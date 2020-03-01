Галина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

От пешеходного моста — к «Красному Октябрю»

С Патриаршего моста у вас будет обзор на древний Крымский брод. Здесь вы узнаете, кто и как им пользовался в старые времена, а также увидите, что на его месте сейчас. Памятник Петру I и бывший Московский яхт-клуб обратят ваше внимание к Стрелке. От неё начинается Остров, я познакомлю вас с историей возникновения — его и замоскворецких исторических местностей: Берсеневки, Болота, Балчуга, Садовников. А прошлое «Красного Октября» прояснит вопрос — отчего был сладким воздух в Замоскворечье.

По Берсеневке и Софийке — к Васильевскому спуску

Покинем Патриарший мост ради известных с конца 15 века Верхних и Средних Садовников и завораживающей панорамы Кремля. Наш путь пройдет по Берсеневской и Софийской набережным — к лучшему из дошедших до нашего времени боярских дворов в Москве, палатам думного дьяка Аверкия Кириллова, храму Святителя Николы, Дому на набережной и резиденции посла Королевства Великобритании. У колоссальной шатровой колокольни с миниатюрным храмом Софии Премудрости Божией вы убедитесь, что напротив Кремля партер есть и в прямом смысле — недавно построили большой каменный амфитеатр, выходящий к воде.

А пересекая Москву-реку по Большому Москворецкому мосту, слева — вдали, вы увидите небоскребы Москва-Сити, справа — высотку на Котельнической набережной, впереди — Зарядье с Парящим мостом, Храм Василия Блаженного и средневековую Варварку. Древний Кремль будет в центре этой запоминающейся панорамы. Другое место, производящее на душу столь сильное впечатление, ещё нужно поискать!