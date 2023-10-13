Свидание на яхте на закате

Сделать потрясающий подарок себе и своей половинке

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Представьте: вы вдвоём на роскошной яхте плывёте по блестящей водной глади навстречу заходящему солнцу… Такие впечатления не забываются! Вы сможете отметить значимое событие, сделать предложение или просто романтический сюрприз — любой из этих вариантов вызовет у вашего любимого человека восторг!
Свидание на яхте на закате
Свидание на яхте на закате
Свидание на яхте на закате
Свидание на яхте на закате
Свидание на яхте на закате
Свидание на яхте на закате
Свидание на яхте на закате
Свидание на яхте на закате
Ближайшие даты:
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

B любoй дeнь на закате солнца вы проплывёте по самой живописной и чистой акватории Москвы — Клязьменскому и Пироговскому водохранилищам. Профессиональные организаторы оформят яхту гелевыми сердцами и создадут на палубе романтическую обстановку.

Организационные детали

  • Прогулка пройдёт на 9-метpовой моторной яxте Larson 274
  • На борту есть спасательные круги и жилеты

В стоимость входит:

  • 2 часа прогулки на яхте
  • Оформление стола скатертью и красной дорожкой
  • Бокалы
  • Оформление яхты надписью Love
  • Букет из шаров-сердец, наполненных гелием

За дополнительную плату (цены по запросу):

  • Оформление шарами носовой части яхты
  • Бутылка шампанского
  • Фруктовая тарелка
  • Музыка
  • Свечи
  • Лепестки роз

Также за дополнительную плату вы сможете продлить ваше время пребывания на воде.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Летние
Романтические
На яхте
Уникальный опыт
Вечерние

Похожие туры из Москвы

Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
Проплыть по водохранилищам в окрестностях Москвы, насладиться видами и встать за штурвал
в яхт-клубе «Нептун» города Долгопрудный
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
15 000 за всё до 8 чел.
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
🛥 На яхте
Круиз
2.5 часа
1 отзыв
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
Рассмотреть парадные достопримечательности с воды и представить, как с эпохами менялся облик города
у причала Гостиницы Украина
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
3 090 за человека
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
Научиться управлять яхтой, устроить пикник на борту и искупаться в Пестовском водохранилище
в яхт-клубе «Березки» (Московская обл. , Поведники...
14 окт
15 окт
16 окт
17 окт
20 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ