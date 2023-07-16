Архитектурный баттл — это интеллектуальный квест. На нём вы узнаете много нового о дворянской и купеческой жизни. Я расскажу, как мировоззрение, быт и досуг купцов и дворян отражались в архитектуре. А вы будете проходить задания в планшете и получать за это баллы. В конце квеста мы их посчитаем и узнаем степень вашего дворянства или купечества:)

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Мы пройдём по Остоженке и Пречистенке и посмотрим несколько важных исторических локаций. На нашем пути будут такие точки:

сказочный дом Льва Кекушева со львом

дом с колючими цветами на фасаде

дома, в которых жил Есенин (зачем он кричал: «Уберите бороду!»?)

одно из первых жилищ дворян — старинные палаты

полукруглые усадебные конюшни и гимназию для «благородий»

деревянная усадьба Тургенева

доходный дом Бройдо с антилопами

эталон классической усадьбы — дом Хрущёвых-Селезнёвых

Я расскажу, как появились дворяне и купцы, каким был их уклад жизни, как они относились к финансам и обустройству дома, как учились и каким видели мир. И как их взгляды и привычки повлияли на архитектуру.

А ещё вы узнаете:

как по фамилии определить, какой род — купеческий или дворянский

почему дворяне строили дома в стиле ампир, а купцы — в модерне

почему мезонин не считается этажом и как 1-этажный дом фактически был 5-этажным

как появилось выражение «лодыря гонять» и где в Москве жил главный лодырь

почему «тургеневская девушка» — это не комплимент

и многое другое

Мы будем продвигаться по городу и проходить задания в планшете как одна команда — в квесте все будут победителями. Просто кто-то — купцом, а кто-то — дворянином.

Кому подойдёт экскурсия

Квест рассчитан на взрослых. Но участники от 12 лет тоже могут присоединиться:)

Организационные детали

Я выдаю планшеты на время квеста (один планшет на команду)