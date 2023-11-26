Увеселительная резиденция графов Шереметевых притягивает к себе посетителей вот уже 4 столетие.



Ансамбль 18 века стал неожиданным сочетанием самых смелых для того времени форм и классических традиций.



Я провожу экскурсии в усадьбе Кусково больше 18 лет, и каждый раз это удивительное место дарит мне и моим гостям много эмоций и заряжает неповторимой атмосферой.