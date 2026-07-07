В Толмачах, карельской столице Тверской области, побываете в гостях у семьи Власовых — хранителей древних традиций. Выучите традиционные танцы и по старинному рецепту приготовите калитки.
А в Медном заглянете в мастерскую стеклодува и увидите, как появляются на свет изящные произведения искусства.
Описание мастер-класса
7:45 — отправление из Москвы
По дороге гид расскажет об истории тверских карелов — народа, который больше трёхсот лет назад переселился на эти земли и сумел сберечь язык, традиции и уклад.
Толмачи — карельское подворье Власовых
Вы побываете в гостях у семьи, которая бережно хранит карельскую культуру. Здесь всё настоящее: старинная утварь, предметы быта, семейные истории и традиции. Заглянете в сувенирную лавку с домашними соленьями, вареньем, травяным чаем и изделиями местных мастеров.
Карельские песни, танцы и игры
Разгадаете карельские загадки, научитесь танцевать крууга и попробуете силы в народных играх — от знаменитой кююккя до ходулей, скороходов и чудо-лыж.
Мастер-класс по приготовлению калиток
Узнаете, почему карелы говорят, что «калитка просит восьмёрки», слепите два пирожка и привезёте домой. Если, конечно, хватит терпения не съесть их раньше.
Обед по старинным рецептам
Попробуете блюда, приготовленные в русской печи: карельские щи нуатти рока, домашнюю картошку из чугунка, котлету из лосятины, домашние соленья, морс и калитки с разными начинками.
Медное — музей художественного стекла
Побываете в мастерской династии стеклодувов, увидите коллекцию авторских работ и узнаете, чем отличается свободное выдувание стекла на горелке от работы у печи.
Шоу стеклодува
Самая зрелищная часть путешествия: мастер прямо на ваших глазах превратит раскалённое стекло в изящную фигурку.
22:00 — возвращение в Москву
Высадка — в районе станции метро «ВДНХ».
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер, традиционный карельский обед из печи, интерактивная программа, мастер-класс по приготовлению калитков, шоу стеклодува
- После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если вы решите отменить поездку, мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию. Сумма вычета не превысит ту, что вы заплатили
- Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения объектов
- С вами будет гид из нашей команды