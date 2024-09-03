Водная прогулка
Расписание: Ежедневно в 11:40, 14:45, 17:50, 20:55
Сегодня в 16:20
Завтра в 12:00
1990 ₽ за человека
Водная прогулка
Ужин, музыка и танцы на премиум-теплоходе в центре Москвы
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00, 19:00
Сегодня в 19:00
9 июл в 19:00
1805 ₽ за человека
Водная прогулка
От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе
Насладиться видами и изысканной кухней на борту теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: Возле Парка Горького
Сегодня в 18:00
Завтра в 12:00
1990 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег3 сентября 2024Немного непонятно то, почему до поездки мне сказали операторы, что место забронировать нельзя. Когда мы заходили, сказали, что места можно
- ЮЮлия1 июня 2024Прогулка очень понравилась. Красивый кораблик, уютно, удобно. Очень понравилось обслуживание, порадовала кухня. Обязательно повторим.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На теплоходе с обедом»
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Сейчас в Москве в категории "На теплоходе с обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 1805 до 1990. Туристы уже оставили гидам 627 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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