Изучить архитектуру, разгадать загадки и узнать своё сословие на прогулке по Остоженке и Пречистенке
Архитектурный баттл — это интеллектуальный квест. На нём вы узнаете много нового о дворянской и купеческой жизни. Я расскажу, как мировоззрение, быт и досуг купцов и дворян отражались в архитектуре. А вы будете проходить задания в планшете и получать за это баллы. В конце квеста мы их посчитаем и узнаем степень вашего дворянства или купечества:)
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Описание
Что вас ожидает
Мы пройдём по Остоженке и Пречистенке и посмотрим несколько важных исторических локаций. На нашем пути будут такие точки:
- сказочный дом Льва Кекушева со львом
- дом с колючими цветами на фасаде
- дома, в которых жил Есенин (зачем он кричал: «Уберите бороду!»?)
- одно из первых жилищ дворян — старинные палаты
- полукруглые усадебные конюшни и гимназию для «благородий»
- деревянная усадьба Тургенева
- доходный дом Бройдо с антилопами
- эталон классической усадьбы — дом Хрущёвых-Селезнёвых
Я расскажу, как появились дворяне и купцы, каким был их уклад жизни, как они относились к финансам и обустройству дома, как учились и каким видели мир. И как их взгляды и привычки повлияли на архитектуру.
А ещё вы узнаете:
- как по фамилии определить, какой род — купеческий или дворянский
- почему дворяне строили дома в стиле ампир, а купцы — в модерне
- почему мезонин не считается этажом и как 1-этажный дом фактически был 5-этажным
- как появилось выражение «лодыря гонять» и где в Москве жил главный лодырь
- почему «тургеневская девушка» — это не комплимент
- и многое другое
Мы будем продвигаться по городу и проходить задания в планшете как одна команда — в квесте все будут победителями. Просто кто-то — купцом, а кто-то — дворянином.
Кому подойдёт экскурсия
Квест рассчитан на взрослых. Но участники от 12 лет тоже могут присоединиться:)
Организационные детали
Я выдаю планшеты на время квеста (один планшет на команду)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Кропоткинская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1231 туриста
Добрый день, уважаемые путешественники! Я Елена, профессиональный аккредитованный экскурсовод и квестовик. Квесты создаю уже несколько лет как для других квестовых компаний, так и для своих клиентов. Это дело моей жизни — обожаю свою профессию. Мои экскурсии — это не «скучное бубнение», а эмоциональный заряд, вкусные факты и походы по нетривиальным местам, дворам и закоулкам. С удовольствием буду разгадывать Москву вместе с вами.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
16 июля 2023
Отдыхали семьей в июле в Москве. 2 взрослых и 3 детей - 12 и 17 лет. Экскурсия нам очень понравилась. Идея совместить квест и экскурсию получилась очень удачной, интересной, не скучной и увлекательной. Гид была очень внимательная, конструктивна и интересно рассказывала. Видно что гид хорошо знает историю города и страны в целом, т. к она ответила на все интересующие нас вопросы. Точно рекомендуем.
А
Алина
10 июля 2023
100% рекомендую! Мы были на квесте про дворянство и купечество - набрали баллы и с удовольствием узнали, что относимся к дворянам!)))
Прослушать такой огромный объем информации в квесте - это великолепная задумка и видно, что Елена занимается этим давно и серьезно. Если слушать просто экскурсию так много не запомнишь, а в квесте ты моментально запоминаешь информацию в форме приключения. А сколько самим пришлось найти и радуешься как ребенок своим находкам, ведь когда сам гуляешь по городу много не замечаешь. От Елены - это высший пилотаж - подать информацию вкусно, захватить интерес и держать в драйве весь маршрут. Круто, очень круто!
Еще отдельно хочу отметить, что Елена уделяет много заботы о туристах, еще до встречи - мы ни разу не почувствовали себя потерянными - Елена заранее прислала карту с местом встречи, пришла заранее, хотя мы тоже пришли рано. Вобщем внимание и любовь к своей профессии и к туристам - это редкая и отличительная черта этого экскурсовода.
Прослушать такой огромный объем информации в квесте - это великолепная задумка и видно, что Елена занимается этим давно и серьезно. Если слушать просто экскурсию так много не запомнишь, а в квесте ты моментально запоминаешь информацию в форме приключения. А сколько самим пришлось найти и радуешься как ребенок своим находкам, ведь когда сам гуляешь по городу много не замечаешь. От Елены - это высший пилотаж - подать информацию вкусно, захватить интерес и держать в драйве весь маршрут. Круто, очень круто!
Еще отдельно хочу отметить, что Елена уделяет много заботы о туристах, еще до встречи - мы ни разу не почувствовали себя потерянными - Елена заранее прислала карту с местом встречи, пришла заранее, хотя мы тоже пришли рано. Вобщем внимание и любовь к своей профессии и к туристам - это редкая и отличительная черта этого экскурсовода.
m
marfa
6 июля 2023
Замечательная экскурсия! Елена подробно отвечает на вопросы, очень интересно рассказывает, а главное – активно поддерживает при прохождении квеста)) Благодаря ответам Елены я узнала даже больше, чем заложено в экскурсии – и теперь хочу узнать ещё, поэтому третий день гуглю имена, названия и даты, чтобы лучше знать контекст) Мне кажется, это лучший показатель работы гида: сделать так, чтобы захотелось узнать больше.
Очень рада, что попала на эту экскурсию и очень благодарна Елене!
Очень рада, что попала на эту экскурсию и очень благодарна Елене!
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