хлудовы и Бардыгины;

как Егорьевск превратился в один из самых богатых промышленных городов Подмосковья;

почему местный хмель называли «гусляком»;

как старообрядческие традиции повлияли на культуру и архитектуру региона.

Мы увидим величественные корпуса Хлудовской мануфактуры и легендарную башню егорьевского «Биг-Бена», познакомимся с историей текстильной империи Хлудовых и узнаем, как сын крепостного крестьянина стал одним из богатейших предпринимателей России.

Также поговорим о роли старообрядцев в развитии промышленности и благотворительности, увидим крупнейший старообрядческий храм Георгия Победоносца и узнаем, почему его долгое время маскировали под обычный жилой дом.

Посетим знаменитый Егорьевский историко-художественный музей, который называют «Малым Эрмитажем», и познакомимся с его необычными интерактивными экспозициями.

Завершим знакомство с городом в Свято-Троицком Мариинском монастыре — красивом архитектурном ансамбле с яблоневым садом, розарием и уютной атмосферой старой русской обители.

По дороге в Егорьевск заедем в Быково, где увидим одну из самых необычных церквей Подмосковья — храм Владимирской иконы Божией Матери. Созданный по проекту Василия Баженова, он напоминает скорее средневековый европейский замок, чем традиционный русский храм, и считается настоящей жемчужиной подмосковной архитектуры.

Организационные детали