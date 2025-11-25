Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Представьте, что вас обвиняют в убийстве в древние времена.



Готовы ли вы пойти на ордалии, то есть сунуть руку в кипящую воду или пронести в руках каленое железо, чтобы доказать свою невиновность? Или вступить в бой с обвинителем? Мы пройдём через четыре эпохи правосудия и станем свидетелем событий и законов тех времен.