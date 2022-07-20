Просто отвратительно, специально взяла билеты за 1 тыс руб, вроде как дороже чем большинство прогулок без еды (в среднем 700 руб.)

В итоге, приехал не теплоход, а странная красная лодка (столица -1) с мокрыми от дождя пластиковыми стульями, навеса наверху нет, очень тесно, просто до ужаса жаль денег потраченных.

Лодка маленькая и низкая, внутри толком сесть негде.

Какой смысл заранее покупать билет, можно было у причала выбрать любой теплоход и уехать.

Кафе тоже нет, туалет вообще молчу. Какой - то развод просто.