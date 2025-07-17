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петербуржец с элементами апатии и местами даже аутизма) просто топталась рядом, с напряженным восхищением вглядываясь в высоту. Потом купила книгу, насмотрелась видео, и вдруг осенило - Москва большая, ну есть же в ней человек, который сумеет меня познакомить поближе с этим чудом! Запрос в Яндексе вывел на сайт Спутника, и там, конечно же, сразу нашлась экскурсия и вуаля, мы в Москве, и редкая для Петербурга погода +35 (!), мы стоим у Киевского вокзала, и уже рады знакомству - великолепный Денис, с которым хочется общаться (несмотря на мои элементы петербургской апатии😉). Профессионализм, знания и интеллект Дениса, прекрасная камерная компания (в группе предусмотрено всего шестеро, трое из которых были мы с мужем и сыном, это огромный плюс), прогулка к высотке и она сама сделали свое дело - в моей копилке впечатлений, которую я собираю всю жизнь (единственное в этом мире, что действительно ценно и остается с тобой навсегда) есть новый артефакт, требующий «продолжения банкета», и мы, конечно, встретимся с Денисом вновь - у него нашлось для нас очень интересное предложение, и я уже планирую свой график на сентябрь с учетом этой встречи! Благодарю за обретение гармонии! ❤️‍🔥🍀