читать дальше было забронировать по телефону) А также сказали, что конец экскурсии на причале Сити Экспоцентр, по факту же окончание было там же, где и начинали

Немного непонятно то, почему до поездки мне сказали операторы, что место забронировать нельзя. Когда мы заходили, сказали, что места можно