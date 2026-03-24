Кусково поражало роскошью даже Екатерину II, и вы сами убедитесь в его великолепии.
Рассмотрите гостиные, спальни, столовую и кабинет графской резиденции, а также уникальный декор из морских и речных раковин. Выпьете чая со сладостями на свежем воздухе. Фотограф запечатлеет ваши эмоции от прогулки. А о паре сюрпризов вы даже не догадываетесь…
Описание фото-прогулки
Большой дворец. Полюбуемся лепниной, мрамором, резьбой на фасаде, а затем пройдём по залам с антиквариатом, шёлком, росписью в интерьерах.
Грот. Увидим фантазию о подводном царстве с отделкой из ракушек, кораллов, перламутра.
Французский парк. Погуляем по симметричным аллеям вдоль тенистых деревьев, скульптур, пруда и устроим здесь чаепитие.
Голландский и Итальянский домики, «Эрмитаж», менажереи и оранжереи. Их осмотрим снаружи, а зайти внутрь вы сможете самостоятельно после экскурсии.
Вы узнаете:
- как на подмосковных болотах появился великолепный архитектурно-парковый ансамбль
- как Шереметев развлекал тысячи гостей на праздниках
- какие славные, трагические и невероятные истории пережил графский род
- какие ещё здания современной Москвы связаны со знаменитой династией
Организационные детали
- В стоимость включены экскурсия, фотосессия и чаепитие
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: дворец — 250-500 ₽, грот — 200-300 ₽
- С вами буду я и профессиональный фотограф. Снимаем на камеру Nikon Zf или аналогичную. 80+ кадров в цветокоррекции вы получите через 2 дня в электронном виде
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кусково
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Москве
Друзья-путешественники! Я тот самый «коренной кусковец», который покажет вам не только дворец, грот, павильоны, но и проведёт такими маршрутами по лесопарку, что вы удивитесь его многогранности. Четыре поколения моей семьи
Похожие экскурсии на «Фотоэкскурсия и чаепитие в усадьбе Кусково»
Индивидуальная
до 10 чел.
Москва с французским акцентом
Почувствуйте дух Парижа в сердце Москвы: от французских бульваров до легендарных кафе. Эксклюзивное путешествие для истинных ценителей
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Парк Горького и Музеон: экскурсия с фотографом
Получите уникальный опыт от прогулки по историческим паркам Москвы и профессиональные фото в качестве бонуса
Начало: В районе метро Парк Культуры (кольцевая)
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кусково - милый уголок
Прогулка по усадьбе графов Шереметевых с аккредитованным экскурсоводом музея-заповедника
Начало: На территории Кусково
3 мая в 12:00
10 мая в 12:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Восхитительная усадьба Кусково
Посетить загородную резиденцию графов Шереметевых и раскрыть ее тайны с профессиональным гидом
Начало: У входа в усадьбу
26 мар в 10:00
27 мар в 10:00
6500 ₽ за всё до 8 чел.