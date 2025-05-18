Хотите вдоволь полакомиться вкуснейшим мороженым прямо с конвейера? Отправляемся на Богородский хладокомбинат, который до сих пор выпускает свою сладкую продукцию по строгому «советскому» ГОСТу и является официальным поставщиком мороженого в Кремль.
В ходе интерактивной экскурсии мы посетим действующие цеха хладокомбината, продегустируем сладкие лакомства с конвейера. В подарок каждый получит набор разных сортов мороженого!
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Облачившись в белоснежные шапочки и специальные накидки, мы отправимся в царство сладости и холода — в действующие цеха комбината, в которых, к слову, летом производится около 60 тонн мороженого в день. В сопровождении Снеговика-аниматора (это символ хладокомбината) мы будем путешествовать из цеха в цех, раскрывая тайны производства. Вы увидите огромные «танки», в которых варится мороженое, узнаете, как делают вафельные стаканчики, увидите конвейерные ленты, по которым бесконечным потоком «плывет» лакомство, узнаете, как оно становится воздушным и как им наполняют стаканчики, как упаковывают готовый десерт в брикеты. Вы даже сможете на секундочку заглянуть в самое холодное помещение хладокомбината — «зону закалки», где круглый год поддерживается температура -33 градуса и где готовое мороженое обязательно находится целые сутки. А еще, через специальное стекло, заглянем в цех тортов-мороженое, где художники-кондитеры украшают десерты замысловатыми узорами из взбитых сливок и глазури, на ваших глазах превращая их в произведение искусства! Далее — самая вкусная и веселая часть наших приключений — дегустация готовой свежей продукции хладокомбината с конвейера. Дегустацию сопровождает увлекательное «Крио-шоу», в ходе которого вы увидите настоящие фокусы по превращению «сухого льда», узнаете, как «помыться» в углекислом душе, а также какие чудеса происходят в волшебной колбе. А еще каждый участник экскурсии получит на память коробку с несколькими видами богородского мороженого. Оно пересыпано сухим льдом, а значит, в целости и сохранности доедет с вами до дома! Важная информация:
- Обратите внимание! Богородский хладокомбинат — действующее производство, поэтому во время экскурсии туристам могут быть продемонстрированы не все цеха в зависимости от загрузки фабрики.
- Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения.
- Время сбора и отправления может отличаться в разные дни. Информация указана при бронировании и в путевке.
См. расписание
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Шоссе Энтузиастов, выход на Электродную улицу
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Л
Любовь
18 мая 2025
На комбинате все понравилось. Девушки -гиды очень старались, внимательны,доброжелательны! Гид, сопровождавший экскурсию - милая позитивная женщина, но текст надо переделать, скучный, неинтересный, есть ошибки и оговорки. И, наконец, многократно произносимое слово "морожено" без буквы е на конце слова - режет слух.
