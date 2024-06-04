1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
1 час
На частном катере по Москве-реке
Прокатиться на скоростном катере с капитаном и полюбоваться столицей с воды
Начало: На причале Лужники Центральный
Сегодня в 23:30
9 июня в 17:30
1777716 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
1 час
Прогулка на электрическом мини-катере
Научиться управлять необычным водным транспортом и проплыть по Строгинскому затону
Начало: В Берёзы Парк, Строгино
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Научиться управлять парусной яхтой среди пейзажей Клязьминского водохранилища
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
Завтра в 19:00
9 июня в 12:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
9 июня в 20:38
14 июня в 21:08
1 890₽ за человека
Круиз
3 часа
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья
Начало: На причале «Сити-Экспоцентр»
9 июня в 20:15
14 июня в 20:15
2 890₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
Рассмотреть парадные достопримечательности с воды и представить, как с эпохами менялся облик города
Начало: у причала Гостиницы Украина
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля
Прокатиться по Водоотводному каналу и центральной акватории Москва-реки за рулём катера
Начало: на ул. Коломенская, 2
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
Научиться управлять яхтой, устроить пикник на борту и искупаться в Пестовском водохранилище
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
Проплыть по водохранилищам в окрестностях Москвы, насладиться видами и встать за штурвал
Начало: В яхт-клубе «Нептун» города Долгопрудный
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2.5 часа
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
Приятно провести время и насладиться панорамами столицы с воды
Начало: На причале Китай-город/Устьинский
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
Начало: на причале «Сити-Экспоцентр»
9 июня в 12:00
10 июня в 15:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Прогулка на частном катере в Подмосковье
Прокатиться по Пироговскому и Клязьминскому водохранилищам в компании опытного капитана
Начало: В яхт-клубе Ореховая бухта
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Поплавать с капитаном по Москве-реке и отдохнуть от городской суеты
Начало: в районе метро «Нагатинский Затон»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
24 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сам себе капитан: аренда катера для самостоятельной прогулки по Москве-реке
Вдоль основных достопримечательностей - на лёгком моторном судне
Начало: В районе Нагатинский затон
Завтра в 09:30
9 июня в 12:30
23 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Свидание на яхте на закате
Сделать потрясающий подарок себе и своей половинке
Начало: На набережной
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 2 чел.
Круиз
8 часов
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Посвятить день пляжному отдыху и насладиться речной прогулкой на теплоходе
Начало: От Северного речного вокзала (причалы № 7-11)
23 июня в 10:00
1 890₽ за человека
Групповая
3 часа
Прогулка по Москве-реке на теплоходе-ресторане
Попробовать блюда от шеф-повара и взглянуть на город с нового ракурса (в группе)
Начало: У причала «Сити-Экспоцентр»
Завтра в 12:55
9 июня в 12:55
1 790₽ за человека
Групповая
3 часа
По Москве-реке - на теплоходе-ресторане
Отправиться в 3-часовое гастрономическое путешествие по главной водной артерии города (в группе)
Начало: у причала «Крымский мост»
Завтра в 11:40
9 июня в 11:40
1 790₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
По Москве-реке на моторной лодке
Проплыть от Павшинской поймы до Архангельского и искупаться на необитаемом острове
Начало: В районе метро Мякинино
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 100₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББахеддин4 июня 2024Все отлично, рекомендую!
- ММила4 июня 2024все отлично прошло! эмоции замечательные! забронировала экстренно день в день, так как именинница очень захотела покататься на катере или яхте
- ММарина2 июня 2024Ну разве это катер? Это шикарная мини яхта!!!!! Внимательный и обаятельный капитан, великолепный маршрут, веселая музыка и чудесное настроение!!!!! Благодарю за самую лучшую прогулку по Москва реке!!!
- ДДавид2 июня 2024Все прошло прекрасно, всем рекомендую!
- ССветлана29 мая 2024Великолепная речная прогулка, очень красивые виды города!
- ККирилл25 мая 2024Гида не было, но это и не обязательно. Кухня - отлично. Приветливый персонал - отлично. Атмосфера - просто супер. Полное соотношение цены и качества.
- ООльга21 мая 2024Очень понравилась речная прогулка! Время пролетело незаметно! Ужин тоже вполне достойный.
- ГГалина19 мая 2024Отличное мероприятие - запоминающаяся прогулка на катере вдоль Кремля и других достопримечательностей Москвы! Брала, как подарок любимому мужчине на годовщину отношений)Очень понравилось! Море прекрасных эмоций! Спасибо!
- ИИнна12 мая 2024Мне очень понравилось
- ИИлья30 ноября 2023Было очень круто! Настоящая белая спортивная яхта. Приятный капитан и помощник (супруга), которым есть о чем поделиться/рассказать/потравить байки - и
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На теплоходе Ривьера»
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