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Квест «Поподземь»

5
1 отзыв
Виталий К.
Виталий К. – Гид из Москвы
Десятки сюжетов различной сложности и условий победы ждут вас! Мы подберем наиболее подходящий вам и вашим друзьям сценарий или, если захотите, придумаем новый! Возможен даже вариант игры сразу и по городу, и по метро 🚇.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕵️Квест
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 1 875 ₽ за экскурсию

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Квест «Поподземь»
Квест «Поподземь»

Что вы увидите

  • Большинство наиболее интересных достопримечательностей загаданных станций метрополитена.
Добейтесь победы сплоченной командой, отыскивая ответы на хитрые вопросы на станциях метрополитена и выстраивая оптимальные маршруты передвижения по метро 🚇. Развлечение идеально подходит для компаний любого возраста в честь самых разных событий, даже если вам просто хочется хорошо провести выходные. К каждому мы применяем индивидуальный подход, определяя локацию и уровень сложности игры с учетом ваших пожеланий и количества человек.

Этот квест подойдет вам, если:

  • Не знаете, как весело 🥳 отпраздновать день рождения.
  • У вас юбилей, а стандартные посиделки дома или в кафе за столом надоели.
  • Хотите весело провести время с компанией друзей.
  • Вы первый раз в Москве и хотите и повеселиться, и узнать что-то о метро.
  • У вас какая-то знаменательная дата и хочется запомнить этот день.
  • К каждому клиенту у нас свой подход, так что вам не будет скучно, если вы придёте второй и третий раз.

Что вас ожидает:

  • Удивительное и познавательное путешествие по метро. Даже если вы коренной москвич и каждый день спускаетесь в подземку, вы удивитесь, поняв, какое множество загадок и интересных объектов скрывает в себе обычный и, казалось бы, скучный метрополитен.
  • Активный отдых. Для победы вашей команде нужно будет не просто кататься на поездах, но и перемещаться по всем станциям игры.
  • Фотографии после игры. После окончания квеста вас на электронной почте будут ожидать фотографии 📸 с подробным отчетом игры, так что у вас останутся не только приятные воспоминания.
  • Игре все возрасты покорны. Квесты разрабатываются для людей самого разного возраста, так что довольны будут все: бабушки, дедушки, родители и дети.

Детали:

    Рекомендуется количество участников не менее 4 для сценариев без соперничества и не менее 6 для соревновательных сценариев (2 команды по
    Не забудьте об удобной обуви и одежде, чтобы чувствовать себя комфортно во время квеста.
    Проведение квеста возможно в любых частях метрополитена по согласованию с заказчиком.
    Сюжет и механика квеста определяется по согласованию с заказчиком.
    Что входит
    • Встреча на старте, консультации по телефону во время игры и встреча на финише
    • Фотографии с подробным отчетом игры
    • Индивидуальный подход при выборе локации и уровня сложности игры
    • Награждение победителей.
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало
    🚩 Старт квеста возможен на любой станции метро.
    Место завершения
    🏁 Финиш квеста возможен на любой станции метро по согласованию с заказчиком.
    Квест «Поподземь»
    Квест «Поподземь»
    Квест «Поподземь»
    Квест «Поподземь»
    Квест «Поподземь»

    Выберите день для проведения квеста

    • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Виталий К.
    Виталий К.
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