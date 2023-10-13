Представьте: вы вдвоём на роскошной яхте плывёте по блестящей водной глади навстречу заходящему солнцу… Такие впечатления не забываются! Вы сможете отметить значимое событие, сделать предложение или просто романтический сюрприз — любой из этих вариантов вызовет у вашего любимого человека восторг!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

B любoй дeнь на закате солнца вы проплывёте по самой живописной и чистой акватории Москвы — Клязьменскому и Пироговскому водохранилищам. Профессиональные организаторы оформят яхту гелевыми сердцами и создадут на палубе романтическую обстановку.

Организационные детали

Прогулка пройдёт на 9-метpовой моторной яxте Larson 274

На борту есть спасательные круги и жилеты

В стоимость входит:

2 часа прогулки на яхте

Оформление стола скатертью и красной дорожкой

Бокалы

Оформление яхты надписью Love

Букет из шаров-сердец, наполненных гелием

За дополнительную плату (цены по запросу):

Оформление шарами носовой части яхты

Бутылка шампанского

Фруктовая тарелка

Музыка

Свечи

Лепестки роз

Также за дополнительную плату вы сможете продлить ваше время пребывания на воде.