Приглашаю Вас посетить одну из красивейших загородных резиденций русских князей и царей – село Коломенское. Это экскурсия-прогулка на открытом воздухе – в парке. Вы увидите место, которое когда-то выбрали русские цари для своего пребывания. Прогуляетесь по тенистым аллеям, полюбуетесь на великолепные пейзажи и получите массу впечатлений. Прекрасный повод совершить семейную или дружескую прогулку.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииКоломенское сегодня — это музей-заповедник Процесс изменения «статуса» Коломенского напрямую связан с историей нашего государства. Это место является свидетелем многих событий. Здесь, словно в летописи, сохранилась память и о Василии III, о его сыне Иване, О Великих Петре и Екатерине и, конечно, об Алексее Михайловиче. Мы вспомним и других правителей, чьи имена и деяния связаны с этим местом. Во время экскурсии вы увидите чудо, созданное в XVI столетии и сохранившееся до наших дней – церковь Вознесения Господня, которая была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году. Вас ожидает:• Историческую территорию государева дворца. Живописный холм над руслом Москвы-реки сегодня утопает в зелени лип, дубов и плодовых растений.
- Храм Казанской иконы Божьей Матери. Храм, который когда-то являлся частью великолепного дворца Алексея Михайловича. Именно здесь находится главный символ Новой России – икона Богоматери Державная.
- Челобитный столб. Необычное сооружение, являющееся важным элементом в жизни русского государя.
- Домик Петра I. Именно в нем государь-император проживал близ Архангельска.
- Вознесенская площадь и самый прекрасный храм ждут Вас. Важная информация: Экскурсионная программа подразумевает осмотр памятников снаружи. По предварительной договоренности, возможно посещение Домика Петра I или экспозиции «Вехи истории» (согласно графика работы музея). Билеты оплачиваются отдельно.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комплекс государева двора
- Церковь Казанской Божией Матери
- Вознесенскую церковь
- Хозяйственные постройки XVII столетия и домик Петра I
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. Коломенская, выход №2. На улице
Завершение: Парк Коломенское
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Добрый день. Спасибо, что выбрали мою экскурсионную программу
- Так как экскурсия проходит на улице, прошу ознакомиться с прогнозом погоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
1 июл 2024
Экскурсия очень понравилась, огромная благодарность Маргарите за ее работу и отдельное спасибо за ее заботу и внимательность! Узнали очень много интересного и нового. 2 часа пролетели на одном дыхании.
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