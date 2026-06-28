Кусково — это усадьба графов Шереметевых. А где Шереметевы — там изысканная архитектура, роскошные интерьеры и живописные парки.
Вы увидите всё это на нашей экскурсии, а ещё узнаете историю комплекса, осмотрите снаружи и изнутри Большой усадебный дом и павильон «Грот», полюбуетесь скульптурами и фарфором на постоянной экспозиции в Каменной оранжерее.
Вы увидите всё это на нашей экскурсии, а ещё узнаете историю комплекса, осмотрите снаружи и изнутри Большой усадебный дом и павильон «Грот», полюбуетесь скульптурами и фарфором на постоянной экспозиции в Каменной оранжерее.
Описание экскурсии
🔹 На комфортабельном автобусе мы довезём вас от гостиницы «Лесная Сафмар» до усадьбы Кусково. Едем на восток Москвы — именно здесь сохранилась практически без изменений со второй половины 18 века усадьба графов Шереметевых. В пути гид начнёт знакомить вас с историей места.
🔹 У вас будет прекрасная возможность окунуться в убранства и роскошь конца 18 века, насладиться произведениями русского и западноевропейского искусства. Ведь в Кусково хранится одна из крупнейших мировых коллекций керамики и стекла различных стран от античности до современности.
Во время экскурсии вы:
- услышите историю главных объектов усадьбы;
- побываете в Большом усадебном доме и увидите прихожие сени, комнаты «для приятных занятий», парадную спальню, кабинет и комнату отдыха графа, картинную, танцевальный зал;
- прогуляетесь по французскому регулярному парку, рассмотрите парковую скульптуры и павильоны;
- окажетесь внутри павильона «Грот»;
- и при желании заглянете на выставку фарфора в Большой каменной оранжерее (самостоятельный осмотр).
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Отъезд от гостиницы «Лесная Сафмар» в 08:45, окончание программы там же не позднее 14:00 (можно выйти по маршруту автобуса, где вам удобнее)
- Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
- Входные билеты включены в стоимость
в воскресенье в 08:45
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2400 ₽
|Дети до 7 лет
|2000 ₽
|Пенсионеры
|2000 ₽
|Школьники
|2000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Лесная Сафмар»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:45
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 587 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо Нине Леонидовне за интересный рассказ, узнали много нового из жизни Шереметьевых. Нам повезло с погодой, также успели прокатиться на лошадке
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Н
Прекрасная поездка в усадьбу Кусково 7 июня 2026 г. Спасибо большое организаторам за четкую организацию, за отличную программу мероприятия. Интересный рассказ нашего сопровождающего гида Нины Леонидовны! Побывали в таком красивом месте, из окна автобуса увидели красивые новые здания Москвы!! Спасибо большое за прекрасный отдых!
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М
Экскурсовод Нина Алексеевна - крайне неприятная женщина, которая в первую же секунду знакомства прочла лекцию о том, что мы сдвинулись на радиус 2 метра от точки ожидания. И позволила себе
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Великолепная экскурсия, спасибо организаторам и экскурсоводам. Красивейшее место, очень познавательная экскурсия, знающие и любящие свою профессию экскурсоводы. Рекомендую.
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л
Спасибо большое, организация экскурсии отличная, очень радует. что отъезд группы проходил от гостиницы и не пришлось мёрзнуть и ждать транспорт. Экскурсовод украсила своим рассказом экскурсию. Спасибо большое.
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Живу в Санкт-Петербурге, среди шедевров западноевропейского зодчества. В Кусково мы поехали с целью посмотреть, а как жили наши русские дворяне. Жили не хуже наших царей надо сказать, а подчас имели
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