Вас ждёт настоящий круиз выходного дня на 8,5 часов.
За это время вы проплывёте от Южного речного вокзала до живописной деревни Заозёрье, пройдёте через три шлюза, посмотрите на южные районы Москвы и сделаете отличные фото.
Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе, где могут с комфортом разместиться до 150 человек и есть все удобства.
За это время вы проплывёте от Южного речного вокзала до живописной деревни Заозёрье, пройдёте через три шлюза, посмотрите на южные районы Москвы и сделаете отличные фото.
Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе, где могут с комфортом разместиться до 150 человек и есть все удобства.
Описание экскурсии
Мини-круиз по югу столицы и Подмосковью
В первой части путешествия вы полюбуетесь парком Коломенское и увидите, как ваш двухпалубный теплоход проходит шлюзование в трёх шлюзах. Судно преодолеет многие повороты Москвы-реки, пройдёт вдоль района Марьино и нескольких поселков, а конечной целью станет уютная деревня Заозёрье. На обратном пути теплоход остановится у причала «Братеево» рядом со станцией метро Алма-Атинская.
Маршрут прогулки
Причал «Кленовый Бульвар» — Южный речной вокзал — Печатники — Шлюз № 10 Канала им. Москвы — Коломенское — Марьино — Шлюз «Трудкоммуна» — Лыткарино — пос. Тураево — Андреевский шлюз — пос. Мячково — Заозёрье (оборот) — Причал «Кленовый Бульвар»
Организационные детали
- Прогулка длится 8-10 ч и проходит на теплоходе «Виктор Потапов» или «Москва-46» вместимостью до 150 человек. На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар и ресторан. Рассадка свободная
- При бронировании вы можете выбрать билет с питанием или без. Меню: шашлык куриный (220 г), капуста с корейской морковью (100 г), лаваш (50 г), кетчуп (50 г), шоколад МЕРСИ (25 г), напиток на выбор, чёрный или зелёный чай на выбор (300 мл)
- Сопровождение гида не предполагается
- Возрастное ограничение 6+
- Можно приносить с собой еду и напитки, в том числе алкогольные с чеком из магазина (кроме пенных напитков)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый, Питание включено
|4290 ₽
|Детский, 6+, с 6 до 12 лет, Питание включено
|3290 ₽
|Взрослый, Без питания
|3390 ₽
|Детский, 6+, с 0 до 12 лет, без питания
|1990 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Кленовый Бульвар» (метро Коломенская или Технопарк)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 16087 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Круиз «Подмосковная сказка в Заозёрье»»
Групповая
Вечерний речной экспресс "Китай-город" - "Коломенская"
Начало: Причал Китай-город
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:40
Завтра в 21:40
199 ₽ за человека
-
5%
Квест
до 5 чел.
Квест «Загадочная история Северного речного вокзала»
Пройти по следам речных богов и архитектурных секретов
Начало: У входа в парк Северного речного вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5700 ₽
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Откройте для себя Северный речной вокзал: архитектура, история и музыка на фоне живописных парков Москвы
Начало: Около метро Речной вокзал
Расписание: в воскресенье в 12:30
31 мая в 12:30
7 июн в 12:30
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Речной код Нагатино: мифы и реальность города на воде (в мини-группе)
Пройти по Москве на электросудне и узнать, как развивалась речная система столицы
Начало: На причале Коломенской набережной
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
3000 ₽ за человека
4290 ₽ за человека