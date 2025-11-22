Мои заказы

Речной код Нагатино: мифы и реальность города на воде

Пройти по Москве на электросудне и узнать, как развивалась речная система столицы
Приглашаю познакомиться с удивительным уголком Москвы, где сохранились следы речной индустриализации и живёт память о грандиозных планах «обводнения» столицы. Вы увидите 12 реликтовых рыб в подземном музее и современную акваторию южных районов.

И узнаете о легендарных заводах, которые связывают индустриальное прошлое и инновационное будущее города.
5
1 отзыв
Описание водной прогулки

Отправимся в подземный музей, чтобы рассмотреть обитателей глубин Москвы-реки и редкие артефакты, а затем пересядем на электросудно и пройдём вдоль затонов, спрямлений и полуостровов.

В широкие панорамные окна увидим:

  • места, где работал судостроительный завод и «кочевал» пассажирский речной вокзал
  • современный завод по выпуску электросудов, который продолжает традиции судостроения в районе «Нагатинский Затон»
  • действующие элементы большой системы речной индустриализации
  • панорамы набережных с акваторией Южного грузового порта
  • новые кварталы на месте крупнейшего автомобильного завода ЗИЛ

Вы услышите:

  • О специфике южных районов города и создании образцовой речной системы столицы
  • Подвиге строителей канала имени Москвы длиной 128 километров и современных проектах водного хозяйства
  • Промышленных предприятиях, которые были преобразованы в лофт-кварталы и бизнес-пространства

Кому подойдёт экскурсия

  • Москвичам, которые хотят открыть неожиданные страницы истории родного города
  • Тем, кто хорошо знаком с центром столицы и ищет новые маршруты
  • Гостям города, которые хотят увидеть необычные места и услышать редкие факты о Москве

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается проезд на электросудне, которое входит в систему общественного транспорта Москвы, — 200–500 ₽ за чел. Дети до 7 лет — бесплатно в сопровождении взрослого
  • Экскурсия проходит с радиогидом — я выдам вам индивидуальные наушники
  • Программа проводится круглый год — в салоне с большими панорамными окнами комфортно в любую погоду
  • Причал отправления я сообщу вам заранее в переписке

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00, в среду в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале Коломенской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00, в среду в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 393 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я профессиональный московский гид с 2012 года. Занимаюсь делом, которое очень люблю как и город, в котором живу. Разрабатываю и провожу авторские экскурсии по Москве.

Отзывы и рейтинг

А
Анна
22 ноя 2025
Видно, что наш экскурсовод - Ольга увлечена своим делом!
Информация подавалась легко и непринуждённо. Часто, в формате беседы, с вовлечением нас в обсуждение. Мы узнали много нового, несмотря на то, что
читать дальше

прожили в районе Нагатино почти всю жизнь!
Отдельная благодарность за наличие радиогидов! 🤩Это очень удобно не только из-за того, что с нами была пожилая женшина - моя мама, которая неважно слышит. Но и это просто удобно: не нужно держаться экскурсовода, боясь что-либо пропустить, а можно чувствуя себя свободно, посмотреть по сторонам, сфотографироваться. При этом, быть на связи с Ольгой,слушая материал. ☝️
Думаем, что посетим ещё один маршрут, который проводит Ольга.
Однозначно рекомендуем этого экскурсовода! 👌

Входит в следующие категории Москвы

