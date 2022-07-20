Круговой теплоходный маршрут № 6 от причала «Зарядье»

За 1,5 часа проплыть по Москве-реке и Водоотводному каналу, любуясь достопримечательностями

Это увлекательная речная прогулка в сердце столицы.

На двухпалубном теплоходе, где с комфортом могут разместиться до 150 человек, вы проплывете от парка Зарядье до фонтанов у Болотной площади и обратно. Полюбуетесь Кремлем и Храмом Христа Спасителя, мостами и набережными. На борту работает аудиогид, звучат интересные факты о Москве.
Круговой теплоходный маршрут № 6 от причала «Зарядье»
Круговой теплоходный маршрут № 6 от причала «Зарядье»
Круговой теплоходный маршрут № 6 от причала «Зарядье»
Круговой теплоходный маршрут № 6 от причала «Зарядье»
Круговой теплоходный маршрут № 6 от причала «Зарядье»
Круговой теплоходный маршрут № 6 от причала «Зарядье»
Ближайшие даты:
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Теплоходная прогулка по двум водным артериям столицы

Вы разместитесь на нижней закрытой или верхней открытой палубе — и перед вами предстанут символы Москвы. Теплоход проплывет вдоль стен Кремля, мимо Храма Христа Спасителя и памятника Петру I, обогнет «Золотой остров» и пройдет по Водоотводному каналу. Особым впечатлением в середине пути станет каскад плавающих фонтанов у Болотной площади. Из аудиогида вы услышите основную информацию о старинных памятниках и современных сооружениях города.

Маршрут прогулки

Причал «Зарядье» (отправление) — Московский кремль — Театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру Первому — пространство «Красный октябрь» — ГЭС-2 — Болотная набережная — разворот — причал «Зарядье» (прибытие)

Организационные детали

  • Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе «Москва», «Ривер», «Идегей», «Венеция» или «Столица-1». На борту есть туалет.
  • На борту работает аудиогид. Сопровождение гида не предполагается.
  • Прогулка доступна для гостей с велосипедами, самокатами, детскими колясками, а также для маломобильных пассажиров

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Зарядье» (сектор B)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
А
20 июля 2022
Просто отвратительно, специально взяла билеты за 1 тыс руб, вроде как дороже чем большинство прогулок без еды (в среднем 700 руб.)
В итоге, приехал не теплоход, а странная красная лодка (столица -1) с мокрыми от дождя пластиковыми стульями, навеса наверху нет, очень тесно, просто до ужаса жаль денег потраченных.
Лодка маленькая и низкая, внутри толком сесть негде.
Какой смысл заранее покупать билет, можно было у причала выбрать любой теплоход и уехать.
Кафе тоже нет, туалет вообще молчу. Какой - то развод просто.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥ГрупповыеВодные развлечения🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников☀️ЛетниеРечные прогулкиНа теплоходе⚓️По рекам и каналамЗарядье🗽Популярные места

Похожие туры в Москве

Теплоходная прогулка по Москве-реке: центральные маршруты
2 часа
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
до 99 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
3
5 отзывов
Теплоходная прогулка по Москве-реке: центральные маршруты
Полюбоваться нарядной столицей с воды (1 или 2 часа)
на одном из причалов в зависимости от маршрута (в ...
Сегодня
Завтра
17 янв
18 янв
600 за 1 человека
Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
1.5 часа
🚤 На катере
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Центр
Центр
4.4
13 отзывов
Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
Водная прогулка на индивидуальном катере по Москва-реке. Права для управления не требуются
Коломенская ул. , 2
11 990 за всё до 3 чел.
«Большое путешествие»: прогулка на теплоходе по Москве-реке
2.5 часа
⛴ На теплоходе
Круиз
Организатор экскурсии Teplohod
Teplohod
4.3
9 отзывов
«Большое путешествие»: прогулка на теплоходе по Москве-реке
Давайте отправимся в мини-круиз по Москве-реке
Причал «Киевский вокзал»
1 390 за 1 человека
Теплоходная прогулка по Москве-реке с завтраком
2 часа
⛴ На теплоходе
Групповая
до 99 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
4.1
22 отзыва
Теплоходная прогулка по Москве-реке с завтраком
Увидеть символы города с воды и начать день с чашки кофе с профитролями
в районе метро Китай-город
700 за 1 человека
Теплоходная прогулка по Москве-реке с обедом или ужином от капитана
2 часа
⛴ На теплоходе
Групповая
до 99 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Теплоходная прогулка по Москве-реке с обедом или ужином от капитана
Проплыть от Москва-Сити до Парка Горького и насладиться панорамами столицы с воды
у метро Выставочная
1 500 за 1 человека
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
3 часа
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
Круиз
Организатор экскурсии Флотилия-Рэдиссон
Флотилия-Рэдиссон
4.4
141 отзыв
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
Представьте себе круиз на яхте по Москве-реке
Сегодня
Завтра
17 янв
18 янв
1 500 за 1 человека
Главные достопримечательности Москвы
5 дней
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Главные достопримечательности Москвы
Москва - самый богатый на достопримечательности и развлечения город нашей страны
Россия, Москва
Завтра
25 янв
4 фев
11 фев
от 14 650 за 1 человека
Аренда яхты Elegance-64 в Москве
1 час
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
до 60 чел.
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
Нет отзывов
Аренда яхты Elegance-64 в Москве
Эта экскурсия для тех, кто устал от огромных толп на теплоходных прогулках
28 500 за всё до 15 чел.
Гранд-экспресс по Москве-реке от Устьинского моста
1.5 часа
⛴ На теплоходе
Групповая
до 60 чел.
Организатор экскурсии Teplohod
Teplohod
4.2
32 отзыва
Гранд-экспресс по Москве-реке от Устьинского моста
Хотите увидеть Москву с необычного ракурса
Причал «Китай-город»
от 299 за 1 человека
Круиз по центру Москвы с ужином или обедом от парка «Зарядье»
3 часа
⛴ На теплоходе
Круиз
Организатор экскурсии Teplohod
Teplohod
3.7
30 отзывов
Круиз по центру Москвы с ужином или обедом от парка «Зарядье»
Какая она, Москва с борта теплохода
Причал «Китай-город / Устьинский»
от 1 590 за 1 человека
Теплоходная прогулка по Москве-реке с обедом или ужином от капитана
2 часа
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
до 99 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Теплоходная прогулка по Москве-реке с обедом или ужином от капитана
Проплыть от Дома музыки до Воробьевых гор и насладиться панорамами столицы с воды
в районе станции метро Пролетарская
1 990 за 1 человека
Новогодние встречи в Москве на 3 дня
3 дня
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Новогодние встречи в Москве на 3 дня
В данном туре мы сможем посетить Кремль и главные достопримечательности столицы
Россия, Москва
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
от 13 300 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ