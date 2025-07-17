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Станция Киевская – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Станция Киевская» в Москве, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
«Путешествие к звезде»: экскурсия на шпиль Сталинской высотки
1.5 часа
1067 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
«Путешествие к звезде»: экскурсия на шпиль Сталинской высотки
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Завтра в 11:00
30 июл в 11:00
2700 ₽ за человека
«Путешествие к звезде»: экскурсия в шпиль Сталинской высотки
1.5 часа
1073 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
«Путешествие к звезде»: экскурсия в шпиль Сталинской высотки
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-20:00
Завтра в 11:00
30 июл в 11:00
2700 ₽ за человека
Метро: путешествие во времени
Пешая
3 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Метро: путешествие во времени
Начало: СТ.М. Кропоткинская
Расписание: В будние дни начало экскурсии в 12:00, в выходные и праздники в 19:15
30 июл в 12:00
31 июл в 12:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Ростислав
    17 июля 2025
    Метро: путешествие во времени
    Время экскурсии пронеслось совершенно незаметно, Наталья встретила нас вовремя и заворожила нас рассказом о московском метрополитене и его самых известных
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    и выдающихся, исторических станциях, не оставляя ни одной мысли, что мы могли что-то пропустить. Отличная подача информации с захватывающими историческими фактами и интерактивными элементами сделали нашу совместную прогулку по метро очень интересной и завлекательной как для нас, взрослых так и для наших детей (16 & 14). Нам особенно повезло, что именно в назначенный день в это время в Москве лил сильный дождь а мы смогли отлично провести наше время и полюбоваться этими особенными жемчужинами города. Огромное вам спасибо, Наталья!

  • Ю
    Юлия
    12 июля 2025
    «Путешествие к звезде»: экскурсия в шпиль Сталинской высотки
    Мы с дочерью остались очень довольны этой экскурсией. Хотя было и жарковато в этот июльский вечер, но вечерний формат, который
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    включает в себя еще и посещение классного гастробара Коктебель, стал прекрасным дополнением к основной теме. Очень порадовал своими знаниями и способностями наш гид Денис Гришаев, рассказал про уникальные места и документы по теме истории создания высоток. С большой благодарностью ко всем организаторам этого проекта!

  • К
    Ксения
    11 июля 2025
    «Путешествие к звезде»: экскурсия в шпиль Сталинской высотки
    Приезжая из Петербурга в Москву погулять и развеяться в разное время года, неизменно устремлялась к сталинским высоткам. Сначала (как истинный
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    петербуржец с элементами апатии и местами даже аутизма) просто топталась рядом, с напряженным восхищением вглядываясь в высоту. Потом купила книгу, насмотрелась видео, и вдруг осенило - Москва большая, ну есть же в ней человек, который сумеет меня познакомить поближе с этим чудом! Запрос в Яндексе вывел на сайт Спутника, и там, конечно же, сразу нашлась экскурсия и вуаля, мы в Москве, и редкая для Петербурга погода +35 (!), мы стоим у Киевского вокзала, и уже рады знакомству - великолепный Денис, с которым хочется общаться (несмотря на мои элементы петербургской апатии😉). Профессионализм, знания и интеллект Дениса, прекрасная камерная компания (в группе предусмотрено всего шестеро, трое из которых были мы с мужем и сыном, это огромный плюс), прогулка к высотке и она сама сделали свое дело - в моей копилке впечатлений, которую я собираю всю жизнь (единственное в этом мире, что действительно ценно и остается с тобой навсегда) есть новый артефакт, требующий «продолжения банкета», и мы, конечно, встретимся с Денисом вновь - у него нашлось для нас очень интересное предложение, и я уже планирую свой график на сентябрь с учетом этой встречи! Благодарю за обретение гармонии! ❤️‍🔥🍀

  • К
    Ксения
    10 июля 2025
    «Путешествие к звезде»: экскурсия в шпиль Сталинской высотки
    Лучший экскурсовод!!! Очень интересно рассказывал! Прекрасная подача и взаимосвязь с клиентами!!!! Рекомендую
  • К
    Куванов
    17 июня 2025
    Метро: путешествие во времени
    Спасибо большое Наталье за очень интересную и познавательную экскурсию. Мы получили огромное удовольствие!
  • Н
    Наталья
    14 июня 2025
    Метро: путешествие во времени
    Все было великолепно, очень понравилось, спасибо огромное!!!
  • А
    Александра
    21 мая 2025
    «Путешествие к звезде»: экскурсия в шпиль Сталинской высотки
    Экскурсия очень понравилась, познавательная, красивая, легкая. Денис интересно рассказывал не только про это здание, а вообще про все сталинские высотки.
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    И кажется, мог рассказывать бесконечно) за пару часов узнали много любопытных фактов, изучили документы и, конечно, виды на Москву. Лучший панорамный вид, на котором я была пока что, и очень приятный бар на высоте, куда теперь хочется вернуться посмотреть закат. Рекомендую всем, кому интересна архитектура (и сталинский ампир в частности), история Москвы или хочется что-то нетривиальное посмотреть.

  • М
    Маргарита
    20 июля 2023
    Каменные джунгли - экскурсия с виртуальной реальностью
    Интересная форма проведения, но хотелось бы больше. Экскурсовод активно вовлекает в более детальное и глубокое самостоятельное изучение вопроса. Думаю из-за того, что группа была маленькая время экскурсии сократилось

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Станция Киевская»

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  6. Зарядье
  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Патриаршие пруды
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Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2025
Сейчас в Москве в категории "Станция Киевская" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 7000. Туристы уже оставили гидам 2189 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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