Индивидуальная
до 4 чел.
Детская экскурсия по территории Кремля в Москве
Уникальная экскурсия по Кремлю для всей семьи. Откройте тайны древних стен и узнайте истории о знаменитых артефактах
Начало: В Александровском саду
Завтра в 10:00
12 дек в 10:30
9350 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сквозь века вокруг Кремля
Познакомьтесь с историей Кремля на экскурсии для детей и взрослых. Узнайте интересные факты и полюбуйтесь видами столицы на пешей прогулке
Начало: На Манежной Площади или у Спасской Башни
Сегодня в 20:00
11 дек в 20:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Измайловский кремль - сказка и быль
Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью
Начало: В районе метро Партизанская
Сегодня в 09:30
11 дек в 09:30
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Авторская экскурсия «Московский Кремль - алтарь России!»
По самым важным объектам столичной крепости - с аттестованным гидом-историком
Начало: В Александровском саду
14 дек в 10:00
27 дек в 10:00
6700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна1 декабря 2025Были с детьми 8 и 14, экскурсия понравилась всем участникам. Татьяна отличный рассказчик! Рекомендую)
- ААнна11 ноября 2025Очень понравилась прогулка по Измайловскому Кремлю и острову. Татьяна единственный экскурсовод,который предлагает совместить прогулку по Кремлю и острову!!!
Встреча была вовремя,без опозданий,интересный рассказ,отдельная благодарность за то,что не смущалась нашей большой компании с детьми,которые постоянно отвлекались:))
- ННаталья6 ноября 2025Экскурсия очень понравилась! Узнали для себя много нового и интересного. Татьяна с удовольствием отвечала на все наши вопросы.
- ИИрина4 ноября 2025Всё отлично
- ННаталья2 ноября 2025Спасибо Татьяне за очень интересную, познавательную экскурсию. . Узнали много интересного об Измайлово и династии Романовых, увидели много интересных мест. Экскурсия прошла на одном дыхании, рекомендуем посетить Измайлово с Татьяной.
- ИИрина31 октября 2025Понравилась экскурсия!
Если у вас есть желание познакомиться с историей места, узнать немного подробнее о событиях, то, безусловно, советую данного экскурсовода.
Татьяна очень интересно и доступно для понимания рассказывает.
Все понравилось. 😻
- ННаталья31 августа 2025Татьяне 10 баллов!!!
Все интересно и удивительно, переплетено с историей России! Экскурсия большая и познавательная!
- ЮЮлия31 августа 2025Огромное спасибо Татьяне за интересную экскурсию! Было очень познавательно всем и взрослым и ребенку 9 лет. С удовольствием погуляли и узнали много полезной информации, спасибо!
- ВВячеслав18 августа 2025Были семьёй на экскурсии "Измайловский Кремль - сказка и быль". Понравилось всем. Большое спасибо Татьяне за прекрасно организованную экскурсию. Хочется
- ЕЕлена13 августа 2025Очень увлекательная экскурсия! Прошла просто на одном дыхании! Татьяна поделилась очень интересными фактами истории. Идите, не пожалеете!!
- ООксана8 августа 2025Очень благодарна нашему гиду Татьяне! Настолько интересна оказалась экскурсия, причем как для каждого возраста-ведь ходили мы всей семьей (дети от 8 до 18, взрослые)! Всегда подкупает, когда видишь, что человек "горит" своим делом! Спасибо, от экскурсии только позитивные эмоции!
- ЕЕлена31 июля 2025Начну с того что понравилось: Татьяна чудесный человек, гид, образованная, знающая, радеющая за Измайлово всей душой, любящая его, готовая передать
- ААнастасия20 июня 2025Экскурсия была очень интересной, все понравилось
- ВВалерия18 мая 2025Измайловский Кремль с рассказом гида Татьяна просто ожил!!!! Нам удалось прочувствовать время и погрузиться в интересное путешествие. Рекомендую👍
- ААнна2 мая 2025Прогулкой довольны, несмотря на погоду. Познавательно. Наша семья осталась довольна. Рекомендуем!
- ММаргарита15 апреля 2025Очень понравилось, слушать экскурсию от человека влюбленного в это место) однозначно рекомендую)
- ССветлана7 апреля 2025Спасибо большое, Экскурсия СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- ИИрина7 марта 2025Татьяна, огромное спасибо за экскурсию!
Забронировали её так как снимали гостиницу в Измайлово и решили прогуляться где-нибудь рядом с пользой) Погода
- ККсения8 января 2025Спасибо
- ИИрина24 сентября 2024Экскурсия прошла на одном дыхании. Интересно, информативно, а главное - очень по-доброму, как будто встретились старые друзья. Планирую посетить и другие экскурсии Татьяны.
