Marina проводит ещё 3 экскурсии

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Блеск и нищета Кузнецкого моста

Прогуляться по самому аристократичному кварталу Москвы и раскрыть его невероятные сюжеты

Marina
Marina – Гид из Москвы
Кузнецкий мост, Пушечная, Неглинная — более 200 лет этот квартал славится лучшими пассажами, салонами, гостиницами.

Он также стал финансовым центром столицы: здесь соседствуют крупнейшие российские и зарубежные банки.

Вы рассмотрите фасады помпезных зданий, а я расскажу, как складывался облик улиц, кому принадлежали здешние заведения и какие любопытные детали таит их история 📖.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Блеск и нищета Кузнецкого моста
Блеск и нищета Кузнецкого моста

Что вас ожидает

Сюжеты улиц…
Мы неспешно пройдем по самой модной улице Москвы — Кузнецкому мосту, — проникаясь атмосферой «французского шика». Исследуя этот район, вы откроете для себя любопытные факты: где пролегает самая молодая улица старой Москвы, какая улица в этой местности является компасом, кому принадлежала роща в центре столицы ⭐️ и куда же делся мост и река Неглинная.

И домов
Мы увидим крупнейшие дома и пассажи и поговорим об их владельцах. Я расскажу о знаменитой предпринимательнице и меценате Вере Фирсановой, раскрою, как сложилась судьба одного из самых богатых банкиров того времени. Вы услышите о крупнейшей техногенной катастрофе Москвы 19 века, узнаете, в каком пассаже обустроили первую телефонную станцию. Кроме того, вас ждет целая вереница зданий, где располагались банки: от Центробанка до копии Банка Святого Духа в Риме. А точку в нашем рассказе поставит величественное здание на Театральной площади — первый в России универсальный магазин.

Начало и место завершения
🚩 у станции метро Кузнецкий мост
Блеск и нищета Кузнецкого моста
Блеск и нищета Кузнецкого моста
Блеск и нищета Кузнецкого моста
Блеск и нищета Кузнецкого моста
Блеск и нищета Кузнецкого моста
Блеск и нищета Кузнецкого моста
Блеск и нищета Кузнецкого моста
Блеск и нищета Кузнецкого моста
Блеск и нищета Кузнецкого моста

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Marina
Marina
Коренная москвичка, аккредитованный экскурсовод, образование высшее, дополнительное образование по специальности «История искусства». Увлекаюсь разными видами искусства — музыкой, архитектурными стилями, историей Москвы, иконографией. Постоянно занимаюсь повышением квалификации — посещаю мастер-классы и тематические лекции по интересующим меня вопросам истории, искусствоведения и архитектуры. В любой деятельности считаю главным наличие творческого начала, увлеченности. Для меня работа экскурсовода — это живое общение с людьми, обмен мыслями, знаниями, совместный опыт познания шедевров искусства и истории города. Стремлюсь заинтересовать и увлечь аудиторию в процессе экскурсии, дать ощущение совместного творчества. Хочу быть востребованным, высокообразованным экскурсоводом, способным вдохновлять людей красотой произведений искусства.
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