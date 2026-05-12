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Круговая прогулка от Лужников на электросудне-ресторане «Стрельна»

Полюбоваться столичными видами и по желанию оценить блюда от шеф-повара
Эта прогулка — возможность увидеть Москву с эффектного ракурса, не пропустив главные достопримечательности.

Новый электроход «Стрельна» пройдёт мимо Храма Христа Спасителя, Кремля, Зарядья, высотки на Котельнической набережной.

На борту работает полноценный ресторан, основа меню — гастрономическая концепция национальной кухни «Родные берега».
Круговая прогулка от Лужников на электросудне-ресторане «Стрельна»
Круговая прогулка от Лужников на электросудне-ресторане «Стрельна»
Круговая прогулка от Лужников на электросудне-ресторане «Стрельна»

Описание экскурсии

Маршрут

Причал «Лужники Центральный» — Воробьёвы горы — Парк Горького — Музон и Новая Третьяковка — Памятник Петру I — Храм Христа Спасителя — Театр Эстрады — Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк «Зарядье» и Парящий мост (разворот) — Причал «Лужники Центральный»

Организационные детали

  • Прогулка проходит на комфортабельном двухпалубном электроходе «Стрельна». На борту кондиционер, отопление и туалет
  • Прогулка доступна для гостей с детскими колясками; нельзя с животными
  • Запрещено проносить на борт алкоголь и еду

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Салон "Стандарт" полный, 12+, ПН, ВТ, СР, ЧТ1800 ₽
Салон "Стандарт" льготный, Дети от 6 до 12 лет включительно, члены многодетных семей, пенсионеры, участники СВО, сопровождающих школьных групп 1 сопровождающий на 10 школьников • Только в ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПН, ВТ, СР, ЧТ1100 ₽
Салон "Комфорт" полный, 12+, ПН, ВТ, СР, ЧТ2200 ₽
Салон "Комфорт" льготный, Дети от 6 до 12 лет включительно, члены многодетных семей, пенсионеры, участники СВО, сопровождающих школьных групп 1 сопровождающий на 10 школьников, ПН, ВТ, СР, ЧТ1500 ₽
Салон "Стандарт" полный, 12+, ПТ, СБ—ВС2200 ₽
Салон "Стандарт" льготный, Дети от 6 до 12 лет включительно, члены многодетных семей, пенсионеры, участники СВО, сопровождающих школьных групп 1 сопровождающий на 10 школьников, ПТ, СБ—ВС1500 ₽
Салон "Комфорт" полный, 12+, ПТ, СБ—ВС2500 ₽
Салон "Комфорт" льготный, Дети от 6 до 12 лет включительно, члены многодетных семей, пенсионеры, участники СВО, сопровождающих школьных групп 1 сопровождающий на 10 школьников, ПТ, СБ—ВС1900 ₽
Детский (0-5 лет)Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала «Лужники Центральный»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
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5
4
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1
Игорь
1.5 часовая прогулка по реке на электронном судне с рестораном. вкусная кухня,красивые виды,чистый новый интерьер,вежливый персонал. рекомендую всем
1.5 часовая прогулка по реке на электронном судне с рестораном. вкусная кухня,красивые виды,чистый новый интерьер,вежливый персонал. рекомендую всем
1.5 часовая прогулка по реке на электронном судне с рестораном. вкусная кухня,красивые виды,чистый новый интерьер,вежливый персонал. рекомендую всем
1.5 часовая прогулка по реке на электронном судне с рестораном. вкусная кухня,красивые виды,чистый новый интерьер,вежливый персонал. рекомендую всем
1.5 часовая прогулка по реке на электронном судне с рестораном. вкусная кухня,красивые виды,чистый новый интерьер,вежливый персонал. рекомендую всем
1.5 часовая прогулка по реке на электронном судне с рестораном. вкусная кухня,красивые виды,чистый новый интерьер,вежливый персонал. рекомендую всем
1.5 часовая прогулка по реке на электронном судне с рестораном. вкусная кухня,красивые виды,чистый новый интерьер,вежливый персонал. рекомендую всем
1.5 часовая прогулка по реке на электронном судне с рестораном. вкусная кухня,красивые виды,чистый новый интерьер,вежливый персонал. рекомендую всем
1.5 часовая прогулка по реке на электронном судне с рестораном. вкусная кухня,красивые виды,чистый новый интерьер,вежливый персонал. рекомендую всем+6
1.5 часовая прогулка по реке на электронном судне с рестораном. вкусная кухня,красивые виды,чистый новый интерьер,вежливый персонал. рекомендую всем
1.5 часовая прогулка по реке на электронном судне с рестораном. вкусная кухня,красивые виды,чистый новый интерьер,вежливый персонал. рекомендую всем
1.5 часовая прогулка по реке на электронном судне с рестораном. вкусная кухня,красивые виды,чистый новый интерьер,вежливый персонал. рекомендую всем
1.5 часовая прогулка по реке на электронном судне с рестораном. вкусная кухня,красивые виды,чистый новый интерьер,вежливый персонал. рекомендую всем
1.5 часовая прогулка по реке на электронном судне с рестораном. вкусная кухня,красивые виды,чистый новый интерьер,вежливый персонал. рекомендую всем
1.5 часовая прогулка по реке на электронном судне с рестораном. вкусная кухня,красивые виды,чистый новый интерьер,вежливый персонал. рекомендую всем
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