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Свидание на яхте на закате по Москве

Сделать потрясающий подарок себе и своей половинке
Представьте: вы вдвоём на роскошной яхте плывёте по блестящей водной глади навстречу заходящему солнцу… Такие впечатления не забываются! Вы сможете отметить значимое событие, сделать предложение или просто романтический сюрприз — любой из этих вариантов вызовет у вашего любимого человека восторг!
5
2 отзыва
Свидание на яхте на закате по Москве
Свидание на яхте на закате по Москве
Свидание на яхте на закате по Москве

Описание экскурсии

У вас будет возможность проплыть по Москве-реке в любoй дeнь на закате солнца. Отправление от яхт-клуба «Нептун», берег Клязьменского водохранилища (30 мин. езды от центра Москвы). Маршрут обсудим индивидуально. Можно выбрать романтическую прогулку в сторону речного вокзала или сходить в одну из живописных бухт водохранилища.

Организационные детали

  • Прогулка пройдёт на 9-метpовой моторной яxте Larson 274
  • На борту есть спасательные круги и жилеты

В стоимость входит:

  • 1 час прогулки на яхте
  • Оформление стола скатертью и красной дорожкой
  • Бокалы и другая посуда

За дополнительную плату (цены по запросу):

  • Оформление яхты надписью Love
  • Букет из шаров-сердец, наполненных гелием
  • Оформление шарами носовой части яхты
  • Бутылка шампанского
  • Фруктовая тарелка
  • Музыка
  • Свечи
  • Лепестки роз

Также за дополнительную плату вы сможете продлить ваше время пребывания на воде.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В яхт-клубе «Нептун»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 130 туристов
Меня зовут Светлана, я капитан яхты «Красотка». Родилась на берегу Балтийского моря в Калининграде. Мои дедушка и отец были капитанами дальнего плавания и не раз обогнули земной шар на кораблях.
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Мой путь в дальнее плавание начался 6 лет назад в Московской акватории, а летом 2017 года я приобрела 9-тиметровую яхту «Ларсен 274», которая получила имя «Красотка». С тех пор я капитаню в своё удовольствие и даже хожу в дальние походы. Приглашаю вас вместе бороздить просторы Московского моря!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Владимир
Вчера катались на Яхте Красотка,было романтическое свидание в честь годовщины свадьбы,прошло все очень классно!!!! Катались вечером,встретили закат и огни побережья,отметили свой праздник с шампанским(была скатерть бело-красная,бокалы и свечи),все остальное мы взяли с собой,можно включить музыку. Вообщем если вы хотите получить красивое впечатление,то вам сюда!!! 👍😉
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Альяс
Спасибо большое за отличный вечер. Прогулка понравилась, так как были вечером и было ветрено, предоставили пледы.
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