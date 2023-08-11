Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)

Побывать в одном из красивейших дворцово-парковых комплексов на автобусной экскурсии

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Кусково — это усадьба графов Шереметевых. А где Шереметевы — там изысканная архитектура, роскошные интерьеры и живописные парки.

Вы увидите всё это на нашей экскурсии, а ещё узнаете историю комплекса, осмотрите снаружи и изнутри Большой усадебный дом и павильон «Грот», полюбуетесь скульптурами и фарфором на постоянной экспозиции в Каменной оранжерее.
Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)
Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)
Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)
Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)
Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)
Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)
Ближайшие даты:
27
авг
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сен
10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔹 На комфортабельном автобусе мы довезём вас от гостиницы «Космос» напротив ВДНХ до усадьбы Кусково. Едем на восток Москвы — именно здесь сохранилась практически без изменений со второй половины 18 века усадьба графов Шереметевых. В пути гид начнёт знакомить вас с историей места.

🔹 У вас будет прекрасная возможность окунуться в убранства и роскошь конца 18 века, насладиться произведениями русского и западноевропейского искусства. Ведь в Кусково хранится одна из крупнейших мировых коллекций керамики и стекла различных стран от античности до современности.

Во время экскурсии вы:

  • услышите историю главных объектов усадьбы;
  • побываете в Большом усадебном доме и увидите прихожие сени, комнаты «для приятных занятий», парадную спальню, кабинет и комнату отдыха графа, картинную, танцевальный зал;
  • прогуляетесь по французскому регулярному парку, рассмотрите парковую скульптуры и павильоны;
  • окажетесь внутри павильона «Грот»;
  • и при желании заглянете на выставку фарфора в Большой каменной оранжерее (самостоятельный осмотр).

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Отъезд от гостиницы «Космос» в 10:00, окончание программы там же не позднее 15:00 (можно выйти по маршруту автобуса, где вам удобнее)
  • Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
  • Входные билеты включены в стоимость

в воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы «Космос»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
11 авг 2023
Добрый день, замечательная экскурсия, все понравилось, гид очень интересно рассказывает и сведения действительно запоминаются! Очень рекомендую!
С
24 июля 2023
Все очень понравилось, Нина Леонидовна на высшем уровне, спасибо
П
17 июля 2023
Все отлично, спасибо!

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