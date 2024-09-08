Представьте: вы вдвоём на роскошной яхте плывёте по блестящей водной глади навстречу заходящему солнцу… Такие впечатления не забываются! Вы сможете отметить значимое событие, сделать предложение или просто романтический сюрприз — любой из этих вариантов вызовет у вашего любимого человека восторг!
Описание экскурсии
У вас будет возможность проплыть по Москве-реке в любoй дeнь на закате солнца. Отправление от яхт-клуба «Нептун», берег Клязьменского водохранилища (30 мин. езды от центра Москвы). Маршрут обсудим индивидуально. Можно выбрать романтическую прогулку в сторону речного вокзала или сходить в одну из живописных бухт водохранилища.
Организационные детали
- Прогулка пройдёт на 9-метpовой моторной яxте Larson 274
- На борту есть спасательные круги и жилеты
В стоимость входит:
- 1 час прогулки на яхте
- Оформление стола скатертью и красной дорожкой
- Бокалы и другая посуда
За дополнительную плату (цены по запросу):
- Оформление яхты надписью Love
- Букет из шаров-сердец, наполненных гелием
- Оформление шарами носовой части яхты
- Бутылка шампанского
- Фруктовая тарелка
- Музыка
- Свечи
- Лепестки роз
Также за дополнительную плату вы сможете продлить ваше время пребывания на воде.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В яхт-клубе «Нептун»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 130 туристов
Меня зовут Светлана, я капитан яхты «Красотка». Родилась на берегу Балтийского моря в Калининграде. Мои дедушка и отец были капитанами дальнего плавания и не раз обогнули земной шар на кораблях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вчера катались на Яхте Красотка,было романтическое свидание в честь годовщины свадьбы,прошло все очень классно!!!! Катались вечером,встретили закат и огни побережья,отметили свой праздник с шампанским(была скатерть бело-красная,бокалы и свечи),все остальное мы взяли с собой,можно включить музыку. Вообщем если вы хотите получить красивое впечатление,то вам сюда!!! 👍😉
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Спасибо большое за отличный вечер. Прогулка понравилась, так как были вечером и было ветрено, предоставили пледы.
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