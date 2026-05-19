Архитектурный баттл — это интеллектуальный квест. На нём вы узнаете много нового о дворянской и купеческой жизни. Я расскажу, как мировоззрение, быт и досуг купцов и дворян отражались в архитектуре. А вы будете проходить задания в планшете и получать за это баллы. В конце квеста мы их посчитаем и узнаем степень вашего дворянства или купечества:)

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание квеста

Мы пройдём по Остоженке и Пречистенке и посмотрим несколько важных исторических локаций. На нашем пути будут такие точки:

Дом в модерне Льва Кекушева

Дом с колючими цветами на фасаде

Дома, в которых жил Есенин (зачем он кричал: «Уберите бороду!»?)

Одно из первых жилищ бояр — старинные палаты

Полукруглые усадебные конюшни и гимназию для «благородий»

Деревянную усадьбу Тургенева

Эталон классической усадьбы — дом Хрущёвых-Селезнёвых

А ещё вы узнаете:

Как по фамилии определить, какой род — купеческий или дворянский

Почему дворяне строили дома в стиле ампир, а купцы — в модерне

Как классицизм отличить от ампира и что возрождало «Возрождение»

Почему мезонин не считается этажом и как 1-этажный дом фактически был 5-этажным

Как появилось выражение «лодыря гонять» и где в Москве жил главный лодырь

Почему «тургеневская девушка» — это не комплимент

Мы будем продвигаться по городу и проходить задания в планшете как одна команда — в квесте все будут победителями. Просто кто-то — купцом, а кто-то — дворянином.

Кому подойдёт экскурсия

Квест рассчитан на взрослых. Но участники от 12 лет тоже могут присоединиться:)