Marina проводит ещё 3 экскурсии

Сюжеты улиц… Мы неспешно пройдем по самой модной улице Москвы — Кузнецкому мосту, — проникаясь атмосферой «французского шика». Исследуя этот район, вы откроете для себя любопытные факты: где пролегает самая молодая улица старой Москвы, какая улица в этой местности является компасом, кому принадлежала роща в центре столицы ⭐️ и куда же делся мост и река Неглинная.
И домов Мы увидим крупнейшие дома и пассажи и поговорим об их владельцах. Я расскажу о знаменитой предпринимательнице и меценате Вере Фирсановой, раскрою, как сложилась судьба одного из самых богатых банкиров того времени. Вы услышите о крупнейшей техногенной катастрофе Москвы 19 века, узнаете, в каком пассаже обустроили первую телефонную станцию. Кроме того, вас ждет целая вереница зданий, где располагались банки: от Центробанка до копии Банка Святого Духа в Риме. А точку в нашем рассказе поставит величественное здание на Театральной площади — первый в России универсальный магазин.
Начало и место завершения
🚩 у станции метро Кузнецкий мост
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Коренная москвичка, аккредитованный экскурсовод, образование высшее, дополнительное образование по специальности «История искусства». Увлекаюсь разными видами искусства — музыкой, архитектурными стилями, историей Москвы, иконографией. Постоянно занимаюсь повышением квалификации — посещаю мастер-классы и тематические лекции по интересующим меня вопросам истории, искусствоведения и архитектуры. В любой деятельности считаю главным наличие творческого начала, увлеченности. Для меня работа экскурсовода — это живое общение с людьми, обмен мыслями, знаниями, совместный опыт познания шедевров искусства и истории города. Стремлюсь заинтересовать и увлечь аудиторию в процессе экскурсии, дать ощущение совместного творчества. Хочу быть востребованным, высокообразованным экскурсоводом, способным вдохновлять людей красотой произведений искусства.