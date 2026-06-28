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Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)

Побывать в одном из красивейших дворцово-парковых комплексов на автобусной экскурсии
Кусково — это усадьба графов Шереметевых. А где Шереметевы — там изысканная архитектура, роскошные интерьеры и живописные парки.

Вы увидите всё это на нашей экскурсии, а ещё узнаете историю комплекса, осмотрите снаружи и изнутри Большой усадебный дом и павильон «Грот», полюбуетесь скульптурами и фарфором на постоянной экспозиции в Каменной оранжерее.
4.6
16 отзывов
Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)
Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)
Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)

Описание экскурсии

🔹 На комфортабельном автобусе мы довезём вас от гостиницы «Лесная Сафмар» до усадьбы Кусково. Едем на восток Москвы — именно здесь сохранилась практически без изменений со второй половины 18 века усадьба графов Шереметевых. В пути гид начнёт знакомить вас с историей места.

🔹 У вас будет прекрасная возможность окунуться в убранства и роскошь конца 18 века, насладиться произведениями русского и западноевропейского искусства. Ведь в Кусково хранится одна из крупнейших мировых коллекций керамики и стекла различных стран от античности до современности.

Во время экскурсии вы:

  • услышите историю главных объектов усадьбы;
  • побываете в Большом усадебном доме и увидите прихожие сени, комнаты «для приятных занятий», парадную спальню, кабинет и комнату отдыха графа, картинную, танцевальный зал;
  • прогуляетесь по французскому регулярному парку, рассмотрите парковую скульптуры и павильоны;
  • окажетесь внутри павильона «Грот»;
  • и при желании заглянете на выставку фарфора в Большой каменной оранжерее (самостоятельный осмотр).

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Отъезд от гостиницы «Лесная Сафмар» в 08:45, окончание программы там же не позднее 14:00 (можно выйти по маршруту автобуса, где вам удобнее)
  • Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
  • Входные билеты включены в стоимость

в воскресенье в 08:45

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2400 ₽
Дети до 7 лет2000 ₽
Пенсионеры2000 ₽
Школьники2000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Лесная Сафмар»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:45
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 587 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Большое спасибо Нине Леонидовне за интересный рассказ, узнали много нового из жизни Шереметьевых. Нам повезло с погодой, также успели прокатиться на лошадке
Большое спасибо Нине Леонидовне за интересный рассказ, узнали много нового из жизни Шереметьевых. Нам повезло с
Большое спасибо Нине Леонидовне за интересный рассказ, узнали много нового из жизни Шереметьевых. Нам повезло с
Большое спасибо Нине Леонидовне за интересный рассказ, узнали много нового из жизни Шереметьевых. Нам повезло с
Большое спасибо Нине Леонидовне за интересный рассказ, узнали много нового из жизни Шереметьевых. Нам повезло с
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Н
Прекрасная поездка в усадьбу Кусково 7 июня 2026 г. Спасибо большое организаторам за четкую организацию, за отличную программу мероприятия. Интересный рассказ нашего сопровождающего гида Нины Леонидовны! Побывали в таком красивом месте, из окна автобуса увидели красивые новые здания Москвы!! Спасибо большое за прекрасный отдых!
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М
Экскурсовод Нина Алексеевна - крайне неприятная женщина, которая в первую же секунду знакомства прочла лекцию о том, что мы сдвинулись на радиус 2 метра от точки ожидания. И позволила себе
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повторить ее в автобусе уже при всей группе. Группа состояла из 40 человек, но с собой она не брала микрофон и экскурсия фактически проходила только для первых нескольких человек, шедших рядом с ней. Экскурсовод на территории Кусково (Евгения Геннадьевна) провела экскурсию просто прекрасно, но для этого нам не нужно было покупать экскурсию на Трипстере, мы могли на нее попасть, приехав в Кусково самостоятельно. Как объект Кусково однозначно стоит посещения.

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Елена
Великолепная экскурсия, спасибо организаторам и экскурсоводам. Красивейшее место, очень познавательная экскурсия, знающие и любящие свою профессию экскурсоводы. Рекомендую.
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л
Спасибо большое, организация экскурсии отличная, очень радует. что отъезд группы проходил от гостиницы и не пришлось мёрзнуть и ждать транспорт. Экскурсовод украсила своим рассказом экскурсию. Спасибо большое.
Спасибо большое, организация экскурсии отличная, очень радует. что отъезд группы проходил от гостиницы и не пришлось
Спасибо большое, организация экскурсии отличная, очень радует. что отъезд группы проходил от гостиницы и не пришлось
Спасибо большое, организация экскурсии отличная, очень радует. что отъезд группы проходил от гостиницы и не пришлось
Спасибо большое, организация экскурсии отличная, очень радует. что отъезд группы проходил от гостиницы и не пришлось
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людмила
Живу в Санкт-Петербурге, среди шедевров западноевропейского зодчества. В Кусково мы поехали с целью посмотреть, а как жили наши русские дворяне. Жили не хуже наших царей надо сказать, а подчас имели
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нечто, чему завидовали и цари. Имею в виду Грот. Этож надо было такое придумать и еще прекрасно исполнить. Что касается экскурсовода, то видно, что человек не просто любит свою работу, но просто живет ею. Информацию подает живо, остроумно и знает больше, чем может рассказать в отведенное время. Впечатление от поездки превосходное. Рекомендую всем посетить это замечательное место с какой бы оказией вы не оказались в Москве. Право же получите больше удовольствия нежели от дворцов Европы, хотя это просто летняя резиденция графа Шереметьева.

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