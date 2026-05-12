Эта прогулка — возможность увидеть Москву с эффектного ракурса, не пропустив главные достопримечательности.
Новый электроход «Стрельна» пройдёт мимо Храма Христа Спасителя, Кремля, Зарядья, высотки на Котельнической набережной.
На борту работает полноценный ресторан, основа меню — гастрономическая концепция национальной кухни «Родные берега».
Новый электроход «Стрельна» пройдёт мимо Храма Христа Спасителя, Кремля, Зарядья, высотки на Котельнической набережной.
На борту работает полноценный ресторан, основа меню — гастрономическая концепция национальной кухни «Родные берега».
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Лужники Центральный» — Воробьёвы горы — Парк Горького — Музон и Новая Третьяковка — Памятник Петру I — Храм Христа Спасителя — Театр Эстрады — Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк «Зарядье» и Парящий мост (разворот) — Причал «Лужники Центральный»
Организационные детали
- Прогулка проходит на комфортабельном двухпалубном электроходе «Стрельна». На борту кондиционер, отопление и туалет
- Прогулка доступна для гостей с детскими колясками; нельзя с животными
- Запрещено проносить на борт алкоголь и еду
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Салон "Стандарт" полный, 12+, ПН, ВТ, СР, ЧТ
|1800 ₽
|Салон "Стандарт" льготный, Дети от 6 до 12 лет включительно, члены многодетных семей, пенсионеры, участники СВО, сопровождающих школьных групп 1 сопровождающий на 10 школьников • Только в ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПН, ВТ, СР, ЧТ
|1100 ₽
|Салон "Комфорт" полный, 12+, ПН, ВТ, СР, ЧТ
|2200 ₽
|Салон "Комфорт" льготный, Дети от 6 до 12 лет включительно, члены многодетных семей, пенсионеры, участники СВО, сопровождающих школьных групп 1 сопровождающий на 10 школьников, ПН, ВТ, СР, ЧТ
|1500 ₽
|Салон "Стандарт" полный, 12+, ПТ, СБ—ВС
|2200 ₽
|Салон "Стандарт" льготный, Дети от 6 до 12 лет включительно, члены многодетных семей, пенсионеры, участники СВО, сопровождающих школьных групп 1 сопровождающий на 10 школьников, ПТ, СБ—ВС
|1500 ₽
|Салон "Комфорт" полный, 12+, ПТ, СБ—ВС
|2500 ₽
|Салон "Комфорт" льготный, Дети от 6 до 12 лет включительно, члены многодетных семей, пенсионеры, участники СВО, сопровождающих школьных групп 1 сопровождающий на 10 школьников, ПТ, СБ—ВС
|1900 ₽
|Детский (0-5 лет)
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Лужники Центральный»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 17373 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
1.5 часовая прогулка по реке на электронном судне с рестораном. вкусная кухня,красивые виды,чистый новый интерьер,вежливый персонал. рекомендую всем
+6
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Круговая прогулка от Лужников на электросудне-ресторане «Стрельна»»
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастро-метро-прогулка «Русская и европейская кухни в Москве»
Продегустировать лучшие блюда русской кухни и побывать на самых красивых станциях столичной подземки
Начало: На станции метро «Китай-город»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
Кремль, Лужники, Храм Христа Спасителя и другие знаковые достопримечательности - с палубы теплохода
Начало: На причале «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 16:44
Завтра в 11:06
1290 ₽ за человека
Групповая
Круиз на теплоходе-ресторане «Эрвин» от Рэдиссон
Начало: Причал «Гостиница Украина»
Расписание: По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3000 ₽ за человека
Групповая
Ройал-круиз по Москве реке на теплоходе-ресторане
Начало: Причал «Гостиница Украина»
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
29 июн в 12:00
30 июн в 12:00
3000 ₽ за человека
1800 ₽ за человека