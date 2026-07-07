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Карельские традиции и секреты стеклодува: из Москвы в Толмачи и Медное

Народные игры, мастер-класс по созданию калитков, картофель из чугунка и шоу стеклодува
Вы отправитесь туда, где оживает старина и рождается стекло.

В Толмачах, карельской столице Тверской области, побываете в гостях у семьи Власовых — хранителей древних традиций. Выучите традиционные танцы и по старинному рецепту приготовите калитки.

А в Медном заглянете в мастерскую стеклодува и увидите, как появляются на свет изящные произведения искусства.
Карельские традиции и секреты стеклодува: из Москвы в Толмачи и Медное
Карельские традиции и секреты стеклодува: из Москвы в Толмачи и Медное
Карельские традиции и секреты стеклодува: из Москвы в Толмачи и Медное

Описание мастер-класса

7:45 — отправление из Москвы

По дороге гид расскажет об истории тверских карелов — народа, который больше трёхсот лет назад переселился на эти земли и сумел сберечь язык, традиции и уклад.

Толмачи — карельское подворье Власовых

Вы побываете в гостях у семьи, которая бережно хранит карельскую культуру. Здесь всё настоящее: старинная утварь, предметы быта, семейные истории и традиции. Заглянете в сувенирную лавку с домашними соленьями, вареньем, травяным чаем и изделиями местных мастеров.

Карельские песни, танцы и игры

Разгадаете карельские загадки, научитесь танцевать крууга и попробуете силы в народных играх — от знаменитой кююккя до ходулей, скороходов и чудо-лыж.

Мастер-класс по приготовлению калиток

Узнаете, почему карелы говорят, что «калитка просит восьмёрки», слепите два пирожка и привезёте домой. Если, конечно, хватит терпения не съесть их раньше.

Обед по старинным рецептам

Попробуете блюда, приготовленные в русской печи: карельские щи нуатти рока, домашнюю картошку из чугунка, котлету из лосятины, домашние соленья, морс и калитки с разными начинками.

Медное — музей художественного стекла

Побываете в мастерской династии стеклодувов, увидите коллекцию авторских работ и узнаете, чем отличается свободное выдувание стекла на горелке от работы у печи.

Шоу стеклодува

Самая зрелищная часть путешествия: мастер прямо на ваших глазах превратит раскалённое стекло в изящную фигурку.

22:00 — возвращение в Москву

Высадка — в районе станции метро «ВДНХ».

Организационные детали

  • В стоимость входят: трансфер, традиционный карельский обед из печи, интерактивная программа, мастер-класс по приготовлению калитков, шоу стеклодува
  • После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если вы решите отменить поездку, мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию. Сумма вычета не превысит ту, что вы заплатили
  • Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения объектов
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 11 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
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Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?

Входит в следующие категории Москвы

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