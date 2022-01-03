Галина проводит ещё 1 экскурсию

С Патриаршего моста хорошо видны памятник Петру I и Стрелка. От неё начинается Остров. Ступив на него, мы увидим, что привлекает хипстеров и тусовщиков в сохранившихся корпусах краснокирпичной кондитерской фабрики товарищества «Эйнем» — «Красного Октября». И как потраченные миллионером Леонидом Михельсоном 470 миллионов долларов превратили бывшую электростанцию в культурный центр мирового уровня. Поговорим и о том, что стало с модными век назад Императорским яхт-клубом на Стрелке «под Петром» и Кокоревским подворьем — провозвестником грандотелей.
По Берсеневке и Софийке — к Москворецкому мосту
Мы вернемся на Берсеневскую набережную ради лучшего из дошедших до нашего времени боярских дворов в Москве — палат думного дьяка Аверкия Кириллова, храма Святителя Николы, легендарного Дома на набережной. Кремль, резиденцию посла Королевства Великобритании, колоссальную шатровую колокольню с миниатюрным храмом Софии Премудрости Божией мы увидим на Софийской набережной.
А пересекая Москву-реку по Большому Москворецкому мосту, слева вдали, вы увидите небоскребы Москва-Сити, справа — высотку на Котельнической набережной, впереди — Зарядье с Парящим мостом, Храм Василия Блаженного и средневековую Варварку. Древний Кремль будет в центре этой запоминающейся панорамы. Другое место, производящее на душу столь сильное впечатление, ещё нужно поискать!
Организационные детали
Возьмите с собой фотоаппарат — у вас получатся отличные панорамные снимки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1355 туристов
Привет, я Галина!
По образованию — журналист и филолог, а теперь и аккредитованный экскурсовод. Прежде работала в газетах и компаниях, занимающихся политическим и информационным консалтингом. Как и сейчас, это была работа читать дальшеуменьшить
с информацией и с людьми. Работа гида добавила к этому и сделала более пристальным мой интерес к истории и архитектуре. Поэтому о жизни замечательных домов теперь я смогу рассказать вам не менее интересно, чем о жизни замечательных людей.
Приглашаю вас на свои пешие прогулки! Мне нравится быть для каждого личным гидом — так я смогу помочь вам раствориться в городской жизни, почувствовать, как менялись исторические границы Москвы, обнаружить архитектурные сокровища там, где и не ожидаешь.
На моих экскурсиях вы ощутите многослойность истории Москвы. Я с удовольствием погрузилась в эти знания, отобрала для вас главное, характерное, самобытное и превратила в новые для вас впечатления и эмоции. Постараюсь, чтобы в Москве стародавней вы полюбили то же, что люблю я.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Очень интересная и познавательная экскурсия, прошла в теплой, дружеской обстановке. Галина - компетентная, отзывчивая. Спасибо ей большое:)
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