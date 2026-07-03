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Ю Юлия выражаю огромную благодарность Надежде, за познавательную экскурсию, 3,5 часа пролетели незаметно, очень много нового для себя узнала, действительно-это место силы! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Елена

Впечатления самые положительные!

Знания и профессионализм Надежды восхитили, столько мельчайших интересных подробностей об усадьбе, ее истории, жизни хозяев усадьбы, архитектуре, ландшафтном дизайне читать дальше уменьшить - можно было слушать бесконечно!

Осмотрели все основные здания архитектурного ансамбля усадьбы и закончили экскурсию уже под окончание рабочего дня усадьбы.

Все очень душевно, с тонким юмором и доброжелательностью!

Рекомендую от души гида Надежду Васильевну. А сама еще раз вернусь в это чудесные место, например, в летнее время, хочется полюбоваться на цветы, аллеи и клумбы в зелени. Посетила прекрасную усадьбу Кусково с гидом Надеждой Васильевной 26.10.2025 г.Впечатления самые положительные!Знания и профессионализм Надежды восхитили, столько мельчайших интересных подробностей об усадьбе, ее истории, жизни хозяев усадьбы, архитектуре, ландшафтном дизайне +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Алла Надежда Васильевна - настоящий знаток истории усадьбы и вообще истории! Столько мельчайших и детальных фактов! Просто услада нашим ушам! Было очень интересно! Тонкий юмор Надежды Васильевны - отдельная приятность! Места красивые! Спасибо большое, за чудесную экскурсию! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Альбина Надежда очень интересно и содержательно рассказала об истории усадьбы Кусково! Мы были с двумя детьми, они нисколько не устали, всё запомнили, так как информация была донесена доступно, с показом иллюстраций, с глубоким погружением в материал. Хочется сюда вернуться вновь! Очень приятно видеть таких профессионалов своего дела! Спасибо огромное Надежде! Желаем успехов в Вашей интересной деятельности! +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия Давно мечтала посетить Кусково. И наконец, случилось… очень рада, что знакомство с усадьбой состоялось вместе с Надеждой. Экскурсия содержательная, но не утомительная. Информации было много, однако, она вся хорошенечко устаканилась и осталась в памяти. Спасибо Надежде за прекрасную экскурсию, будто побывали в прошлом. Фантазия прекрасно проигрывала как могли происходить гуляния и увеселения во дворце во времена Шереметьевых. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет