и поделится своими знаниями и любовью с нами, сам Кремль, яркий, нарядный, привлекающий своей непохожестью на другие объекты, Измайловский остров поражает воображение своей историей, значимостью, природой и раздольем. Что не понравилось: экскурсия у нас была поздней, в будний день, после работы, мы встретились с Татьяной и не успели посмотреть всю территорию Кремля, он закрывался и охранники громко крича попросили нас на выход, было не приятно. Тут либо надо было бы уложиться в то время что отведено на просмотр территории Кремля до закрытия, либо предупредить нас, что во столько вот закроется территория, что вам наиболее интересно, беглый осмотр всей территории, или посмотрим не все, но более тщательно. Второй момент, когда мы пришли на остров было уже достаточно темно, освещение на острове только в некоторых местах, точечно и до них мы добирались в темноте, было не очень приятно, тем более рассматривать карту острова в потемках, для человека с плохим зрением было испытанием. В тех местах где остров был освещен, было совсем другое впечатление от него. Итог: сама экскурсия понравилась, экскурсовод тоже, но надо бронировать в светлое время дня, но так как время на сайте предлагалось и позднее, тогда в описании предупредить, что освещения как такового нет, и какое то время маршрут будет проходить по тёмным аллеям, и мы уже были бы к этому готовы. В любом случае спасибо.