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Прогулка на катере без капитана по Москва-реке

3.9
10 отзывов
Центр а.
Центр а. – Гид из Москвы
Водная прогулка 👣 на индивидуальном катере по Москва-реке.

Права для управления не требуются.

Вы сами сможете выбрать маршрут и увидеть главные достопримечательности 🏛️ города: Водоотводный канал, памятник Петру I, Храм Христа Спасителя, Кремль, Зарядье, Жилой дом на Котельнической набережной, Дом музыки.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🥰Романтическая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Прогулка на катере без капитана по Москва-реке
Прогулка на катере без капитана по Москва-реке

Что вы увидите

  • Водоотводный канал
  • Памятник Петру I
  • Храм Христа Спасителя
  • Кремль
  • Зарядье
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Дом музыки
  • Музей-дом на набережной
Встань за штурвал катера и почувствуй ветер свободы! Соверши незабываемую прогулку 👣 на индивидуальном катере по Москва-реке вдоль всех основных достопримечательностей 🏛️. Права для управления не требуются, все в рамках закона.

В процессе прогулки вы увидите:

  • Водоотводный канал, памятник Петру I, Храм Христа Спасителя, Кремль, Зарядье, одну из семи сталинских высоток — Высотка на Котельнической набережной, Дом музыки.
Вы можете по своему желанию выбрать маршрут и увидеть город 🏙️ с необычного, интересного и впечатляющего ракурса. Именно с воды открываются лучшие виды на город!

Водная прогулка проходит на индивидуальном катере «Толстый»:

  • Пассажировместимость до 4 человек, идеален для любой компании;
  • Максимальная скорость катера до 30 км/ч;
  • Данная модель обладает плавным и мягким ходом, устойчива на волне за счет своих больших габаритов;
  • Комфортабельный, для удобной посадки предусмотрены 2 мягких дивана;
  • На борту имеется аудиосистема с возможностью воспроизведения радио или подключения любого устройства через Bluetooth.

Программа тура:

  • Прибытие, 30 минутный инструктаж, выдача экипировки;
  • Катание на катере 90 минут.
  • Перед прогулкой проводится подробный инструктаж, обучение базовым навыкам управления катером, инструктор расскажет вам как теоретическую часть, так и проведёт практический урок. В целях техники безопасности, каждый катер оборудован GPS-маяком, чтобы вы могли быстро связаться с инструктором.

Организационные детали:

  • При себе на точке проката необходимо будет иметь паспорт для заключения договора аренды и залог 10000 рублей. Денежный залог — вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера. После проката мы вернём вам деньги, а вы нам технику.
  • К прогулке допускаются только трезвые граждане. Компания «На катере» рада всем желающим, но если вы немного расслабились и выпили, то приходите к нам в следующий раз. Брать с собой алкоголь на борт катера строго запрещено.
Что входит
  • Инструктаж 30 минут, не входит во время проката
  • Спасательные жилеты, рация, карта
  • Пледы на каждого пассажира
  • Служба спасения
  • Топливо
  • Пледы
Начало и место завершения
🚩 Коломенская ул., 2
Прогулка на катере без капитана по Москва-реке
Прогулка на катере без капитана по Москва-реке
Прогулка на катере без капитана по Москва-реке
Прогулка на катере без капитана по Москва-реке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Центр а.
Центр а.
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10 отзывов оставили туристы

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