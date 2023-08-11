Побывать в одном из красивейших дворцово-парковых комплексов на автобусной экскурсии
Кусково — это усадьба графов Шереметевых. А где Шереметевы — там изысканная архитектура, роскошные интерьеры и живописные парки.
Вы увидите всё это на нашей экскурсии, а ещё узнаете историю комплекса, осмотрите снаружи и изнутри Большой усадебный дом и павильон «Грот», полюбуетесь скульптурами и фарфором на постоянной экспозиции в Каменной оранжерее.
Вы увидите всё это на нашей экскурсии, а ещё узнаете историю комплекса, осмотрите снаружи и изнутри Большой усадебный дом и павильон «Грот», полюбуетесь скульптурами и фарфором на постоянной экспозиции в Каменной оранжерее.
Ближайшие даты:
27
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🔹 На комфортабельном автобусе мы довезём вас от гостиницы «Космос» напротив ВДНХ до усадьбы Кусково. Едем на восток Москвы — именно здесь сохранилась практически без изменений со второй половины 18 века усадьба графов Шереметевых. В пути гид начнёт знакомить вас с историей места.
🔹 У вас будет прекрасная возможность окунуться в убранства и роскошь конца 18 века, насладиться произведениями русского и западноевропейского искусства. Ведь в Кусково хранится одна из крупнейших мировых коллекций керамики и стекла различных стран от античности до современности.
Во время экскурсии вы:
- услышите историю главных объектов усадьбы;
- побываете в Большом усадебном доме и увидите прихожие сени, комнаты «для приятных занятий», парадную спальню, кабинет и комнату отдыха графа, картинную, танцевальный зал;
- прогуляетесь по французскому регулярному парку, рассмотрите парковую скульптуры и павильоны;
- окажетесь внутри павильона «Грот»;
- и при желании заглянете на выставку фарфора в Большой каменной оранжерее (самостоятельный осмотр).
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Отъезд от гостиницы «Космос» в 10:00, окончание программы там же не позднее 15:00 (можно выйти по маршруту автобуса, где вам удобнее)
- Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
- Входные билеты включены в стоимость
в воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у гостиницы «Космос»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 18 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вероника
11 авг 2023
Добрый день, замечательная экскурсия, все понравилось, гид очень интересно рассказывает и сведения действительно запоминаются! Очень рекомендую!
С
Седова
24 июля 2023
Все очень понравилось, Нина Леонидовна на высшем уровне, спасибо
П
Павел
17 июля 2023
Все отлично, спасибо!
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