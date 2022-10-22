Кусково: очарование усадебной жизни

Погрузиться в галантную атмосферу летнего поместья графа Шереметева и посетить роскошный дворец

Приглашаю исследовать усадьбу одной из самых интересных русских аристократических семей — Шереметевых. Она помнит праздники, на которых собирались десятки тысяч гостей.

Целью хозяев было не только развлекать их, но и просвещать, образовывать, знакомить с европейским бытом. Обо всём этом мы поговорим на экскурсии!
Кусково: очарование усадебной жизни
Кусково: очарование усадебной жизни
Кусково: очарование усадебной жизни
Кусково: очарование усадебной жизни
Кусково: очарование усадебной жизни
Кусково: очарование усадебной жизни
Кусково: очарование усадебной жизни
Кусково: очарование усадебной жизни
Кусково: очарование усадебной жизни
Кусково: очарование усадебной жизни
Ближайшие даты:
29
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Описание

Что вас ожидает

Старинный храм и живописный пруд

Вы оцените Кусковский храм — один из редких памятников архитектуры аннинского барокко. Полюбуетесь огромным прудом, помнящим рыбачьи хижины, остров с руинами, матросов в шкиперских кафтанах, катание на лодках под пение хора и грандиозные фейерверки. А еще я покажу вам кухонный флигель — и тот настолько красив, что принимаешь его за павильон парадной усадьбы.

Дворец Шереметевых изнутри

Мы посетим дворец цвета утренней зари в стиле московского «деревянного классицизма». Пройдем анфиладой залов, видевших императоров, их свиту и цвет русского дворянства 18 века. Восхитимся украшающими высокие потолки плафонами, малиновой гостиной и белым бальным залом. Рассмотрим мебель, обладающую грацией, легкостью и комфортом. И, наконец, запомним хозяев и важных гостей «большого дома», дошедших до нас в портретах и бюстах.

Французский парк, Грот и оранжереи

Не сохранился английский парк, в котором были театр, хозяйский «дом уединения» и «аттракционы» для гостей. Но французский, украшенный многочисленными скульптурами и диковинными буленгринами, предстанет перед вами в прежнем великолепии. Его окружают легендарные Голландский, Итальянский и Швейцарский домики, павильон Эрмитаж, оранжереи, менажереи и сказочная подводная пещера — Грот. О каждом из них будет отдельный рассказ.

История о том, как граф женился на крепостной

В Кускове, помимо постоянного театра, была еще и воздушная сцена с большим амфитеатром под открытым небом. Ее очертания сохранились и поныне, она узнаваема! Во время прогулки по этим местам я расскажу о трагичной, но счастливой любви Николая Шереметева и Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой — его лучшей крепостной актрисы и матери единственного сына.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно: Дворец — 250 руб, Грот — 150 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в музей-заповедник
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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