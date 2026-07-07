Вы отправитесь туда, где оживает старина и рождается стекло. В Толмачах, карельской столице Тверской области, побываете в гостях у семьи Власовых — хранителей древних традиций. Выучите традиционные танцы и по старинному рецепту приготовите калитки. А в Медном заглянете в мастерскую стеклодува и увидите, как появляются на свет изящные произведения искусства.

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Описание мастер-класса

7:45 — отправление из Москвы

По дороге гид расскажет об истории тверских карелов — народа, который больше трёхсот лет назад переселился на эти земли и сумел сберечь язык, традиции и уклад.

Толмачи — карельское подворье Власовых

Вы побываете в гостях у семьи, которая бережно хранит карельскую культуру. Здесь всё настоящее: старинная утварь, предметы быта, семейные истории и традиции. Заглянете в сувенирную лавку с домашними соленьями, вареньем, травяным чаем и изделиями местных мастеров.

Карельские песни, танцы и игры

Разгадаете карельские загадки, научитесь танцевать крууга и попробуете силы в народных играх — от знаменитой кююккя до ходулей, скороходов и чудо-лыж.

Мастер-класс по приготовлению калиток

Узнаете, почему карелы говорят, что «калитка просит восьмёрки», слепите два пирожка и привезёте домой. Если, конечно, хватит терпения не съесть их раньше.

Обед по старинным рецептам

Попробуете блюда, приготовленные в русской печи: карельские щи нуатти рока, домашнюю картошку из чугунка, котлету из лосятины, домашние соленья, морс и калитки с разными начинками.

Медное — музей художественного стекла

Побываете в мастерской династии стеклодувов, увидите коллекцию авторских работ и узнаете, чем отличается свободное выдувание стекла на горелке от работы у печи.

Шоу стеклодува

Самая зрелищная часть путешествия: мастер прямо на ваших глазах превратит раскалённое стекло в изящную фигурку.

22:00 — возвращение в Москву

Высадка — в районе станции метро «ВДНХ».

Организационные детали