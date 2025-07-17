Мини-группа
до 10 чел.
«Путешествие к звезде»: экскурсия на шпиль Сталинской высотки
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Завтра в 11:00
30 июл в 11:00
2700 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
«Путешествие к звезде»: экскурсия в шпиль Сталинской высотки
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-20:00
Завтра в 11:00
30 июл в 11:00
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Метро: путешествие во времени
Начало: СТ.М. Кропоткинская
Расписание: В будние дни начало экскурсии в 12:00, в выходные и праздники в 19:15
30 июл в 12:00
31 июл в 12:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРостислав17 июля 2025Время экскурсии пронеслось совершенно незаметно, Наталья встретила нас вовремя и заворожила нас рассказом о московском метрополитене и его самых известных
- ЮЮлия12 июля 2025Мы с дочерью остались очень довольны этой экскурсией. Хотя было и жарковато в этот июльский вечер, но вечерний формат, который
- ККсения11 июля 2025Приезжая из Петербурга в Москву погулять и развеяться в разное время года, неизменно устремлялась к сталинским высоткам. Сначала (как истинный
- ККсения10 июля 2025Лучший экскурсовод!!! Очень интересно рассказывал! Прекрасная подача и взаимосвязь с клиентами!!!! Рекомендую
- ККуванов17 июня 2025Спасибо большое Наталье за очень интересную и познавательную экскурсию. Мы получили огромное удовольствие!
- ННаталья14 июня 2025Все было великолепно, очень понравилось, спасибо огромное!!!
- ААлександра21 мая 2025«Путешествие к звезде»: экскурсия в шпиль Сталинской высоткиЭкскурсия очень понравилась, познавательная, красивая, легкая. Денис интересно рассказывал не только про это здание, а вообще про все сталинские высотки.
- ММаргарита20 июля 2023Каменные джунгли - экскурсия с виртуальной реальностьюИнтересная форма проведения, но хотелось бы больше. Экскурсовод активно вовлекает в более детальное и глубокое самостоятельное изучение вопроса. Думаю из-за того, что группа была маленькая время экскурсии сократилось
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Станция Киевская»
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