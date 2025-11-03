Мои заказы

Сквозь время и камень: история московской архитектуры за 3 часа

Исследовать столичное зодчество через знаковые шедевры разных времён в центре города
Каждый объект на нашем пути — отдельный исторический период. Мы проследим развитие стилей и поговорим о контексте каждой эпохи. Москва будет меняться на наших глазах — от консервативной готики к циничному постмодернизму.

Вы убедитесь, насколько тесно и причудливо переплелись элементы русской и иностранной архитектуры, постепенно сформировав московскую школу зодчества.
Описание экскурсии

Вы разберётесь в эволюции стен Кремля — от частокола до неприступной крепости в миланском духе.

Оцените убранство храма Василия Блаженного — маньеризма с нотками ананаса, кедровой шишки и артишоков.

Увидите царский гипермаркет, который притворился русской избой.

Поймёте, почему Мавзолей Ленина — ступенчатая пирамида авангарда.

Услышите о взлётах и падениях московского модерна на примере гостинцы «Метрополь».

И узнаете:

  • Как византийские и западноевропейские архитектурные элементы стали частью русской традиции
  • Откуда взялись ушастые окна, столь любимые в елизаветинскую эпоху
  • Какой шедевр в центре столицы вдохновлён проектом Леонардо да Винчи
  • Как связаны соборы Кремля и средневековые благотворительные фонды
  • Где в Москве конца 19 века торговали мебелью в стиле модерн
  • Какие оригинальные стили дала миру русская архитектура

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и совершеннолетним гражданам от 18 лет, которые интересуются историей и архитектурой Москвы

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 120 туристов
Гид-художник. Образование высшее, журналистское. Работал на телевидении. С сентября 2024-го - аккредитованный московский экскурсовод. Современной живописью занимаюсь с 2013-го года. Влюблён в искусство, культурологию и историю. Не люблю ограниченный подход, люблю сопоставлять и находить неожиданные параллели из различных источников. Буду рад познакомить вас с Москвой!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

А
Антон
3 ноя 2025
Отличный организатор, экскурсовод, оратор, влюблённый в своё ремесло/дело/хобби.
Е
Екатерина
16 авг 2025
Хотим выразить благодарность Павлу за очень насыщенную и полезную экскурсию! 8 веков архитектуры охватить в интересном рассказе - задача, с которой Павел отлично справился! Многое узнали, много вспомнилось с уроков МХК, рекомендуем экскурсию, если есть ожидания по познанию архитектурных стилей на примере главных достопримечательностей Москвы в доступной и интересной форме!

