В одном светофоре от Кремля находится удивительный остров.
Прогулка по нему познакомит с Москвой средневековой, купеческой, советской — одновременно пёстрой и уютной. Вы увидите богатые особняки и старинные церкви, здания в стилях модерн и конструктивизм. Проследите историю района и поймёте, как он менялся со временем.
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- восхититесь одной из архитектурных жемчужин Замоскворечья — особняком Лидии Гельтищевой.
- узнаете, благодаря кому в Москве появился остров напротив Кремля.
- разгадаете, где находится старейшая метеостанция города.
- поймёте, кого Герберт Уэллс называл чудаком и где был придуман план ГОЭЛРО.
- оцените, как всего один маркетинговый ход виноводочника Петра Смирнова позволил ему зарабатывать свои капиталы.
Вот список основных локаций по маршруту:
- Пятницкий переулок — с атмосферой старой Москвы.
- Средний Овчинниковский переулок — с палатами 17 века, церковью Архангела Михаила, особняками Лидии Гельтищевой и Зотовых-Емельяновых.
- Водоотводный канал и Садовнический мост.
- Остров Балчуг/Болотный/Садовнический/Кремлёвский — у него нет официального названия, но есть много неофициальных.
- Садовническая улица — с домом купца Варыханова и квартирой Глеба Кржижановского.
- 2-й Раушский переулок — с церковью Николы Чудотворца.
- Раушская набережная — со зданием института кожевенной промышленности в стиле конструктивизм.
- Большой Устьинский мост и панорама Москвы-реки.
- Космодамианская набережная — с домом электродного завода, который украшен башенкой-ротондой и отсылает к Москве 1950-х годов.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Новокузнецкая»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 145 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Ольга, я аккредитованный гид. Живу в Москве, очень люблю её, каждый день отмечаю для себя что-то новое о ней. И каждый раз с трепетом поражаюсь, как история
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Т
Татьяна
1 июн 2025
Ольга, благодарю за уделенное время! Очень ценно, что не отказались от экскурсии, хотя я была одна. Всем рекомендую!
A
Albina
25 мая 2025
Замечательная экскурсия по не банальному маршруту! Здесь вас погружают в историю не туристической Москвы! Это тот случай, когда экскурсовод вкладывает всю душу и знания!
Ольга
21 апр 2025
Я посетила уже вторую экскурсию, которую проводит Ольга. И уже второй раз была покорена ее профессионализмом, увлекательной подачей материала, блестящим владением темой, уникально выстроенным маршрутом! В рассказе чувствовалась огромная любовь
