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На теплоходе с обедом – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «На теплоходе с обедом» в Москве, цены от 1805 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» по центру Москвы
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
3 часа
205 отзывов
Водная прогулка
Прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» по центру Москвы
Расписание: Ежедневно в 11:40, 14:45, 17:50, 20:55
Сегодня в 16:20
Завтра в 12:00
1990 ₽ за человека
Ужин, музыка и танцы на премиум-теплоходе в центре Москвы
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
3.5 часа
419 отзывов
Водная прогулка
Ужин, музыка и танцы на премиум-теплоходе в центре Москвы
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00, 19:00
Сегодня в 19:00
9 июл в 19:00
1805 ₽ за человека
От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе
На теплоходе
3 часа
3 отзыва
Водная прогулка
От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе
Насладиться видами и изысканной кухней на борту теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: Возле Парка Горького
Сегодня в 18:00
Завтра в 12:00
1990 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    3 сентября 2024
    От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе
    Немного непонятно то, почему до поездки мне сказали операторы, что место забронировать нельзя. Когда мы заходили, сказали, что места можно
    читать дальше

    было забронировать по телефону) А также сказали, что конец экскурсии на причале Сити Экспоцентр, по факту же окончание было там же, где и начинали

  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе
    Прогулка очень понравилась. Красивый кораблик, уютно, удобно. Очень понравилось обслуживание, порадовала кухня. Обязательно повторим.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На теплоходе с обедом»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» по центру Москвы
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  3. От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе
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  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Зарядье
  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Александровский сад
  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2025
Сейчас в Москве в категории "На теплоходе с обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 1805 до 1990. Туристы уже оставили гидам 627 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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