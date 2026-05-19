Архитектурный баттл — это интеллектуальный квест. На нём вы узнаете много нового о дворянской и купеческой жизни. Я расскажу, как мировоззрение, быт и досуг купцов и дворян отражались в архитектуре. А вы будете проходить задания в планшете и получать за это баллы. В конце квеста мы их посчитаем и узнаем степень вашего дворянства или купечества:)
Описание квеста
Мы пройдём по Остоженке и Пречистенке и посмотрим несколько важных исторических локаций. На нашем пути будут такие точки:
- Дом в модерне Льва Кекушева
- Дом с колючими цветами на фасаде
- Дома, в которых жил Есенин (зачем он кричал: «Уберите бороду!»?)
- Одно из первых жилищ бояр — старинные палаты
- Полукруглые усадебные конюшни и гимназию для «благородий»
- Деревянную усадьбу Тургенева
- Эталон классической усадьбы — дом Хрущёвых-Селезнёвых
А ещё вы узнаете:
- Как по фамилии определить, какой род — купеческий или дворянский
- Почему дворяне строили дома в стиле ампир, а купцы — в модерне
- Как классицизм отличить от ампира и что возрождало «Возрождение»
- Почему мезонин не считается этажом и как 1-этажный дом фактически был 5-этажным
- Как появилось выражение «лодыря гонять» и где в Москве жил главный лодырь
- Почему «тургеневская девушка» — это не комплимент
Мы будем продвигаться по городу и проходить задания в планшете как одна команда — в квесте все будут победителями. Просто кто-то — купцом, а кто-то — дворянином.
Кому подойдёт экскурсия
Квест рассчитан на взрослых. Но участники от 12 лет тоже могут присоединиться:)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4130 туристов
Я профессиональный аттестованный гид и квестовик. Мечтала стать гидом со школы, окончила университет, где преподавали экскурсоведение, с красным дипломом и много лет занимаюсь любимым делом. Квесты создаю больше 10 лет —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Посетили квест АрхДуэль, автор Елена. Были семейной компанией и остались очень довольны. Елена прекрасный рассказчик, её очень легко и комфортно слушать. Узнали много любопытного для себя, увидели интересные здания. Формат квеста вносит элемент игры и удовольствия от побед. Конечно, отгадки были не без помощи Елены, но было весело! Запасайтесь хорошим настроением и гуляйте с Еленой!
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Отличная экскурсия) узнали много нового иобратили внимания на здания и подворотни, которые раньше просто пробегали мимо. Елена интересный рассказчик и отвечала на все наши доп. вопросы
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А
Елена прекрасно организовывает и проводит экскурсию, много интересных деталей и фактов. Рекомендую от души.
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Е
отлично погуляли!! маршрут составлен очень здорово! заглянули в сказочные дворики!
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Нам очень понравился квест! Всем семерым участницам! Елена - отличный экскурсовод, грамотный рассказчик, умеет держать аудиторию в приятном напряжении) Всем рекомендую! А сама хочу посетить и другие экскурсии и квесты Елены
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Это вторая встреча с Еленой. Все очень выверено, маршрут, информация, иллюстрация. Здорово, что есть такие знатоки, как Елена, дарящая информацию, красоту и настроение! Очень рекомендую!
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