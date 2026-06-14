Г Галина

Не первый раз уже приобретаем билеты на теплоход с питанием. Нам очень нравится проводить время отдыха и вчера в мой день рождения мы тоже решили выбрать теплоход Легенда. Очень красиво все было и получили наслаждение и удовольствие от этой поездки на теплоходе. Спасибо и процветание вам!