Встань за штурвал катера и почувствуй ветер свободы! Соверши незабываемую прогулку 👣 на индивидуальном катере по Москва-реке вдоль всех основных достопримечательностей 🏛️. Права для управления не требуются, все в рамках закона.
В процессе прогулки вы увидите:
Водоотводный канал, памятник Петру I, Храм Христа Спасителя, Кремль, Зарядье, одну из семи сталинских высоток — Высотка на Котельнической набережной, Дом музыки.
Вы можете по своему желанию выбрать маршрут и увидеть город 🏙️ с необычного, интересного и впечатляющего ракурса. Именно с воды открываются лучшие виды на город!
Водная прогулка проходит на индивидуальном катере «Толстый»:
Пассажировместимость до 4 человек, идеален для любой компании;
Максимальная скорость катера до 30 км/ч;
Данная модель обладает плавным и мягким ходом, устойчива на волне за счет своих больших габаритов;
Комфортабельный, для удобной посадки предусмотрены 2 мягких дивана;
На борту имеется аудиосистема с возможностью воспроизведения радио или подключения любого устройства через Bluetooth.
Перед прогулкой проводится подробный инструктаж, обучение базовым навыкам управления катером, инструктор расскажет вам как теоретическую часть, так и проведёт практический урок. В целях техники безопасности, каждый катер оборудован GPS-маяком, чтобы вы могли быстро связаться с инструктором.
Организационные детали:
При себе на точке проката необходимо будет иметь паспорт для заключения договора аренды и залог 10000 рублей. Денежный залог — вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера. После проката мы вернём вам деньги, а вы нам технику.
К прогулке допускаются только трезвые граждане. Компания «На катере» рада всем желающим, но если вы немного расслабились и выпили, то приходите к нам в следующий раз. Брать с собой алкоголь на борт катера строго запрещено.
Что входит
Инструктаж 30 минут, не входит во время проката
Спасательные жилеты, рация, карта
Пледы на каждого пассажира
Служба спасения
Топливо
Пледы
Начало и место завершения
🚩 Коломенская ул., 2
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.