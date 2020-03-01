Галина проводит ещё 1 экскурсию

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  4. Кремлёвские виды — с набережных и мостов

Собрать коллекцию лучших ракурсов столицы на прогулке по старинному московскому району

Галина
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Галина – ваш гид
Представьте, будто набережная и главные виды нашей прогулки – это большой зрительный зал фантастического театра.

На сцене здесь — Кремль, а Софийская набережная — тот партер, откуда мы будем наблюдать грандиозное зрелище.

Дорога к «театру» пройдёт по старинному московскому району — я расскажу, как вместе с эпохами менялись его окрестности и покажу достопримечательности, ставшие старожилами древней столицы.
3800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Кропоткинская
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Кремлёвские виды — с набережных и мостов
Кремлёвские виды — с набережных и мостов

Что вас ожидает

От пешеходного моста — к «Красному Октябрю»
С Патриаршего моста у вас будет обзор на древний Крымский брод. Здесь вы узнаете, кто и как им пользовался в старые времена, а также увидите, что на его месте сейчас. Памятник Петру I и бывший Московский яхт-клуб обратят ваше внимание к Стрелке. От неё начинается Остров, я познакомлю вас с историей возникновения — его и замоскворецких исторических местностей: Берсеневки, Болота, Балчуга, Садовников. А прошлое «Красного Октября» прояснит вопрос — отчего был сладким воздух в Замоскворечье.

По Берсеневке и Софийке — к Васильевскому спуску
Покинем Патриарший мост ради известных с конца 15 века Верхних и Средних Садовников и завораживающей панорамы Кремля. Наш путь пройдет по Берсеневской и Софийской набережным — к лучшему из дошедших до нашего времени боярских дворов в Москве, палатам думного дьяка Аверкия Кириллова, храму Святителя Николы, Дому на набережной и резиденции посла Королевства Великобритании. У колоссальной шатровой колокольни с миниатюрным храмом Софии Премудрости Божией вы убедитесь, что напротив Кремля партер есть и в прямом смысле — недавно построили большой каменный амфитеатр, выходящий к воде.

А пересекая Москву-реку по Большому Москворецкому мосту, слева — вдали, вы увидите небоскребы Москва-Сити, справа — высотку на Котельнической набережной, впереди — Зарядье с Парящим мостом, Храм Василия Блаженного и средневековую Варварку. Древний Кремль будет в центре этой запоминающейся панорамы. Другое место, производящее на душу столь сильное впечатление, ещё нужно поискать!

Организационные детали

  • Возьмите с собой фотоаппарат — у вас получатся отличные панорамные снимки
  • Оденьтесь потеплее — мосты и набережные хорошо продуваются ветрами и у реки всегда холоднее, чем среди домов
Кремлёвские виды — с набережных и мостов
Кремлёвские виды — с набережных и мостов
Кремлёвские виды — с набережных и мостов
Кремлёвские виды — с набережных и мостов
Кремлёвские виды — с набережных и мостов
Кремлёвские виды — с набережных и мостов
Кремлёвские виды — с набережных и мостов
Кремлёвские виды — с набережных и мостов
Кремлёвские виды — с набережных и мостов
Кремлёвские виды — с набережных и мостов
Кремлёвские виды — с набережных и мостов
Кремлёвские виды — с набережных и мостов
Кремлёвские виды — с набережных и мостов
Кремлёвские виды — с набережных и мостов
Кремлёвские виды — с набережных и мостов
Кремлёвские виды — с набережных и мостов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Кропоткинская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Привет, я Галина! По образованию — журналист и филолог, а теперь и аккредитованный экскурсовод. Прежде работала в газетах и компаниях, занимающихся политическим и информационным консалтингом. Как и сейчас, это была работа с информацией и с людьми. Работа гида добавила к этому и сделала более пристальным мой интерес к истории и архитектуре. Поэтому о жизни замечательных домов теперь я смогу рассказать вам не менее интересно, чем о жизни замечательных людей. Приглашаю вас на свои пешие прогулки! Мне нравится быть для каждого личным гидом — так я смогу помочь вам раствориться в городской жизни, почувствовать, как менялись исторические границы Москвы, обнаружить архитектурные сокровища там, где и не ожидаешь. На моих экскурсиях вы ощутите многослойность истории Москвы. Я с удовольствием погрузилась в эти знания, отобрала для вас главное, характерное, самобытное и превратила в новые для вас впечатления и эмоции. Постараюсь, чтобы в Москве стародавней вы полюбили то же, что люблю я.
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