3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по старейшим этническим кварталам города и услышать истории их знаменитых жителей

Виталий
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Виталий – ваш гид
Евреи, немцы, украинцы, французы, итальянцы, армяне и прибалты веками приезжали в Москву, обживались в столице и становились её неотъемлемой частью.

На прогулке по улочкам Китай-города вы узнаете о самых именитых иностранцах в истории города и даже подсчитаете процент заморской крови в русских монархах.
7000 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на Славянской площади
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Москва, Moscow, Mosca: столица с акцентом
Москва, Moscow, Mosca: столица с акцентом

Что вас ожидает

Калейдоскоп культур в сердце Москвы
Мы поговорим о представителях разных конфессий, национальностей и культур, которые оставили заметный след в русской истории, культуре и науке:

  • О жизни еврейской общины Москвы вы узнаете в одной из старейших синагог страны. Мы полюбуемся её интерьерами, перекусим кошерной едой в местном кафе, прикоснемся к московской Стене плача, поговорим об интересных представителях московской еврейской общины и появлении в синагоге премьер-министра Израиля Голды Меир.
  • Вы отыщете следы итальянского присутствия на фасадах Москвы и поймете, как эта нация связана со строительством Китайгородской стены и московского Кремля.
  • У Лютеранского собора узнаете о жизни в России немецкой общины и отыщете один из старейших органов Москвы. А еще я расскажу, как выглядел храм раньше и какое отношение к нему имеет студия «Диафильм».
  • Узнаете об архитектурных особенностях барочного здания посольства Белорусси.
  • О знаменитых украинцах Москвы поговорим у палат дьяка Украинцева, видного дипломата, и на Хохловской площади. Здесь же вы рассмотрите фрагмент стены Белого города и узнаете о её роли в укреплении и обороне столицы.
  • В районе Армянского переулка мы, конечно, поговорим о богатой истории московских армян. Например, я расскажу, как и почему армяне смогли договориться с Наполеоном и добыть бриллиант для императрицы.

Заморские корни русских монархов
Петляя переулками Китай-города, мы заглянем во внутренний двор музея военной формы, где на стройных колоннах установлены бюсты всех правителей России, начиная с Рюрика и заканчивая Ельциным. Мы попробуем вычислить процент импортной крови в русских царях и поговорим об их повседневных привычках: например, подсчитаем, сколько чашек кофе выпивала Екатерина II.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят под новым углом рассмотреть один из старейших районов Москвы и открыть новые страницы истории города.

Москва, Moscow, Mosca: столица с акцентом
Москва, Moscow, Mosca: столица с акцентом
Москва, Moscow, Mosca: столица с акцентом
Москва, Moscow, Mosca: столица с акцентом
Москва, Moscow, Mosca: столица с акцентом
Москва, Moscow, Mosca: столица с акцентом
Москва, Moscow, Mosca: столица с акцентом
Москва, Moscow, Mosca: столица с акцентом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Славянской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виталий
Виталий
Всем салют! Меня зовут Виталий. Во-первых, я профессиональный историк. Во-вторых, человек из телевизора. В рамках авторского проекта на телеканале «Москва 24» рассказываю о прошлом столицы. Изучил город вдоль и поперёк. Фанат городских артефактов: примет из прошлого на современных улицах (старинные флагодержатели, клейменые кирпичи, дореволюционные канализационные люки и т.п.). Детали и люди — вот из чего состоит история. Они и станут нашими проводниками в прошлое Москвы!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 января 2020
Просто супер - Виталий потрясающий рассказчик, нам страшно понравилась экскурсия, мы непременно вернёмся и не раз на другие туры с Виталием а также рекомендуем всем тем кто любит Москву, прогулки, историю и истории с изюминками. Спасибо! Татьяна и Д.
1 августа 2019
Очень грамотный, веселый гид с глубокими знаниями истории. Заинтересовал детей 10 и 16 лет. Очень рекомендую, будет интересно!
15 июля 2019
Оказывается, существуют в Москве места, при посещении которых может сложиться впечатление, что ты сейчас и не в Москве вовсе. Как многолика наша столица! Мы прекрасно провели эти несколько часов с Москвой в компании Виталия. Все участники экскурсии остались под приятным впечатлением от экскурсии и от гида. Виталий был пунктуален, дружелюбен, очевидно, знал о чем рассказывает, и однозначно любит этот город. А с проводником, который любит город, гулять всегда интереснее :) спасибо!

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