3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Калейдоскоп культур в сердце Москвы

Мы поговорим о представителях разных конфессий, национальностей и культур, которые оставили заметный след в русской истории, культуре и науке:

О жизни еврейской общины Москвы вы узнаете в одной из старейших синагог страны. Мы полюбуемся её интерьерами, перекусим кошерной едой в местном кафе, прикоснемся к московской Стене плача, поговорим об интересных представителях московской еврейской общины и появлении в синагоге премьер-министра Израиля Голды Меир.

Москвы вы узнаете в одной из старейших синагог страны. Мы полюбуемся её интерьерами, перекусим кошерной едой в местном кафе, прикоснемся к московской Стене плача, поговорим об интересных представителях московской еврейской общины и появлении в синагоге премьер-министра Израиля Голды Меир. Вы отыщете следы итальянского присутствия на фасадах Москвы и поймете, как эта нация связана со строительством Китайгородской стены и московского Кремля.

присутствия на фасадах Москвы и поймете, как эта нация связана со строительством Китайгородской стены и московского Кремля. У Лютеранского собора узнаете о жизни в России немецкой общины и отыщете один из старейших органов Москвы. А еще я расскажу, как выглядел храм раньше и какое отношение к нему имеет студия «Диафильм».

узнаете о жизни в России немецкой общины и отыщете один из старейших органов Москвы. А еще я расскажу, как выглядел храм раньше и какое отношение к нему имеет студия «Диафильм». Узнаете об архитектурных особенностях барочного здания посольства Белорусси .

. О знаменитых украинцах Москвы поговорим у палат дьяка Украинцева, видного дипломата, и на Хохловской площади. Здесь же вы рассмотрите фрагмент стены Белого города и узнаете о её роли в укреплении и обороне столицы.

Москвы поговорим у палат дьяка Украинцева, видного дипломата, и на Хохловской площади. Здесь же вы рассмотрите фрагмент стены Белого города и узнаете о её роли в укреплении и обороне столицы. В районе Армянского переулка мы, конечно, поговорим о богатой истории московских армян. Например, я расскажу, как и почему армяне смогли договориться с Наполеоном и добыть бриллиант для императрицы.

Заморские корни русских монархов

Петляя переулками Китай-города, мы заглянем во внутренний двор музея военной формы, где на стройных колоннах установлены бюсты всех правителей России, начиная с Рюрика и заканчивая Ельциным. Мы попробуем вычислить процент импортной крови в русских царях и поговорим об их повседневных привычках: например, подсчитаем, сколько чашек кофе выпивала Екатерина II.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят под новым углом рассмотреть один из старейших районов Москвы и открыть новые страницы истории города.