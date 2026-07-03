Увеселительная резиденция графов Шереметевых притягивает к себе посетителей вот уже 4-ое столетие.
Ансамбль 18 века стал неожиданным сочетанием самых смелых для того времени форм и классических традиций.
Я провожу экскурсии в усадьбе Кусково больше 18 лет, и каждый раз это удивительное место дарит мне и моим гостям много эмоций и заряжает неповторимой атмосферой.
Ансамбль 18 века стал неожиданным сочетанием самых смелых для того времени форм и классических традиций.
Я провожу экскурсии в усадьбе Кусково больше 18 лет, и каждый раз это удивительное место дарит мне и моим гостям много эмоций и заряжает неповторимой атмосферой.
Описание экскурсии
В единственном в Москве французском регулярном парке вы увидите:
- Дворец и парадный двор с церковью и колокольней
- Кухонный флигель
- Итальянский, Голландский и Швейцарский домики
- павильон «Эрмитаж»
- Большую каменную и Американскую оранжереи
- вольер для птиц и менажереи
- Воздушный (Зелёный) театр
- Большой пруд и прудики малых архитектурных ансамблей Кусково
В короткие световые дни подсвеченные фонарями парковые павильоны выглядят особенно необычно и таинственно.
Я расскажу:
- какие праздники отмечали в резиденции
- почему «дорога Кусковская представляла улицу многолюдного города»
- какова история сооружения Дворца и всех увеселительных парковых павильонов
- почему они посвящались разным странам и как они продолжают и раскрывают тему парка
- что происходило на Большом пруду — главной сцене Кусково
- в чём заключаются шесть признаков регулярного парка
- почему французский парк, который разбивался в 1730–1740 годы, сохранился до настоящего времени
- где находился английский пейзажный парк, который создавали в 1770 годы
- как был устроен Воздушный театр, какие спектакли там показывали и для кого
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк — 100 ₽/чел. — полный, 50 ₽/чел. — льготный. Их можно купить онлайн или в кассе.
- Экскурсия проходит на улице и не предполагает посещения Дворца и павильонов. В холодное время года одевайтесь, пожалуйста, тепло.
в воскресенье в 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Пенсионеры
|800 ₽
|Дети до 13 лет
|Бесплатно
|Стандартный билет
|1200 ₽
|Школьники
|800 ₽
|Студенты
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Перед дворцом усадьбы
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 760 туристов
Я работаю в сфере культуры (библиотека, музей, театр) более 45 лет. По профессии театровед. С 1991 г. музейный работник (Бахрушинский театральный музей, с 2011 г. Музейно-информационный центр Малого театра). Я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
выражаю огромную благодарность Надежде, за познавательную экскурсию, 3,5 часа пролетели незаметно, очень много нового для себя узнала, действительно-это место силы!
Вам был полезен этот отзыв?
Посетила прекрасную усадьбу Кусково с гидом Надеждой Васильевной 26.10.2025 г.
Впечатления самые положительные!
Знания и профессионализм Надежды восхитили, столько мельчайших интересных подробностей об усадьбе, ее истории, жизни хозяев усадьбы, архитектуре, ландшафтном дизайне
Впечатления самые положительные!
Знания и профессионализм Надежды восхитили, столько мельчайших интересных подробностей об усадьбе, ее истории, жизни хозяев усадьбы, архитектуре, ландшафтном дизайне
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Надежда Васильевна - настоящий знаток истории усадьбы и вообще истории! Столько мельчайших и детальных фактов! Просто услада нашим ушам! Было очень интересно! Тонкий юмор Надежды Васильевны - отдельная приятность! Места красивые! Спасибо большое, за чудесную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Надежда очень интересно и содержательно рассказала об истории усадьбы Кусково! Мы были с двумя детьми, они нисколько не устали, всё запомнили, так как информация была донесена доступно, с показом иллюстраций, с глубоким погружением в материал. Хочется сюда вернуться вновь! Очень приятно видеть таких профессионалов своего дела! Спасибо огромное Надежде! Желаем успехов в Вашей интересной деятельности!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
А
Давно мечтала посетить Кусково. И наконец, случилось… очень рада, что знакомство с усадьбой состоялось вместе с Надеждой. Экскурсия содержательная, но не утомительная. Информации было много, однако, она вся хорошенечко устаканилась и осталась в памяти. Спасибо Надежде за прекрасную экскурсию, будто побывали в прошлом. Фантазия прекрасно проигрывала как могли происходить гуляния и увеселения во дворце во времена Шереметьевых.
Вам был полезен этот отзыв?
Отличный формат отдыха: спокойствие и гармония природы поюс архитектурные памятники и полученные знания об истории родного края) Время пролетело незаметно. Спасибо экскурсоводу Надежде!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на ««Земли лоскутик драгоценный» - Кусково»
Фотопрогулка
до 20 чел.
Фотоэкскурсия и чаепитие в усадьбе Кусково
Посетить дворец, грот, французский парк и получить на память кадры из имения Шереметевых в Москве
Начало: В Кусково
16 авг в 14:00
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Кусково: очарование усадебной жизни
Погрузиться в галантную атмосферу летнего поместья графа Шереметева и посетить роскошный дворец
Начало: У входа в музей-заповедник
12 авг в 15:00
14 авг в 15:00
от 6670 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)
Побывать в одном из красивейших дворцово-парковых комплексов на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Лесная Сафмар»
Расписание: в воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
16 авг в 08:45
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Кусково - милый уголок
Прогулка по усадьбе графов Шереметевых с аккредитованным экскурсоводом музея-заповедника
Начало: На территории Кусково
4 сен в 13:00
11 сен в 13:00
от 7000 ₽ за всё до 5 чел.
1200 ₽ за человека