Кусково — это усадьба графов Шереметевых. А где Шереметевы — там изысканная архитектура, роскошные интерьеры и живописные парки. Вы увидите всё это на нашей экскурсии, а ещё узнаете историю комплекса, осмотрите снаружи и изнутри Большой усадебный дом и павильон «Грот», полюбуетесь скульптурами и фарфором на постоянной экспозиции в Каменной оранжерее.

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Описание экскурсии

🔹 На комфортабельном автобусе мы довезём вас от гостиницы «Лесная Сафмар» до усадьбы Кусково. Едем на восток Москвы — именно здесь сохранилась практически без изменений со второй половины 18 века усадьба графов Шереметевых. В пути гид начнёт знакомить вас с историей места.

🔹 У вас будет прекрасная возможность окунуться в убранства и роскошь конца 18 века, насладиться произведениями русского и западноевропейского искусства. Ведь в Кусково хранится одна из крупнейших мировых коллекций керамики и стекла различных стран от античности до современности.

Во время экскурсии вы:

услышите историю главных объектов усадьбы;

побываете в Большом усадебном доме и увидите прихожие сени, комнаты «для приятных занятий», парадную спальню, кабинет и комнату отдыха графа, картинную, танцевальный зал;

прогуляетесь по французскому регулярному парку, рассмотрите парковую скульптуры и павильоны;

окажетесь внутри павильона «Грот»;

и при желании заглянете на выставку фарфора в Большой каменной оранжерее (самостоятельный осмотр).

Организационные детали