Константин Мельников и его "Свобода": экскурсия с посещением Дома русского бильярда "Москва"

1920-е годы — эпоха расцвета советского авангарда. Константин Мельников, звезда этого времени, создавал необычные образы для новых культурных центров. Так появился клуб фабрики «Свобода», который стал точкой притяжения района. Затем архитектора забыли, а клуб безжалостно перестроили. В 2025 году здание вернуло свой облик, получило новую жизнь и другую функцию.
Описание экскурсии
Вы рассмотрите:
- отреставрированный фасад клуба и творческую задумку архитектора
- работу современного дизайн-бюро интерьеров
- пространство, где сейчас ресторан — а по задумке мог быть бассейн
- уникальные столы для игры в бильярд
- современное устройство клуба, в том числе пространства, закрытые для посетителей
О чём поговорим:
- почему творения Мельникова — это не конструктивизм
- какие проекты архитектора так и не были реализованы
- как удалось сохранить и отреставрировать исторические конструкции здания
- какое влияние правки заказчика оказывают на творчество архитектора
- что отличает русский бильярд и почему в нём тоже важны конструкции
Завершим экскурсию в ресторане «Москва» в Доме русского бильярда, где вас ждёт поздний завтрак: десерт и напиток.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены напиток и десерт, а также аренда радиогидов
- Вы можете использовать собственные наушники (разъём mini jack 3.5 mm)
- С вами будет один из гидов нашей команды
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3500 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ул. Вятская
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1446 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
