Мои заказы

«Земли лоскутик драгоценный» - Кусково

На групповой экскурсии погрузиться в историю усадьбы и жизнь аристократической семьи Шереметевых
Увеселительная резиденция графов Шереметевых притягивает к себе посетителей вот уже 4-ое столетие.

Ансамбль 18 века стал неожиданным сочетанием самых смелых для того времени форм и классических традиций.

Я провожу экскурсии в усадьбе Кусково больше 18 лет, и каждый раз это удивительное место дарит мне и моим гостям много эмоций и заряжает неповторимой атмосферой.
5
18 отзывов
«Земли лоскутик драгоценный» - Кусково
«Земли лоскутик драгоценный» - Кусково
«Земли лоскутик драгоценный» - Кусково

Описание экскурсии

В единственном в Москве французском регулярном парке вы увидите:

  • Дворец и парадный двор с церковью и колокольней
  • Кухонный флигель
  • Итальянский, Голландский и Швейцарский домики
  • павильон «Эрмитаж»
  • Большую каменную и Американскую оранжереи
  • вольер для птиц и менажереи
  • Воздушный (Зелёный) театр
  • Большой пруд и прудики малых архитектурных ансамблей Кусково

В короткие световые дни подсвеченные фонарями парковые павильоны выглядят особенно необычно и таинственно.

Я расскажу:

  • какие праздники отмечали в резиденции
  • почему «дорога Кусковская представляла улицу многолюдного города»
  • какова история сооружения Дворца и всех увеселительных парковых павильонов
  • почему они посвящались разным странам и как они продолжают и раскрывают тему парка
  • что происходило на Большом пруду — главной сцене Кусково
  • в чём заключаются шесть признаков регулярного парка
  • почему французский парк, который разбивался в 1730–1740 годы, сохранился до настоящего времени
  • где находился английский пейзажный парк, который создавали в 1770 годы
  • как был устроен Воздушный театр, какие спектакли там показывали и для кого

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк — 100 ₽/чел. — полный, 50 ₽/чел. — льготный. Их можно купить онлайн или в кассе.
  • Экскурсия проходит на улице и не предполагает посещения Дворца и павильонов. В холодное время года одевайтесь, пожалуйста, тепло.

в воскресенье в 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Пенсионеры800 ₽
Дети до 13 летБесплатно
Стандартный билет1200 ₽
Школьники800 ₽
Студенты800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Перед дворцом усадьбы
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 760 туристов
Я работаю в сфере культуры (библиотека, музей, театр) более 45 лет. По профессии театровед. С 1991 г. музейный работник (Бахрушинский театральный музей, с 2011 г. Музейно-информационный центр Малого театра). Я
читать дальшеуменьшить

аккредитованный экскурсовод в ГМЗ «Останкино и Кусково». С декабря 2005 года провожу обзорные и тематические экскурсии в красивейшей русской усадьбе 18 века. Стараюсь проводить экскурсии в научно-популярном стиле, но при этом люблю полноту и глубину информации, подробности и даты. Основные темы экскурсий: архитектурно-декоративные элементы украшения фасадов и интерьеров зданий, дворцово-парковые ансамбли, история театра и театрального быта. Могу проводить экскурсии в любую погоду. Приветствую, когда по ходу экскурсии мне задают много вопросов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1
Ю
выражаю огромную благодарность Надежде, за познавательную экскурсию, 3,5 часа пролетели незаметно, очень много нового для себя узнала, действительно-это место силы!
выражаю огромную благодарность Надежде, за познавательную экскурсию, 3,5 часа пролетели незаметно, очень много нового для себя
выражаю огромную благодарность Надежде, за познавательную экскурсию, 3,5 часа пролетели незаметно, очень много нового для себя
выражаю огромную благодарность Надежде, за познавательную экскурсию, 3,5 часа пролетели незаметно, очень много нового для себя
выражаю огромную благодарность Надежде, за познавательную экскурсию, 3,5 часа пролетели незаметно, очень много нового для себя
выражаю огромную благодарность Надежде, за познавательную экскурсию, 3,5 часа пролетели незаметно, очень много нового для себя
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Посетила прекрасную усадьбу Кусково с гидом Надеждой Васильевной 26.10.2025 г.
Впечатления самые положительные!
Знания и профессионализм Надежды восхитили, столько мельчайших интересных подробностей об усадьбе, ее истории, жизни хозяев усадьбы, архитектуре, ландшафтном дизайне
читать дальшеуменьшить

- можно было слушать бесконечно!
Осмотрели все основные здания архитектурного ансамбля усадьбы и закончили экскурсию уже под окончание рабочего дня усадьбы.
Все очень душевно, с тонким юмором и доброжелательностью!
Рекомендую от души гида Надежду Васильевну. А сама еще раз вернусь в это чудесные место, например, в летнее время, хочется полюбоваться на цветы, аллеи и клумбы в зелени.

Посетила прекрасную усадьбу Кусково с гидом Надеждой Васильевной 26.10.2025 г.
Посетила прекрасную усадьбу Кусково с гидом Надеждой Васильевной 26.10.2025 г.
Посетила прекрасную усадьбу Кусково с гидом Надеждой Васильевной 26.10.2025 г.
Посетила прекрасную усадьбу Кусково с гидом Надеждой Васильевной 26.10.2025 г.
Посетила прекрасную усадьбу Кусково с гидом Надеждой Васильевной 26.10.2025 г.
Посетила прекрасную усадьбу Кусково с гидом Надеждой Васильевной 26.10.2025 г.
Посетила прекрасную усадьбу Кусково с гидом Надеждой Васильевной 26.10.2025 г.
Посетила прекрасную усадьбу Кусково с гидом Надеждой Васильевной 26.10.2025 г.+2
Посетила прекрасную усадьбу Кусково с гидом Надеждой Васильевной 26.10.2025 г.
Посетила прекрасную усадьбу Кусково с гидом Надеждой Васильевной 26.10.2025 г.
Вам был полезен этот отзыв?
Алла
Надежда Васильевна - настоящий знаток истории усадьбы и вообще истории! Столько мельчайших и детальных фактов! Просто услада нашим ушам! Было очень интересно! Тонкий юмор Надежды Васильевны - отдельная приятность! Места красивые! Спасибо большое, за чудесную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Альбина
Надежда очень интересно и содержательно рассказала об истории усадьбы Кусково! Мы были с двумя детьми, они нисколько не устали, всё запомнили, так как информация была донесена доступно, с показом иллюстраций, с глубоким погружением в материал. Хочется сюда вернуться вновь! Очень приятно видеть таких профессионалов своего дела! Спасибо огромное Надежде! Желаем успехов в Вашей интересной деятельности!
Надежда очень интересно и содержательно рассказала об истории усадьбы Кусково! Мы были с двумя детьми, они
Надежда очень интересно и содержательно рассказала об истории усадьбы Кусково! Мы были с двумя детьми, они
Надежда очень интересно и содержательно рассказала об истории усадьбы Кусково! Мы были с двумя детьми, они
Надежда очень интересно и содержательно рассказала об истории усадьбы Кусково! Мы были с двумя детьми, они
Надежда очень интересно и содержательно рассказала об истории усадьбы Кусково! Мы были с двумя детьми, они
Надежда очень интересно и содержательно рассказала об истории усадьбы Кусково! Мы были с двумя детьми, они
Надежда очень интересно и содержательно рассказала об истории усадьбы Кусково! Мы были с двумя детьми, они
Надежда очень интересно и содержательно рассказала об истории усадьбы Кусково! Мы были с двумя детьми, они+2
Надежда очень интересно и содержательно рассказала об истории усадьбы Кусково! Мы были с двумя детьми, они
Надежда очень интересно и содержательно рассказала об истории усадьбы Кусково! Мы были с двумя детьми, они
Вам был полезен этот отзыв?
А
Давно мечтала посетить Кусково. И наконец, случилось… очень рада, что знакомство с усадьбой состоялось вместе с Надеждой. Экскурсия содержательная, но не утомительная. Информации было много, однако, она вся хорошенечко устаканилась и осталась в памяти. Спасибо Надежде за прекрасную экскурсию, будто побывали в прошлом. Фантазия прекрасно проигрывала как могли происходить гуляния и увеселения во дворце во времена Шереметьевых.
Давно мечтала посетить Кусково. И наконец, случилось… очень рада, что знакомство с усадьбой состоялось вместе с
Давно мечтала посетить Кусково. И наконец, случилось… очень рада, что знакомство с усадьбой состоялось вместе с
Давно мечтала посетить Кусково. И наконец, случилось… очень рада, что знакомство с усадьбой состоялось вместе с
Давно мечтала посетить Кусково. И наконец, случилось… очень рада, что знакомство с усадьбой состоялось вместе с
Давно мечтала посетить Кусково. И наконец, случилось… очень рада, что знакомство с усадьбой состоялось вместе с
Давно мечтала посетить Кусково. И наконец, случилось… очень рада, что знакомство с усадьбой состоялось вместе с
Давно мечтала посетить Кусково. И наконец, случилось… очень рада, что знакомство с усадьбой состоялось вместе с
Давно мечтала посетить Кусково. И наконец, случилось… очень рада, что знакомство с усадьбой состоялось вместе с
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Отличный формат отдыха: спокойствие и гармония природы поюс архитектурные памятники и полученные знания об истории родного края) Время пролетело незаметно. Спасибо экскурсоводу Надежде!
Отличный формат отдыха: спокойствие и гармония природы поюс архитектурные памятники и полученные знания об истории родного
Отличный формат отдыха: спокойствие и гармония природы поюс архитектурные памятники и полученные знания об истории родного
Отличный формат отдыха: спокойствие и гармония природы поюс архитектурные памятники и полученные знания об истории родного
Отличный формат отдыха: спокойствие и гармония природы поюс архитектурные памятники и полученные знания об истории родного
Отличный формат отдыха: спокойствие и гармония природы поюс архитектурные памятники и полученные знания об истории родного
Отличный формат отдыха: спокойствие и гармония природы поюс архитектурные памятники и полученные знания об истории родного
Отличный формат отдыха: спокойствие и гармония природы поюс архитектурные памятники и полученные знания об истории родного
Отличный формат отдыха: спокойствие и гармония природы поюс архитектурные памятники и полученные знания об истории родного+2
Отличный формат отдыха: спокойствие и гармония природы поюс архитектурные памятники и полученные знания об истории родного
Отличный формат отдыха: спокойствие и гармония природы поюс архитектурные памятники и полученные знания об истории родного
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на ««Земли лоскутик драгоценный» - Кусково»

Фотоэкскурсия и чаепитие в усадьбе Кусково
Пешая
3 часа
12 отзывов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Фотоэкскурсия и чаепитие в усадьбе Кусково
Посетить дворец, грот, французский парк и получить на память кадры из имения Шереметевых в Москве
Начало: В Кусково
16 авг в 14:00
1900 ₽ за человека
Кусково: очарование усадебной жизни
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кусково: очарование усадебной жизни
Погрузиться в галантную атмосферу летнего поместья графа Шереметева и посетить роскошный дворец
Начало: У входа в музей-заповедник
12 авг в 15:00
14 авг в 15:00
от 6670 ₽ за всё до 5 чел.
Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)
На автобусе
На микроавтобусе
5 часов
16 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)
Побывать в одном из красивейших дворцово-парковых комплексов на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Лесная Сафмар»
Расписание: в воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
16 авг в 08:45
2400 ₽ за человека
Кусково - милый уголок
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кусково - милый уголок
Прогулка по усадьбе графов Шереметевых с аккредитованным экскурсоводом музея-заповедника
Начало: На территории Кусково
4 сен в 13:00
11 сен в 13:00
от 7000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
1200 ₽ за человека