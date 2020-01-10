3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает
Калейдоскоп культур в сердце Москвы
Мы поговорим о представителях разных конфессий, национальностей и культур, которые оставили заметный след в русской истории, культуре и науке:
- О жизни еврейской общины Москвы вы узнаете в одной из старейших синагог страны. Мы полюбуемся её интерьерами, перекусим кошерной едой в местном кафе, прикоснемся к московской Стене плача, поговорим об интересных представителях московской еврейской общины и появлении в синагоге премьер-министра Израиля Голды Меир.
- Вы отыщете следы итальянского присутствия на фасадах Москвы и поймете, как эта нация связана со строительством Китайгородской стены и московского Кремля.
- У Лютеранского собора узнаете о жизни в России немецкой общины и отыщете один из старейших органов Москвы. А еще я расскажу, как выглядел храм раньше и какое отношение к нему имеет студия «Диафильм».
- Узнаете об архитектурных особенностях барочного здания посольства Белорусси.
- О знаменитых украинцах Москвы поговорим у палат дьяка Украинцева, видного дипломата, и на Хохловской площади. Здесь же вы рассмотрите фрагмент стены Белого города и узнаете о её роли в укреплении и обороне столицы.
- В районе Армянского переулка мы, конечно, поговорим о богатой истории московских армян. Например, я расскажу, как и почему армяне смогли договориться с Наполеоном и добыть бриллиант для императрицы.
Заморские корни русских монархов
Петляя переулками Китай-города, мы заглянем во внутренний двор музея военной формы, где на стройных колоннах установлены бюсты всех правителей России, начиная с Рюрика и заканчивая Ельциным. Мы попробуем вычислить процент импортной крови в русских царях и поговорим об их повседневных привычках: например, подсчитаем, сколько чашек кофе выпивала Екатерина II.
Кому подойдет прогулка
Путешественникам, которые хотят под новым углом рассмотреть один из старейших районов Москвы и открыть новые страницы истории города.