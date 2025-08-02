Старинные земли московских слобод, усадьбы и сады, древние узорные храмы, а также места, связанные с великими людьми прошлого — всё это ждёт вас на прогулке вдоль Малой Дмитровской дороги.
Кружа по переулкам и дворикам вокруг древнего пути, мы попытаемся отыскать ту Москву, которая вдохновляла Пушкина, Чехова, Тютчева, Иловайского и многих других.
Описание экскурсии
Окрестности Тверской со стороны Дмитровки успели побывать и слободой воротников, и аристократическим районом. Сегодня это удивительно тихие жилые кварталы. Здесь сохранились архитектурные жемчужины — храмы, палаты, дворянские усадьбы, вездесущие доходные дома в стиле модерн и памятники авангарда.
Вы увидите:
- Здание Ссудной казны
- Три газетные типографии
- Здание частной гимназии, которая превратилась в образцовую советскую школу
- Дом, ставший «последним пристанищем» гения московского модерна
- Усадьбу, которую облюбовали для своих собраний декабристы
- Дом, где доктор Чехов писал «Попрыгунью» и «Палату № 6»
- Церковь Успения в Путинках
Вы узнаете:
- Кто жил в Воротниках и куда их выселили
- Какие приключения пережил Пушкин — живой и бронзовый
- Где «купцы веселились ловко»
- Почему бриллианты диктатуры пролетариата не уплыли за границу
- Какую книгу запретили потому, что «в ней что ни строчка, то правда»
- Как вождь и отец Иосиф Виссарионович родительское собрание посещал
Организационные детали
- Программа ориентирована на взрослую аудиторию, можно взять с собой детей от 13 лет
- Экскурсия пешеходная, протяжённость маршрута более 3 км
- Если захотите, мы сможем зайти в кафе погреться, за чаем или кофе я продолжу рассказ. Напитки оплачиваются дополнительно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро "Пушкинская"/"Тверская"
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 562 туристов
Всем привет! Меня зовут Татьяна. Я родилась и выросла в Москве. Я дипломированный экскурсовод, закончила школу «Москвагид» музея Москвы. Будучи историком по образованию, я знаю, что мой город — это
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Прекрасная экскурсия, Татьяна очень интересно рассказывает, много интересных деталей про знакомые "не знакомые" улицы
26 июня мы побывали на замечательной экскурсии по Старым Воротникам. Экскурсоводу Татьяне ВНОВЬ удалось нас удивить) Во-первых, мы всегда думали, что ВоротникИ, а оказалось ВорОтники) Во-вторых, мы прошли необычными тайными
Е
Благодарю, за такой новый взгляд на старые улицы моей любимой Москвы.
Мы с семьей с удовольствием посмотрели место где снимался фильм джентельмены удачи, очень много получили воодушевления от прогулки и информации рассказанной, с погодой очень повезло. Прекрасный экскурсовод, замечательно провели время.
Обязательно сходим еще на другие экскурсии.
Ю
Прекрасная экскурсия! Прекрасный экскурсовод! Не первая экскурсия у Татьяны, которую мы заказываем. Очень нам по нраву стиль общения и подачи информации. Маршрут очень интересный- открываешь Москву заново, заглядывая в уголки
