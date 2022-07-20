Вы разместитесь на нижней закрытой или верхней открытой палубе — и перед вами предстанут символы Москвы. Теплоход проплывет вдоль стен Кремля, мимо Храма Христа Спасителя и памятника Петру I, обогнет «Золотой остров» и пройдет по Водоотводному каналу. Особым впечатлением в середине пути станет каскад плавающих фонтанов у Болотной площади. Из аудиогида вы услышите основную информацию о старинных памятниках и современных сооружениях города.
Причал «Зарядье» (отправление) — Московский кремль — Театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру Первому — пространство «Красный октябрь» — ГЭС-2 — Болотная набережная — разворот — причал «Зарядье» (прибытие)