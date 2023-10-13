Сделать потрясающий подарок себе и своей половинке
Представьте: вы вдвоём на роскошной яхте плывёте по блестящей водной глади навстречу заходящему солнцу… Такие впечатления не забываются! Вы сможете отметить значимое событие, сделать предложение или просто романтический сюрприз — любой из этих вариантов вызовет у вашего любимого человека восторг!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
B любoй дeнь на закате солнца вы проплывёте по самой живописной и чистой акватории Москвы — Клязьменскому и Пироговскому водохранилищам. Профессиональные организаторы оформят яхту гелевыми сердцами и создадут на палубе романтическую обстановку.
Организационные детали
- Прогулка пройдёт на 9-метpовой моторной яxте Larson 274
- На борту есть спасательные круги и жилеты
В стоимость входит:
- 2 часа прогулки на яхте
- Оформление стола скатертью и красной дорожкой
- Бокалы
- Оформление яхты надписью Love
- Букет из шаров-сердец, наполненных гелием
За дополнительную плату (цены по запросу):
- Оформление шарами носовой части яхты
- Бутылка шампанского
- Фруктовая тарелка
- Музыка
- Свечи
- Лепестки роз
Также за дополнительную плату вы сможете продлить ваше время пребывания на воде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на набережной
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 24 туристов
Меня зовут Светлана, я капитан яхты «Красотка». Родилась на берегу Балтийского моря в Калининграде. Мои дедушка и отец были капитанами дальнего плавания и не раз обогнули земной шар на кораблях. Мой путь в дальнее плавание начался 6 лет назад в Московской акватории, а летом 2017 года я приобрела 9-тиметровую яхту «Ларсен 274», которая получила имя «Красотка». С тех пор я капитаню в своё удовольствие и даже хожу в дальние походы. Приглашаю вас вместе бороздить просторы Московского моря!
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