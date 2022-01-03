Галина проводит ещё 1 экскурсию

Представьте, будто набережные и главные виды нашей прогулки — это большой зрительный зал фантастического театра.На сцене здесь — Храм Христа Спасителя и Кремль, а Берсеневская и Софийская набережные — тот

партер, откуда мы будем наблюдать грандиозное зрелище. Ныне старинный московский район известен не только достопримечательностями, ставшими старожилами древней столицы. Популярность его растет за счет модных локаций, которые относят к разряду must visit — обязательных к посещению.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

От пешеходного моста — к «Красному Октябрю»

С Патриаршего моста хорошо видны памятник Петру I и Стрелка. От неё начинается Остров. Ступив на него, мы увидим, что привлекает хипстеров и тусовщиков в сохранившихся корпусах краснокирпичной кондитерской фабрики товарищества «Эйнем» — «Красного Октября». И как потраченные миллионером Леонидом Михельсоном 470 миллионов долларов превратили бывшую электростанцию в культурный центр мирового уровня. Поговорим и о том, что стало с модными век назад Императорским яхт-клубом на Стрелке «под Петром» и Кокоревским подворьем — провозвестником грандотелей.

По Берсеневке и Софийке — к Москворецкому мосту

Мы вернемся на Берсеневскую набережную ради лучшего из дошедших до нашего времени боярских дворов в Москве — палат думного дьяка Аверкия Кириллова, храма Святителя Николы, легендарного Дома на набережной. Кремль, резиденцию посла Королевства Великобритании, колоссальную шатровую колокольню с миниатюрным храмом Софии Премудрости Божией мы увидим на Софийской набережной.

А пересекая Москву-реку по Большому Москворецкому мосту, слева вдали, вы увидите небоскребы Москва-Сити, справа — высотку на Котельнической набережной, впереди — Зарядье с Парящим мостом, Храм Василия Блаженного и средневековую Варварку. Древний Кремль будет в центре этой запоминающейся панорамы. Другое место, производящее на душу столь сильное впечатление, ещё нужно поискать!

Организационные детали

Возьмите с собой фотоаппарат — у вас получатся отличные панорамные снимки.