Вы оцените Кусковский храм — один из редких памятников архитектуры аннинского барокко. Полюбуетесь огромным прудом, помнящим рыбачьи хижины, остров с руинами, матросов в шкиперских кафтанах, катание на лодках под пение хора и грандиозные фейерверки. А еще я покажу вам кухонный флигель — и тот настолько красив, что принимаешь его за павильон парадной усадьбы.
Дворец Шереметевых изнутри
Мы посетим дворец цвета утренней зари в стиле московского «деревянного классицизма». Пройдем анфиладой залов, видевших императоров, их свиту и цвет русского дворянства 18 века. Восхитимся украшающими высокие потолки плафонами, малиновой гостиной и белым бальным залом. Рассмотрим мебель, обладающую грацией, легкостью и комфортом. И наконец, запомним хозяев и важных гостей «большого дома», дошедших до нас в портретах и бюстах.
Французский парк, Грот и оранжереи
Не сохранился английский парк, в котором были театр, хозяйский «дом уединения» и «аттракционы» для гостей. Но французский, украшенный многочисленными скульптурами и диковинными буленгринами, предстанет перед вами в прежнем великолепии. Его окружают легендарные Голландский, Итальянский и Швейцарский домики, павильон Эрмитаж, оранжереи, менажереи и сказочная подводная пещера — Грот. О каждом из них будет отдельный рассказ.
История о том, как граф женился на крепостной
В Кускове, помимо постоянного театра, была еще и воздушная сцена с большим амфитеатром под открытым небом. Ее очертания сохранились и поныне, она узнаваема! Во время прогулки по этим местам я расскажу о трагичной, но счастливой любви Николая Шереметева и Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой — его лучшей крепостной актрисы и матери единственного сына.
Организационные детали
Экскурсию можно забронировать на 15:00 или 16:00
В программу входит посещение дворца, павильона Грот и прогулка по парку
Возрастное ограничение 14+
Деревянный дворец не отапливается и не имеет искусственного освещения
При бронировании укажите желаемое время начала экскурсии. Если выбранный слот будет свободен в расписании музея-усадьбы Кусково, гид подтвердит заказ, после чего вы сможете внести предоплату на сайте
понедельник и вторник — выходные дни музея. Последняя среда месяца — санитарный день
Дополнительные расходы:
экскурсионная путёвка — 2800 ₽ (с 1 июня 2026 года)
входной билет во дворец — 500 ₽ за чел., льготный — 250 ₽ за чел.
входной билет в павильон Грот — 300 ₽ за чел., льготный — 200 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей-заповедник
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1355 туристов
Привет, я Галина!
По образованию — журналист и филолог, а теперь и аккредитованный экскурсовод. Прежде работала в газетах и компаниях, занимающихся политическим и информационным консалтингом. Как и сейчас, это была работа читать дальшеуменьшить
с информацией и с людьми. Работа гида добавила к этому и сделала более пристальным мой интерес к истории и архитектуре. Поэтому о жизни замечательных домов теперь я смогу рассказать вам не менее интересно, чем о жизни замечательных людей.
Приглашаю вас на свои пешие прогулки! Мне нравится быть для каждого личным гидом — так я смогу помочь вам раствориться в городской жизни, почувствовать, как менялись исторические границы Москвы, обнаружить архитектурные сокровища там, где и не ожидаешь.
На моих экскурсиях вы ощутите многослойность истории Москвы. Я с удовольствием погрузилась в эти знания, отобрала для вас главное, характерное, самобытное и превратила в новые для вас впечатления и эмоции. Постараюсь, чтобы в Москве стародавней вы полюбили то же, что люблю я.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алина
Очень понравилась экскурсия, посетили историческое место, красивое и интересное. Экскурсовод Галина показала и рассказала все очень доступно и ответила на все возникшие вопросы. Рекомендую👌
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Ольга
Очень интересная и познавательная экскурсия с гидом Галиной. Прогулялись по чудесному парку и окунулись в волнительную историю рода Шереметевых. Спасибо, Галина! Время пролетело незаметно.
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Александра
Большое спасибо нашему гиду Галине за прекрасную экскурсию. Было интересно,познавательно. Общение с гидом оставило очень приятное впечатление. Усадьба великолепна. Территория благоустроена, можно прекрасно провести время. Тем кто планирует посетить Кусково, лучше времени на это выделить достаточно.
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D
Dobychina
Несмотря на погоду, экскурсия что называется удалась Очень хорошо продуман маршрут по самой усадьбе Мы узнали много нового о жизни дворян того времени Стиль подачи информации очень корректен Я обязательно порекомендую эту экскурсию с этим гидом своим друзьям
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Е
Елизавета
Экскурсия понравилась! Галина провела по всем архитектурным сооружениям, про все рассказала. Темп очень комфортный, сама усадьба тоже очень понравилась. Рекомендую!
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Н
Наталья
Галина, огромное Вам спасибо за увлекательное путешествие, связанное с историей и интересными фактами усадьбы, несмотря на дождь мы прекрасно провели время!
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