Marina проводит ещё 3 экскурсии

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Кузнецкий Мост - святилище роскоши, моды и финансов

Прогуляться по самому аристократичному кварталу Москвы и раскрыть его невероятные сюжеты
Кузнецкий Мост, Пушечная, Неглинная — более 200 лет этот квартал славится лучшими пассажами, салонами, гостиницами.

Он также стал финансовым центром столицы: здесь соседствуют крупнейшие российские и зарубежные банки.

Вы рассмотрите фасады помпезных зданий, а я расскажу, как складывался облик улиц, кому принадлежали здешние заведения и какие любопытные детали таит их история.
5
2 отзыва
Кузнецкий Мост - святилище роскоши, моды и финансов
Кузнецкий Мост - святилище роскоши, моды и финансов
Кузнецкий Мост - святилище роскоши, моды и финансов

Описание экскурсии

Сюжеты улиц…

Мы неспешно пройдем по самой модной улице Москвы — Кузнецкому Мосту, — проникаясь атмосферой «французского шика». Исследуя этот район, вы откроете для себя любопытные факты: где пролегает самая молодая улица старой Москвы, какая улица в этой местности является компасом, кому принадлежала роща в центре столицы и куда же делся мост и река Неглинная.

И домов

Мы увидим крупнейшие дома и пассажи и поговорим об их владельцах. Я расскажу о знаменитой предпринимательнице и меценате Вере Фирсановой, раскрою, как сложилась судьба одного из самых богатых банкиров того времени. Вы услышите о крупнейшей техногенной катастрофе Москвы 19 века, узнаете, в каком пассаже обустроили первую телефонную станцию. Кроме того, вас ждет целая вереница зданий, где располагались банки: от Центробанка до копии Банка Святого Духа в Риме. А точку в нашем рассказе поставит величественное здание на Театральной площади — первый в России универсальный магазин.

Организационные детали

  • Возможно провести экскурсию для группы 4-10 человек за доплату — 1000 руб. /чел. Цену для большего участников уточняйте в переписке с гидом
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Кузнецкий Мост
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 2140 туристов
Коренная москвичка, аккредитованный гид, высшее образование, дополнительное — «История искусства». Есть аккредитация на проведение экскурсий в Третьяковской галерее, ГМИИ им. Пушкина, на временных и постоянных музейных выставках. В любой деятельности считаю
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важным творческое начало и увлечённость. Работа гида — это живое общение, обмен мыслями, знаниями, совместный опыт познания шедевров искусства. Стремлюсь заинтересовать и увлечь, создать ощущение совместного творчества. Наша команда — это гиды, объединённые любовью к Москве и желанием делиться её уникальной историей. Открываем удивительные страницы культуры, архитектуры и традиций, делая каждую программу не просто информационной, а по-настоящему эмоциональной. Специализируемся на разных темах и маршрутах — от истории и архитектуры до велоэкскурсий и сплавов на байдарках. Каждый в команде обладает глубокими и уникальными знаниями в своей области.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
А
Марина, спасибо Вам большое за прекрасную и интересную экскурсию! Всей нашей семье очень понравилось! Признаюсь - не думал, что о каждом здании можно рассказать целую историю! РЕКОМЕНДУЮ всем!
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