Измайловский кремль для детей – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Измайловский кремль для детей» в Москве, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Детская экскурсия по территории Кремля
Пешая
2 часа
94 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Детская экскурсия по территории Кремля в Москве
Уникальная экскурсия по Кремлю для всей семьи. Откройте тайны древних стен и узнайте истории о знаменитых артефактах
Начало: В Александровском саду
Завтра в 10:00
12 дек в 10:30
9350 ₽ за всё до 4 чел.
Сквозь века вокруг Кремля: экскурсия для детей и взрослых
Пешая
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сквозь века вокруг Кремля
Познакомьтесь с историей Кремля на экскурсии для детей и взрослых. Узнайте интересные факты и полюбуйтесь видами столицы на пешей прогулке
Начало: На Манежной Площади или у Спасской Башни
Сегодня в 20:00
11 дек в 20:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Измайловский кремль - сказка и быль
Пешая
2.5 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Измайловский кремль - сказка и быль
Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью
Начало: В районе метро Партизанская
Сегодня в 09:30
11 дек в 09:30
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Авторская экскурсия «Московский Кремль - алтарь России!»
Пешая
2 часа
23 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Авторская экскурсия «Московский Кремль - алтарь России!»
По самым важным объектам столичной крепости - с аттестованным гидом-историком
Начало: В Александровском саду
14 дек в 10:00
27 дек в 10:00
6700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    1 декабря 2025
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Были с детьми 8 и 14, экскурсия понравилась всем участникам. Татьяна отличный рассказчик! Рекомендую)
  • А
    Анна
    11 ноября 2025
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Очень понравилась прогулка по Измайловскому Кремлю и острову. Татьяна единственный экскурсовод,который предлагает совместить прогулку по Кремлю и острову!!!
    Встреча была вовремя,без опозданий,интересный рассказ,отдельная благодарность за то,что не смущалась нашей большой компании с детьми,которые постоянно отвлекались:))
    Очень понравилась прогулка по Измайловскому Кремлю и острову. Татьяна единственный экскурсовод,который предлагает совместить прогулку по Кремлю и острову!!!
  • Н
    Наталья
    6 ноября 2025
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Экскурсия очень понравилась! Узнали для себя много нового и интересного. Татьяна с удовольствием отвечала на все наши вопросы.
    Экскурсия очень понравилась! Узнали для себя много нового и интересного. Татьяна с удовольствием отвечала на все наши вопросы.
  • И
    Ирина
    4 ноября 2025
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Всё отлично
  • Н
    Наталья
    2 ноября 2025
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Спасибо Татьяне за очень интересную, познавательную экскурсию. . Узнали много интересного об Измайлово и династии Романовых, увидели много интересных мест. Экскурсия прошла на одном дыхании, рекомендуем посетить Измайлово с Татьяной.
    Спасибо Татьяне за очень интересную, познавательную экскурсию. . Узнали много интересного об Измайлово и династии Романовых
  • И
    Ирина
    31 октября 2025
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Понравилась экскурсия!
    Если у вас есть желание познакомиться с историей места, узнать немного подробнее о событиях, то, безусловно, советую данного экскурсовода.

    Татьяна очень интересно и доступно для понимания рассказывает.

    Все понравилось. 😻
  • Н
    Наталья
    31 августа 2025
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Татьяне 10 баллов!!!
    Все интересно и удивительно, переплетено с историей России! Экскурсия большая и познавательная!
  • Ю
    Юлия
    31 августа 2025
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Огромное спасибо Татьяне за интересную экскурсию! Было очень познавательно всем и взрослым и ребенку 9 лет. С удовольствием погуляли и узнали много полезной информации, спасибо!
  • В
    Вячеслав
    18 августа 2025
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Были семьёй на экскурсии "Измайловский Кремль - сказка и быль". Понравилось всем. Большое спасибо Татьяне за прекрасно организованную экскурсию. Хочется
    читать дальше

    отметить, что материал хорошо структурирован, понятен для всех возрастов. Татьяна знает тему глубоко и может заинтересовать свом рассказом. Маршрут составлен с учётом всех наших пожеланий. Конечно, я бы рекомендовала эту экскурсию!

  • Е
    Елена
    13 августа 2025
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Очень увлекательная экскурсия! Прошла просто на одном дыхании! Татьяна поделилась очень интересными фактами истории. Идите, не пожалеете!!
    Очень увлекательная экскурсия! Прошла просто на одном дыхании! Татьяна поделилась очень интересными фактами истории. Идите, не пожалеете!!
  • О
    Оксана
    8 августа 2025
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Очень благодарна нашему гиду Татьяне! Настолько интересна оказалась экскурсия, причем как для каждого возраста-ведь ходили мы всей семьей (дети от 8 до 18, взрослые)! Всегда подкупает, когда видишь, что человек "горит" своим делом! Спасибо, от экскурсии только позитивные эмоции!
    Очень благодарна нашему гиду Татьяне! Настолько интересна оказалась экскурсия, причем как для каждого возраста-ведь ходили мы
  • Е
    Елена
    31 июля 2025
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Начну с того что понравилось: Татьяна чудесный человек, гид, образованная, знающая, радеющая за Измайлово всей душой, любящая его, готовая передать
    читать дальше

    и поделится своими знаниями и любовью с нами, сам Кремль, яркий, нарядный, привлекающий своей непохожестью на другие объекты, Измайловский остров поражает воображение своей историей, значимостью, природой и раздольем. Что не понравилось: экскурсия у нас была поздней, в будний день, после работы, мы встретились с Татьяной и не успели посмотреть всю территорию Кремля, он закрывался и охранники громко крича попросили нас на выход, было не приятно. Тут либо надо было бы уложиться в то время что отведено на просмотр территории Кремля до закрытия, либо предупредить нас, что во столько вот закроется территория, что вам наиболее интересно, беглый осмотр всей территории, или посмотрим не все, но более тщательно. Второй момент, когда мы пришли на остров было уже достаточно темно, освещение на острове только в некоторых местах, точечно и до них мы добирались в темноте, было не очень приятно, тем более рассматривать карту острова в потемках, для человека с плохим зрением было испытанием. В тех местах где остров был освещен, было совсем другое впечатление от него. Итог: сама экскурсия понравилась, экскурсовод тоже, но надо бронировать в светлое время дня, но так как время на сайте предлагалось и позднее, тогда в описании предупредить, что освещения как такового нет, и какое то время маршрут будет проходить по тёмным аллеям, и мы уже были бы к этому готовы. В любом случае спасибо.

  • А
    Анастасия
    20 июня 2025
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Экскурсия была очень интересной, все понравилось
  • В
    Валерия
    18 мая 2025
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Измайловский Кремль с рассказом гида Татьяна просто ожил!!!! Нам удалось прочувствовать время и погрузиться в интересное путешествие. Рекомендую👍
  • А
    Анна
    2 мая 2025
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Прогулкой довольны, несмотря на погоду. Познавательно. Наша семья осталась довольна. Рекомендуем!
    Прогулкой довольны, несмотря на погоду. Познавательно. Наша семья осталась довольна. Рекомендуем!
  • М
    Маргарита
    15 апреля 2025
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Очень понравилось, слушать экскурсию от человека влюбленного в это место) однозначно рекомендую)
    Очень понравилось, слушать экскурсию от человека влюбленного в это место) однозначно рекомендую)
  • С
    Светлана
    7 апреля 2025
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Спасибо большое, Экскурсия СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Спасибо большое, Экскурсия СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • И
    Ирина
    7 марта 2025
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Татьяна, огромное спасибо за экскурсию!
    Забронировали её так как снимали гостиницу в Измайлово и решили прогуляться где-нибудь рядом с пользой) Погода
    читать дальше

    не способствовала, был дождь)
    Но уже через 10 минут погода была не важна😊 Татьяна отличный рассказчик и потрясающий знаток истории!!! Правильная и красивая речь, цельное повествование!!! Не ожидали, что так много увидим и узнаём об этом удивительном и красивом месте!!! Время пролетело незаметно и расставаться не хотелось! Обязательно вернёмся сюда ещё ❤️ Однозначно рекомендую!!!

    Татьяна, огромное спасибо за экскурсию!Татьяна, огромное спасибо за экскурсию!Татьяна, огромное спасибо за экскурсию!Татьяна, огромное спасибо за экскурсию!Татьяна, огромное спасибо за экскурсию!Татьяна, огромное спасибо за экскурсию!Татьяна, огромное спасибо за экскурсию!Татьяна, огромное спасибо за экскурсию!Татьяна, огромное спасибо за экскурсию!
  • К
    Ксения
    8 января 2025
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Спасибо
  • И
    Ирина
    24 сентября 2024
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Интересно, информативно, а главное - очень по-доброму, как будто встретились старые друзья. Планирую посетить и другие экскурсии Татьяны.

