Представьте, что вас обвиняют в убийстве в древние времена.
Готовы ли вы пойти на ордалии, то есть сунуть руку в кипящую воду или пронести в руках каленое железо, чтобы доказать свою невиновность? Или вступить в бой с обвинителем? Мы пройдём через четыре эпохи правосудия и станем свидетелем событий и законов тех времен.
Описание квестаЧто вас ожидает: Это не классическая экскурсия: здесь не только слушают, но и активно вовлекаются в эпохи правосудия, начиная с XV века. Вам дадут планшет с заданиями, вы познакомитесь с миссией и вместе с ведущим прогуляетесь по судебным местам в центре Москвы. Будьте готовы разгадывать головоломки, импровизировать и принимать участие во всех заданиях. Вам предстоит стать детективом и распутать преступление 15 века, поучаствовать в судебном процессе и, двигаясь сквозь время в 19 веке, помочь составить речь знаменитому московскому адвокату Ф. Н. Плевако. Миссия: вам предстоит распутать дела и спасти четырех призраков. Если вы не успеете, то призраки раскачают весы правосудия и на Земле исчезнет справедливость. Готовы ли вы стать детективами и судьями, проявить смекалку и сердоболие? Важная информация:
См. расписание
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Место, где вершилась справедливость по Судебнику 1497 года
- Место, где систематизировали кодексы
- Место, где пытали, судили и ждали своей участи узники
- Место, где оглашали указы и приговоры
- Место, куда боялись попасть должники
- Недострой великого мецената
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Лубянка, выход 10
Завершение: Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на улице, поэтому одевайтесь по погоде и не забывайте про удобную обувь
- Настоятельно рекомендую не брать детей младше 16 лет
- Квест-экскурсия подойдет для взрослой компании друзей, путешественников, в качестве подарка на день рождения, коллективам для тимбилдинга, студентам, всем любителям детективов
- При опоздании более чем на 20 минут от условленного времени, вы оплачиваете дополнительно стоимость работы гида в размере 3000 рублей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
