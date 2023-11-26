На групповой экскурсии погрузиться в историю усадьбы и жизнь аристократической семьи Шереметевых
Увеселительная резиденция графов Шереметевых притягивает к себе посетителей вот уже 4 столетие.
Ансамбль 18 века стал неожиданным сочетанием самых смелых для того времени форм и классических традиций.
Я провожу экскурсии в усадьбе Кусково больше 18 лет, и каждый раз это удивительное место дарит мне и моим гостям много эмоций и заряжает неповторимой атмосферой.
Ансамбль 18 века стал неожиданным сочетанием самых смелых для того времени форм и классических традиций.
Я провожу экскурсии в усадьбе Кусково больше 18 лет, и каждый раз это удивительное место дарит мне и моим гостям много эмоций и заряжает неповторимой атмосферой.
Ближайшие даты:
26
ноя
ноя
10
дек
дек
17
дек
дек
24
дек
дек
30
дек
дек
7
янв
янв
14
янв
янв
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|650 ₽
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|500 ₽
|Школьники
|500 ₽
|Студенты
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
В единственном в Москве французском регулярном парке вы увидите:
- Дворец и парадный двор с церковью и колокольней
- Кухонный флигель
- Итальянский, Голландский и Швейцарский домики
- павильон «Эрмитаж»
- Большую каменную и Американскую оранжереи
- вольер для птиц и менажереи
- Воздушный (Зелёный) театр
- Большой пруд и прудики малых архитектурных ансамблей Кусково
В короткие световые дни подсвеченные фонарями парковые павильоны выглядят особенно необычно и таинственно.
Я расскажу:
- какие праздники отмечали в резиденции
- почему «дорога Кусковская представляла улицу многолюдного города»
- какова история сооружения Дворца и всех увеселительных парковых павильонов
- почему они посвящались разным странам и как они продолжают и раскрывают тему парка
- что происходило на Большом пруду — главной сцене Кусково
- в чём заключаются шесть признаков регулярного парка
- почему французский парк, который разбивался в 1730–1740 годы, сохранился до настоящего времени
- где находился английский пейзажный парк, который создавали в 1770 годы
- как был устроен Воздушный театр, какие спектакли там показывали и для кого
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк — 50 руб. /чел. Их можно приобрести онлайн или в кассе.
- Экскурсия проходит на улице и не предполагает посещения Дворца и павильонов. В холодное время года одевайтесь, пожалуйста, тепло.
в воскресенье в 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- перед дворцом усадьбы
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 16:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Москве
Я аккредитованный экскурсовод в ГМЗ «Останкино и Кусково». С декабря 2005 года провожу обзорные и тематические экскурсии в красивейшей русской усадьбе 18 века. Стараюсь проводить экскурсии в научно-популярном стиле, но при этом люблю полноту и глубину информации, подробности и даты. Основные темы экскурсий: архитектурно-декоративные элементы украшения фасадов и интерьеров зданий, дворцово-парковые ансамбли, история театра и театрального быта. Могу проводить экскурсии в любую погоду. Приветствую, когда по ходу экскурсии мне задают много вопросов.
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