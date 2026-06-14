Бранч-круиз по Москве-реке объединяет в себе гастрономическое удовольствие и неспешное путешествие по одному из самых живописных маршрутов столицы: от Крымского моста до небоскребов Москва-Сити.
С борта теплохода вы увидите парк Горького, Лужники, Воробьевы горы, гостиницу «Украина» и многое другое.
На борту вам будет предложен завтрак-сет на выбор — каждое блюдо подаётся с напитком и лёгким десертом.
С борта теплохода вы увидите парк Горького, Лужники, Воробьевы горы, гостиницу «Украина» и многое другое.
На борту вам будет предложен завтрак-сет на выбор — каждое блюдо подаётся с напитком и лёгким десертом.
Описание экскурсии
Позднее утро + обед (Сеты на выбор): Сет с курицей:
- Салат овощной с киноа.
- Филе куриной голени на гриле на подушке из черри картофеля и тимьяном.
- Морс.
• Булочки пшеничные или ржаные. Сет со свининой:
- Салат овощной с киноа.
- Медальон из свиной вырезки с картофелем черри и розмарином.
- Морс.
• Булочки пшеничные или ржаные. Детский сет:
• Овощные палочки с соусом тар-тар • Куриное филе на шпажке с картофелем фри • Морс Позднее утро + завтрак (Сеты на выбор) Сет с омлетом:
- Омлет со шпинатом и беконом.
- Капучино /Латте / Американо / Морс / Сок.
• Мини-десерт. Сет с яйцом бенедикт:
- Яйцо бенедикт с шотландским соусом.
- Капучино /Латте / Американо /Морс / Сок.
• Мини десерт. Сет с тостом авокадо:
- Тост авокадо с яйцом пашот.
- Капучино /Латте / Американо /Морс / Сок.
• Мини десерт. Сет с сырниками:
- Сырники со сметаной и фруктами.
- Капучино /Латте / Американо /Морс / Сок.
• Фруктовый бокал. Важная информация:
- Проносить на борт собственные продукты питания и безалкогольные напитки запрещено.
- Разрешается приносить свой алкоголь (кроме пива) — из расчёта 1 бутылка крепкого алкоголя на 2 персоны при наличии чека.
- Рекомендуется взять с собой посуду — на борту она не предоставляется.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крымский Мост
- Парк им. Горького
- Стадион Лужники
- Московская канатная дорога
- Воробьевы горы
- Новодевичий монастырь
- Киевский вокзал
- Гостиница «Украина»
- Москва Сити
Что включено
- Речная прогулка
- Завтрак или обед (при выборе билета с питанием)
Что не входит в цену
- Питание (при выборе билета без питания, блюда можно приобрести на борту по меню)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал Крымский мост
Завершение: Причал «Крымский мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
- Проносить на борт собственные продукты питания и безалкогольные напитки запрещено
- Разрешается приносить свой алкоголь (кроме пива) - из расчёта 1 бутылка крепкого алкоголя на 2 персоны при наличии чека
- Рекомендуется взять с собой посуду - на борту она не предоставляется
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Не первый раз уже приобретаем билеты на теплоход с питанием. Нам очень нравится проводить время отдыха и вчера в мой день рождения мы тоже решили выбрать теплоход Легенда. Очень красиво все было и получили наслаждение и удовольствие от этой поездки на теплоходе. Спасибо и процветание вам!
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Е
Прекрасный круиз, очень удобный и красивый корабль. Понравилось обслуживание на борту, неплохой выбор блюд, все свежее, вкусно.
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Д
Добрый день! Прогулка и обслуживание понравилось, меню тоже.
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