Встань за штурвал катера и почувствуй ветер свободы! Соверши незабываемую прогулку 👣 на индивидуальном катере по Москва-реке вдоль всех основных достопримечательностей 🏛️. Права для управления не требуются, все в рамках закона.

В процессе прогулки вы увидите:

Водоотводный канал, памятник Петру I, Храм Христа Спасителя, Кремль, Зарядье, одну из семи сталинских высоток — Высотка на Котельнической набережной, Дом музыки.

Вы можете по своему желанию выбрать маршрут и увидеть город 🏙️ с необычного, интересного и впечатляющего ракурса. Именно с воды открываются лучшие виды на город!

Водная прогулка проходит на индивидуальном катере «Толстый»:

Пассажировместимость до 4 человек, идеален для любой компании;

Максимальная скорость катера до 30 км/ч;

Данная модель обладает плавным и мягким ходом, устойчива на волне за счет своих больших габаритов;

Комфортабельный, для удобной посадки предусмотрены 2 мягких дивана;

На борту имеется аудиосистема с возможностью воспроизведения радио или подключения любого устройства через Bluetooth.

Программа тура:

Прибытие, 30 минутный инструктаж, выдача экипировки;

Катание на катере 90 минут.

Перед прогулкой проводится подробный инструктаж, обучение базовым навыкам управления катером, инструктор расскажет вам как теоретическую часть, так и проведёт практический урок. В целях техники безопасности, каждый катер оборудован GPS-маяком, чтобы вы могли быстро связаться с инструктором.

Организационные детали: