Приглашаю познакомиться с удивительным уголком Москвы, где сохранились следы речной индустриализации и живёт память о грандиозных планах «обводнения» столицы. Вы увидите 12 реликтовых рыб в подземном музее и современную акваторию южных районов.
И узнаете о легендарных заводах, которые связывают индустриальное прошлое и инновационное будущее города.
Описание водной прогулки
Отправимся в подземный музей, чтобы рассмотреть обитателей глубин Москвы-реки и редкие артефакты, а затем пересядем на электросудно и пройдём вдоль затонов, спрямлений и полуостровов.
В широкие панорамные окна увидим:
- места, где работал судостроительный завод и «кочевал» пассажирский речной вокзал
- современный завод по выпуску электросудов, который продолжает традиции судостроения в районе «Нагатинский Затон»
- действующие элементы большой системы речной индустриализации
- панорамы набережных с акваторией Южного грузового порта
- новые кварталы на месте крупнейшего автомобильного завода ЗИЛ
Вы услышите:
- О специфике южных районов города и создании образцовой речной системы столицы
- Подвиге строителей канала имени Москвы длиной 128 километров и современных проектах водного хозяйства
- Промышленных предприятиях, которые были преобразованы в лофт-кварталы и бизнес-пространства
Кому подойдёт экскурсия
- Москвичам, которые хотят открыть неожиданные страницы истории родного города
- Тем, кто хорошо знаком с центром столицы и ищет новые маршруты
- Гостям города, которые хотят увидеть необычные места и услышать редкие факты о Москве
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается проезд на электросудне, которое входит в систему общественного транспорта Москвы, — 200–500 ₽ за чел. Дети до 7 лет — бесплатно в сопровождении взрослого
- Экскурсия проходит с радиогидом — я выдам вам индивидуальные наушники
- Программа проводится круглый год — в салоне с большими панорамными окнами комфортно в любую погоду
- Причал отправления я сообщу вам заранее в переписке
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00, в среду в 10:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале Коломенской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00, в среду в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 393 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я профессиональный московский гид с 2012 года. Занимаюсь делом, которое очень люблю как и город, в котором живу. Разрабатываю и провожу авторские экскурсии по Москве.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
22 ноя 2025
Видно, что наш экскурсовод - Ольга увлечена своим делом!
Информация подавалась легко и непринуждённо. Часто, в формате беседы, с вовлечением нас в обсуждение. Мы узнали много нового, несмотря на то, что
