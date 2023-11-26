«Земли лоскутик драгоценный» - Кусково

На групповой экскурсии погрузиться в историю усадьбы и жизнь аристократической семьи Шереметевых

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Увеселительная резиденция графов Шереметевых притягивает к себе посетителей вот уже 4 столетие.

Ансамбль 18 века стал неожиданным сочетанием самых смелых для того времени форм и классических традиций.

Я провожу экскурсии в усадьбе Кусково больше 18 лет, и каждый раз это удивительное место дарит мне и моим гостям много эмоций и заряжает неповторимой атмосферой.
«Земли лоскутик драгоценный» - Кусково
«Земли лоскутик драгоценный» - Кусково
«Земли лоскутик драгоценный» - Кусково
«Земли лоскутик драгоценный» - Кусково
«Земли лоскутик драгоценный» - Кусково
«Земли лоскутик драгоценный» - Кусково
Ближайшие даты:
26
ноя
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дек
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дек
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дек
30
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет650 ₽
Дети до 6 летБесплатно
Пенсионеры500 ₽
Школьники500 ₽
Студенты500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

В единственном в Москве французском регулярном парке вы увидите:

  • Дворец и парадный двор с церковью и колокольней
  • Кухонный флигель
  • Итальянский, Голландский и Швейцарский домики
  • павильон «Эрмитаж»
  • Большую каменную и Американскую оранжереи
  • вольер для птиц и менажереи
  • Воздушный (Зелёный) театр
  • Большой пруд и прудики малых архитектурных ансамблей Кусково

В короткие световые дни подсвеченные фонарями парковые павильоны выглядят особенно необычно и таинственно.

Я расскажу:

  • какие праздники отмечали в резиденции
  • почему «дорога Кусковская представляла улицу многолюдного города»
  • какова история сооружения Дворца и всех увеселительных парковых павильонов
  • почему они посвящались разным странам и как они продолжают и раскрывают тему парка
  • что происходило на Большом пруду — главной сцене Кусково
  • в чём заключаются шесть признаков регулярного парка
  • почему французский парк, который разбивался в 1730–1740 годы, сохранился до настоящего времени
  • где находился английский пейзажный парк, который создавали в 1770 годы
  • как был устроен Воздушный театр, какие спектакли там показывали и для кого

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк — 50 руб. /чел. Их можно приобрести онлайн или в кассе.
  • Экскурсия проходит на улице и не предполагает посещения Дворца и павильонов. В холодное время года одевайтесь, пожалуйста, тепло.

в воскресенье в 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
перед дворцом усадьбы
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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