Добейтесь победы сплоченной командой, отыскивая ответы на хитрые вопросы на станциях метрополитена и выстраивая оптимальные маршруты передвижения по метро 🚇. Развлечение идеально подходит для компаний любого возраста в честь самых разных событий, даже если вам просто хочется хорошо провести выходные. К каждому мы применяем индивидуальный подход, определяя локацию и уровень сложности игры с учетом ваших пожеланий и количества человек.

Этот квест подойдет вам, если:

Не знаете, как весело 🥳 отпраздновать день рождения.

У вас юбилей, а стандартные посиделки дома или в кафе за столом надоели.

Хотите весело провести время с компанией друзей.

Вы первый раз в Москве и хотите и повеселиться, и узнать что-то о метро.

У вас какая-то знаменательная дата и хочется запомнить этот день.

К каждому клиенту у нас свой подход, так что вам не будет скучно, если вы придёте второй и третий раз.

Что вас ожидает:

Удивительное и познавательное путешествие по метро. Даже если вы коренной москвич и каждый день спускаетесь в подземку, вы удивитесь, поняв, какое множество загадок и интересных объектов скрывает в себе обычный и, казалось бы, скучный метрополитен.

Активный отдых. Для победы вашей команде нужно будет не просто кататься на поездах, но и перемещаться по всем станциям игры.

Фотографии после игры. После окончания квеста вас на электронной почте будут ожидать фотографии 📸 с подробным отчетом игры, так что у вас останутся не только приятные воспоминания.

Игре все возрасты покорны. Квесты разрабатываются для людей самого разного возраста, так что довольны будут все: бабушки, дедушки, родители и дети.

Детали:

Рекомендуется количество участников не менее 4 для сценариев без соперничества и не менее 6 для соревновательных сценариев (2 команды по

Не забудьте об удобной обуви и одежде, чтобы чувствовать себя комфортно во время квеста.

Проведение квеста возможно в любых частях метрополитена по согласованию с заказчиком.

Сюжет и механика квеста определяется по согласованию с заказчиком.