Квест-экскурсия «Купечество супротив дворянства»

Изучить архитектуру, разгадать загадки и узнать своё сословие на прогулке по Остоженке и Пречистенке

5
3 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Архитектурный баттл — это интеллектуальный квест. На нём вы узнаете много нового о дворянской и купеческой жизни. Я расскажу, как мировоззрение, быт и досуг купцов и дворян отражались в архитектуре. А вы будете проходить задания в планшете и получать за это баллы. В конце квеста мы их посчитаем и узнаем степень вашего дворянства или купечества:)
Квест-экскурсия «Купечество супротив дворянства»
Квест-экскурсия «Купечество супротив дворянства»
Квест-экскурсия «Купечество супротив дворянства»
Квест-экскурсия «Купечество супротив дворянства»
Квест-экскурсия «Купечество супротив дворянства»
Квест-экскурсия «Купечество супротив дворянства»
Квест-экскурсия «Купечество супротив дворянства»
Квест-экскурсия «Купечество супротив дворянства»
Квест-экскурсия «Купечество супротив дворянства»
Ближайшие даты:
1
авг
2
авг
3
авг
4
авг
6
авг
7
авг
8
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы пройдём по Остоженке и Пречистенке и посмотрим несколько важных исторических локаций. На нашем пути будут такие точки:

  • сказочный дом Льва Кекушева со львом
  • дом с колючими цветами на фасаде
  • дома, в которых жил Есенин (зачем он кричал: «Уберите бороду!»?)
  • одно из первых жилищ дворян — старинные палаты
  • полукруглые усадебные конюшни и гимназию для «благородий»
  • деревянная усадьба Тургенева
  • доходный дом Бройдо с антилопами
  • эталон классической усадьбы — дом Хрущёвых-Селезнёвых

Я расскажу, как появились дворяне и купцы, каким был их уклад жизни, как они относились к финансам и обустройству дома, как учились и каким видели мир. И как их взгляды и привычки повлияли на архитектуру.

А ещё вы узнаете:

  • как по фамилии определить, какой род — купеческий или дворянский
  • почему дворяне строили дома в стиле ампир, а купцы — в модерне
  • почему мезонин не считается этажом и как 1-этажный дом фактически был 5-этажным
  • как появилось выражение «лодыря гонять» и где в Москве жил главный лодырь
  • почему «тургеневская девушка» — это не комплимент
  • и многое другое

Мы будем продвигаться по городу и проходить задания в планшете как одна команда — в квесте все будут победителями. Просто кто-то — купцом, а кто-то — дворянином.

Кому подойдёт экскурсия

Квест рассчитан на взрослых. Но участники от 12 лет тоже могут присоединиться:)

Организационные детали

Я выдаю планшеты на время квеста (один планшет на команду)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
16 июля 2023
Отдыхали семьей в июле в Москве. 2 взрослых и 3 детей - 12 и 17 лет. Экскурсия нам очень понравилась. Идея совместить квест и экскурсию получилась очень удачной, интересной, не скучной и увлекательной. Гид была очень внимательная, конструктивна и интересно рассказывала. Видно что гид хорошо знает историю города и страны в целом, т. к она ответила на все интересующие нас вопросы. Точно рекомендуем.
А
10 июля 2023
100% рекомендую! Мы были на квесте про дворянство и купечество - набрали баллы и с удовольствием узнали, что относимся к дворянам!)))
Прослушать такой огромный объем информации в квесте - это великолепная задумка и видно, что Елена занимается этим давно и серьезно. Если слушать просто экскурсию так много не запомнишь, а в квесте ты моментально запоминаешь информацию в форме приключения. А сколько самим пришлось найти и радуешься как ребенок своим находкам, ведь когда сам гуляешь по городу много не замечаешь. От Елены - это высший пилотаж - подать информацию вкусно, захватить интерес и держать в драйве весь маршрут. Круто, очень круто!

Еще отдельно хочу отметить, что Елена уделяет много заботы о туристах, еще до встречи - мы ни разу не почувствовали себя потерянными - Елена заранее прислала карту с местом встречи, пришла заранее, хотя мы тоже пришли рано. Вобщем внимание и любовь к своей профессии и к туристам - это редкая и отличительная черта этого экскурсовода.
m
6 июля 2023
Замечательная экскурсия! Елена подробно отвечает на вопросы, очень интересно рассказывает, а главное – активно поддерживает при прохождении квеста)) Благодаря ответам Елены я узнала даже больше, чем заложено в экскурсии – и теперь хочу узнать ещё, поэтому третий день гуглю имена, названия и даты, чтобы лучше знать контекст) Мне кажется, это лучший показатель работы гида: сделать так, чтобы захотелось узнать больше.

Очень рада, что попала на эту экскурсию и очень благодарна Елене!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
История и архитектура
Летние
Квесты
Остоженка
Экскурсии по Пречистенке
Экскурсии по купеческим кварталам
Для студентов

Похожие туры из Москвы

Квест по метро «Московское подземелье»
Квест
2 часа
16 отзывов
Квест по метро «Московское подземелье»
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
метро Кропоткинская
2 авг
3 авг
4 авг
7 авг
7 500 за всё до 5 чел.
Остоженка и Пречистенка: терапия красотой в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
17 отзывов
Остоженка и Пречистенка: терапия красотой в мини-группе
Погулять в заповедной тишине переулков, заглянуть за кулисы знатных улиц и услышать их истории
в районе метро «Кропоткинская»
15 авг
19 авг
22 авг
26 авг
950855 за человека
В гостях у двух сестёр: групповая прогулка по Пречистенке и Остоженке
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
9 отзывов
В гостях у двух сестёр: групповая прогулка по Пречистенке и Остоженке
Изучить уютные закоулки старой Москвы и пройти по следам гениев
возле станции метро «Кропоткинская»
5 авг
6 авг
19 авг
20 авг
700 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ