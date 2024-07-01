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Приглашаю Вас посетить одну из красивейших загородных резиденций русских князей и царей – село Коломенское. Это экскурсия-прогулка на открытом воздухе – в парке. Вы увидите место, которое когда-то выбрали русские цари для своего пребывания. Прогуляетесь по тенистым аллеям, полюбуетесь на великолепные пейзажи и получите массу впечатлений. Прекрасный повод совершить семейную или дружескую прогулку.