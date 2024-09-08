Представьте: вы вдвоём на роскошной яхте плывёте по блестящей водной глади навстречу заходящему солнцу… Такие впечатления не забываются! Вы сможете отметить значимое событие, сделать предложение или просто романтический сюрприз — любой из этих вариантов вызовет у вашего любимого человека восторг!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

У вас будет возможность проплыть по Москве-реке в любoй дeнь на закате солнца. Отправление от яхт-клуба «Нептун», берег Клязьменского водохранилища (30 мин. езды от центра Москвы). Маршрут обсудим индивидуально. Можно выбрать романтическую прогулку в сторону речного вокзала или сходить в одну из живописных бухт водохранилища.

Организационные детали

Прогулка пройдёт на 9-метpовой моторной яxте Larson 274

На борту есть спасательные круги и жилеты

В стоимость входит:

1 час прогулки на яхте

Оформление стола скатертью и красной дорожкой

Бокалы и другая посуда

За дополнительную плату (цены по запросу):

Оформление яхты надписью Love

Букет из шаров-сердец, наполненных гелием

Оформление шарами носовой части яхты

Бутылка шампанского

Фруктовая тарелка

Музыка

Свечи

Лепестки роз

Также за дополнительную плату вы сможете продлить ваше время пребывания на воде.