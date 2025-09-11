Приглашаю исследовать усадьбу одной из самых интересных русских аристократических семей — Шереметевых. Она помнит праздники, на которых собирались десятки тысяч гостей. Целью хозяев было не только развлекать их, но и просвещать, образовывать, знакомить с европейским бытом. Обо всём этом мы поговорим на экскурсии!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старинный храм и живописный пруд

Вы оцените Кусковский храм — один из редких памятников архитектуры аннинского барокко. Полюбуетесь огромным прудом, помнящим рыбачьи хижины, остров с руинами, матросов в шкиперских кафтанах, катание на лодках под пение хора и грандиозные фейерверки. А еще я покажу вам кухонный флигель — и тот настолько красив, что принимаешь его за павильон парадной усадьбы.

Дворец Шереметевых изнутри

Мы посетим дворец цвета утренней зари в стиле московского «деревянного классицизма». Пройдем анфиладой залов, видевших императоров, их свиту и цвет русского дворянства 18 века. Восхитимся украшающими высокие потолки плафонами, малиновой гостиной и белым бальным залом. Рассмотрим мебель, обладающую грацией, легкостью и комфортом. И наконец, запомним хозяев и важных гостей «большого дома», дошедших до нас в портретах и бюстах.

Французский парк, Грот и оранжереи

Не сохранился английский парк, в котором были театр, хозяйский «дом уединения» и «аттракционы» для гостей. Но французский, украшенный многочисленными скульптурами и диковинными буленгринами, предстанет перед вами в прежнем великолепии. Его окружают легендарные Голландский, Итальянский и Швейцарский домики, павильон Эрмитаж, оранжереи, менажереи и сказочная подводная пещера — Грот. О каждом из них будет отдельный рассказ.

История о том, как граф женился на крепостной

В Кускове, помимо постоянного театра, была еще и воздушная сцена с большим амфитеатром под открытым небом. Ее очертания сохранились и поныне, она узнаваема! Во время прогулки по этим местам я расскажу о трагичной, но счастливой любви Николая Шереметева и Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой — его лучшей крепостной актрисы и матери единственного сына.

Организационные детали

Экскурсию можно забронировать на 15:00 или 16:00

В программу входит посещение дворца, павильона Грот и прогулка по парку

Возрастное ограничение 14+

Деревянный дворец не отапливается и не имеет искусственного освещения

При бронировании укажите желаемое время начала экскурсии. Если выбранный слот будет свободен в расписании музея-усадьбы Кусково, гид подтвердит заказ, после чего вы сможете внести предоплату на сайте

понедельник и вторник — выходные дни музея. Последняя среда месяца — санитарный день