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Бранч-круиз на панорамном теплоходе-ресторане от причала Крымский мост

Бранч-круиз по Москве-реке объединяет в себе гастрономическое удовольствие и неспешное путешествие по одному из самых живописных маршрутов столицы: от Крымского моста до небоскребов Москва-Сити.

С борта теплохода вы увидите парк Горького, Лужники, Воробьевы горы, гостиницу «Украина» и многое другое.

На борту вам будет предложен завтрак-сет на выбор — каждое блюдо подаётся с напитком и лёгким десертом.
5
3 отзыва
Бранч-круиз на панорамном теплоходе-ресторане от причала Крымский мост
Бранч-круиз на панорамном теплоходе-ресторане от причала Крымский мост
Бранч-круиз на панорамном теплоходе-ресторане от причала Крымский мост

Описание экскурсии

Позднее утро + обед (Сеты на выбор): Сет с курицей:

  • Салат овощной с киноа.
  • Филе куриной голени на гриле на подушке из черри картофеля и тимьяном.
  • Морс.

• Булочки пшеничные или ржаные. Сет со свининой:

  • Салат овощной с киноа.
  • Медальон из свиной вырезки с картофелем черри и розмарином.
  • Морс.

• Булочки пшеничные или ржаные. Детский сет:

• Овощные палочки с соусом тар-тар • Куриное филе на шпажке с картофелем фри • Морс Позднее утро + завтрак (Сеты на выбор) Сет с омлетом:

  • Омлет со шпинатом и беконом.
  • Капучино /Латте / Американо / Морс / Сок.

• Мини-десерт. Сет с яйцом бенедикт:

  • Яйцо бенедикт с шотландским соусом.
  • Капучино /Латте / Американо /Морс / Сок.

• Мини десерт. Сет с тостом авокадо:

  • Тост авокадо с яйцом пашот.
  • Капучино /Латте / Американо /Морс / Сок.

• Мини десерт. Сет с сырниками:

  • Сырники со сметаной и фруктами.
  • Капучино /Латте / Американо /Морс / Сок.

• Фруктовый бокал. Важная информация:

  • Проносить на борт собственные продукты питания и безалкогольные напитки запрещено.
  • Разрешается приносить свой алкоголь (кроме пива) — из расчёта 1 бутылка крепкого алкоголя на 2 персоны при наличии чека.
  • Рекомендуется взять с собой посуду — на борту она не предоставляется.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крымский Мост
  • Парк им. Горького
  • Стадион Лужники
  • Московская канатная дорога
  • Воробьевы горы
  • Новодевичий монастырь
  • Киевский вокзал
  • Гостиница «Украина»
  • Москва Сити
Что включено
  • Речная прогулка
  • Завтрак или обед (при выборе билета с питанием)
Что не входит в цену
  • Питание (при выборе билета без питания, блюда можно приобрести на борту по меню)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал Крымский мост
Завершение: Причал «Крымский мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
  • Проносить на борт собственные продукты питания и безалкогольные напитки запрещено
  • Разрешается приносить свой алкоголь (кроме пива) - из расчёта 1 бутылка крепкого алкоголя на 2 персоны при наличии чека
  • Рекомендуется взять с собой посуду - на борту она не предоставляется
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
Не первый раз уже приобретаем билеты на теплоход с питанием. Нам очень нравится проводить время отдыха и вчера в мой день рождения мы тоже решили выбрать теплоход Легенда. Очень красиво все было и получили наслаждение и удовольствие от этой поездки на теплоходе. Спасибо и процветание вам!
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Е
Прекрасный круиз, очень удобный и красивый корабль. Понравилось обслуживание на борту, неплохой выбор блюд, все свежее, вкусно.
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Д
Добрый день! Прогулка и обслуживание понравилось, меню тоже.
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